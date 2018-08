Dr. Bruno Charles De Cooman nem volt akárki, csaknem 500 tudományos publikációval dicsekedhetett. Tavaly óta ő volt a Novolipeck orosz óriás kutatási és fejlesztési alelnöke. Lipeckben alapította meg Nagy Péter cár Oroszország első vasöntödéjét- innen az elnevezés. A cégbirodalom főnöke nem más, mint Oroszország leggazdagabb embere: Vlagyimir Lisin. A 62 éves oligarcha vagyonát a Forbes 20,8 milliárd dollárra becsülte. Igaz, hogy ez még azelőtt volt, hogy az amerikai szankciók elérték volna az orosz acélipart. Vlagyimir Lisin érdekes figura, nem olyan, mint a többi oligarcha. Szakember. Egész életét az acéliparban töltötte. Neki is sok tudományos publikációja van. Találmányai között vannak világszabadalmak is. Valószínűleg ezért szerződtette a belga szakembert.

Dr. Bruno Charles De Cooman a jó nevű Cornell egyetemen végzett az Egyesült Államokban. Az 59 éves acélipari szakember dolgozott a Philipsnél, majd Dél-Koreában egyetemen tanított. A leghíresebb műegyetemen, a Pohangon volt tanszékvezető. Majd Moszkvába szerződött. A Novolipeck kutatási alelnöke lett. Mégis mit szólnak ahhoz, hogy a belga alelnök ily furcsán végezte életét Moszkvában?- tudakozódott a londoni Daily Mail a Novolipeck Steel-nél. Ahol rutin közleményben tudatták a brit lappal és a világgal: nagyon sajnálják, ami a belga alelnökkel történt. Addig nem mondanak semmit, amíg a rendőrség le nem zárja a vizsgálatot.

A Novolipeck mindenesetre nagyon megbecsülte belga alelnökét. Abban az épületkomplexumban szállásolták el, ahol Sztálin annak idején a hazai és a külföldi kommunista vezetőket tartotta. A ház a rakparton sokak szerint kísértetkastély, oly sok kommunista vezért kísértek onnan Szibériába vagy egyenesen a kivégző osztag elé. Most havi 3000 fontba kerül egy lakosztály- írja a Daily Mail, vagyis valamivel több mint egymillió forintba.

Hogy törte ki a nyakát a belga alelnök? Senki sem tapasztalt nála öngyilkos hajlamokat. Halála előtt még nyugodtan beszélgetett a kollégáival. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz, mert a Kreml közelében halt meg egy magas rangú külföldi vezető. Furcsa halála nem tesz jót Oroszország és személyesen Putyin presztízsének. A britek újabb szankciókat követelnek Oroszország ellen, mert a novicsok idegméregnek lett egy teljesen kívülálló halottja is Salisburyben London közelében. Ahol az orosz titkosszolgálat megpróbálta eltenni láb alól Szkripal ezredest, a katonai felderítés híres árulóját és lányát. A brit titkosszolgálat nem feledékeny. A londoni Daily Mail ezért is szentel hosszú képes riportot a belga alelnök halálának Moszkvában. Ha az orosz titkosszolgálatnak köze volt a belga alelnök halálához, akkor aligha tudunk meg bármit is annak körülményeiről és főként okáról.