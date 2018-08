Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a747bc49-c03c-4f0a-a915-2ce259a4b4df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz lapok szerint Salvini és Orbán Brüsszelbe készül, hogy bevegyék a folyosókat, miközben kettejük nagy egyetértése az olasz kormányban is konfliktusokat okoz. ","shortLead":"Az olasz lapok szerint Salvini és Orbán Brüsszelbe készül, hogy bevegyék a folyosókat, miközben kettejük nagy...","id":"20180829_OrbanSalvinitalalkozo_Macronellenes_tengelyrol_cikkeznek_az_olasz_lapok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a747bc49-c03c-4f0a-a915-2ce259a4b4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cd47e5-fc92-49ed-9641-f620a9441e54","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_OrbanSalvinitalalkozo_Macronellenes_tengelyrol_cikkeznek_az_olasz_lapok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:39","title":"Orbán–Salvini-találkozó: Macron-ellenes tengelyről cikkeznek az olasz lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e35207f-061e-428b-975c-f6a4d5819f4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"George Garofano számos híresség, köztük Jennifer Lawrence iCloud-fiókját is megbuherálta, hogy az ott talált fotókat később közszemlére tegye. Nyolc hónapot kapott, miután áprilisban enyhített büntetést kért. ","shortLead":"George Garofano számos híresség, köztük Jennifer Lawrence iCloud-fiókját is megbuherálta, hogy az ott talált fotókat...","id":"20180830_apple_icloud_fiok_hollywoodi_sztarok_aktfotok_meztelen_kepek_jennifer_lawrence","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e35207f-061e-428b-975c-f6a4d5819f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9620f37-981b-4451-a45a-ecd5ced87367","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_apple_icloud_fiok_hollywoodi_sztarok_aktfotok_meztelen_kepek_jennifer_lawrence","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:35","title":"Börtönbe megy a sztárok iCloud-fiókját feltörő, majd meztelen képeket posztoló hacker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e7df49-e9f2-4476-a9f4-18ec2c41316d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1,124 milliárd forinttal drágult a kecskeméti Campus beruházás, de nem pontosították, miért. A kecskeméti kötődésű jegybankelnök vélhetően a legtöbbet szeretné kihozni a projektből.","shortLead":"1,124 milliárd forinttal drágult a kecskeméti Campus beruházás, de nem pontosították, miért. A kecskeméti kötődésű...","id":"20180829_Melyebben_kell_a_zsebukbe_nyulniuk_Matolcsyeknak__tobb_mint_egymilliarddal_dragult_az_egyetemuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43e7df49-e9f2-4476-a9f4-18ec2c41316d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2906b791-81b1-4d65-a0cd-e71effb10b30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Melyebben_kell_a_zsebukbe_nyulniuk_Matolcsyeknak__tobb_mint_egymilliarddal_dragult_az_egyetemuk","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:50","title":"Mélyebben kell a zsebünkbe nyúlnia Matolcsyéknak – több mint egymilliárddal drágul a jegybankelnök álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakmai felmérésnek indult, amolyan nemzeti konzultáció lett belőle a tanárok körében.","shortLead":"Szakmai felmérésnek indult, amolyan nemzeti konzultáció lett belőle a tanárok körében.","id":"20180829_Meg_a_tanarok_Facebookcsoporttagsagara_is_rakerdez_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62d3ef2-2c27-4654-87d1-dadf6fc248d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Meg_a_tanarok_Facebookcsoporttagsagara_is_rakerdez_a_kormany","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:23","title":"Még a tanárok Facebook-csoporttagságára is rákérdez a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39bfdfb7-fb10-41ea-ad7d-655421a7addc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár élesen elítélte a demonstráción történt erőszakos cselekményeket, Horst Seehofer belügyminiszter pedig felajánlotta a szövetségi hatóságok segítségét a szászországi rendőrségnek.","shortLead":"A német kancellár élesen elítélte a demonstráción történt erőszakos cselekményeket, Horst Seehofer belügyminiszter...","id":"20180828_megszolalt_merkel_a_chemnitzi_tuntetesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39bfdfb7-fb10-41ea-ad7d-655421a7addc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86dce3df-d445-4ce2-bc8b-62e963a078d8","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_megszolalt_merkel_a_chemnitzi_tuntetesrol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:59","title":"Megszólalt Merkel a chemnitzi tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990cab95-58e1-40ba-821d-c81cb4a31081","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bírósági tiltás ellenére is elérhetővé tette a 3D-s nyomtatással előállítható fegyverek terveit a Liberator névre keresztelt pisztoly kiötlője. Méghozzá trükkös módon: mivel a rendelkezés arról nem szól, hogy pénzért ne lehetne őket forgalmazni, Cody Wilson e-mailben vagy más módon, például pendrive-on juttatja el azokat a vásárlóknak. Eddig 400-an jelentkeztek. ","shortLead":"A bírósági tiltás ellenére is elérhetővé tette a 3D-s nyomtatással előállítható fegyverek terveit a Liberator névre...","id":"20180829_liberator_cody_wilson_defense_distributed_nyomtathato_fegyver_hazi_keszitesu_fegyver","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=990cab95-58e1-40ba-821d-c81cb4a31081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361c62d7-b7ff-4098-bd2c-eef0dfd41161","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_liberator_cody_wilson_defense_distributed_nyomtathato_fegyver_hazi_keszitesu_fegyver","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:00","title":"Kihasználták a kiskaput, árulni kezdték a nyomtatható fegyverek tervrajzait a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69cc924e-0130-421b-a445-52140e8f716d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zalaegerszegi rendőrök elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki a 33 éves helyi férfit.","shortLead":"A zalaegerszegi rendőrök elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki a 33 éves helyi férfit.","id":"20180830_sulyt_kotott_a_kutyaja_nyakara_aztan_bedobta_a_toba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69cc924e-0130-421b-a445-52140e8f716d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da261f1-eba6-4105-9fa9-f3e63ddee4e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_sulyt_kotott_a_kutyaja_nyakara_aztan_bedobta_a_toba","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:52","title":"Súlyt kötött a kutyája nyakára, aztán bedobta a tóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83301157-d27f-435d-bbcf-2971e09a80a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelent a videó a magyar kormányfő és az olasz belügyminiszter, Matteo Salvini keddi találkozójáról. ","shortLead":"Megjelent a videó a magyar kormányfő és az olasz belügyminiszter, Matteo Salvini keddi találkozójáról. ","id":"20180829_Orban_Salvini_kiemelt_tiszteletet_elvez_Magyarorszagon__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83301157-d27f-435d-bbcf-2971e09a80a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1733338f-8ab3-48cf-b866-d655ae0c0b0c","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Orban_Salvini_kiemelt_tiszteletet_elvez_Magyarorszagon__video","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:18","title":"Orbán: Salvini kiemelt tiszteletet élvez Magyarországon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]