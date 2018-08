Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c801a65d-824d-4069-b4ae-7fa048fee366","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ma már nemcsak a kisüzemi főzdék, hanem a nagy gyárak is különlegességekkel bővítik a kínálatukat. Míg tíz éve szinte csak az olcsó sörök fogytak Magyarországon, ma már megéri innovatív termékeket fejleszteni.","shortLead":"Ma már nemcsak a kisüzemi főzdék, hanem a nagy gyárak is különlegességekkel bővítik a kínálatukat. Míg tíz éve szinte...","id":"20180830_Finnyassagunknak_koszonheto_a_soripar_egeszseges_fejlodese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c801a65d-824d-4069-b4ae-7fa048fee366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3439e4-971d-4794-8528-dbf1347d4443","keywords":null,"link":"/kkv/20180830_Finnyassagunknak_koszonheto_a_soripar_egeszseges_fejlodese","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:14","title":"Finnyásságunknak köszönhető a söripar egészséges fejlődése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae066b28-4eba-4512-af34-afc8a119f77c","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"hetilap","description":"Az agrárkölcsönökre kereslet és kínálat egyaránt van, ám a termelők-tenyésztők zöme csak az állami támogatást figyelembe véve hitelképes.","shortLead":"Az agrárkölcsönökre kereslet és kínálat egyaránt van, ám a termelők-tenyésztők zöme csak az állami támogatást...","id":"201835__agrarhitelek__allami_tamogatas__egyedi_ajanlatok__egyrol_akettore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae066b28-4eba-4512-af34-afc8a119f77c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c948983c-aafa-4d87-8f2e-297249acc000","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.35/201835__agrarhitelek__allami_tamogatas__egyedi_ajanlatok__egyrol_akettore","timestamp":"2018. augusztus. 29. 00:00","title":"Egyről a kettőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c92e60-cf59-4bde-993d-440fd14cb1cd","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Az előmenetel szempontjából előnynek számít a besúgás és a feljelentés – ez is állhatna mostantól Handó Tünde bíróságoknak kiküldött kalauzában. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke ugyanis újabb frontot nyitott az Országos Bírói Tanács elleni harcában: az általa kinevezett elnökök feladatává tette, hogy törvénysértésen érjék az OBT-t. Közben szolgálati titkok megszellőztetésével is támadják Handó belső ellenzékét.","shortLead":"Az előmenetel szempontjából előnynek számít a besúgás és a feljelentés – ez is állhatna mostantól Handó Tünde...","id":"20180830_hando_tunde_obh_obt_level_torvenyesseg_torvenytelenseg_makai_lajos_hilbert_edit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94c92e60-cf59-4bde-993d-440fd14cb1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f3e3ee-cc00-4c73-905f-f0b8aeca88d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_hando_tunde_obh_obt_level_torvenyesseg_torvenytelenseg_makai_lajos_hilbert_edit","timestamp":"2018. augusztus. 30. 06:30","title":"Handó Tünde parancsa: mindenki írja le bírósági ellenzékének három bűnét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf2d5c3-2634-4bf1-9cd9-de79747dbc70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három napig senki sem vette észre Banksy ál-barlangrajzát a falon, ami most nagyon jól jönne a British Múzeum új tárlatában.","shortLead":"Három napig senki sem vette észre Banksy ál-barlangrajzát a falon, ami most nagyon jól jönne a British Múzeum új...","id":"20180830_Megtrollkodta_Banksy_a_kiallitast_most_visszavarjak_a_British_Muzeumba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaf2d5c3-2634-4bf1-9cd9-de79747dbc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2753575-b9e9-4473-aef1-a2218c5f1e14","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Megtrollkodta_Banksy_a_kiallitast_most_visszavarjak_a_British_Muzeumba","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:29","title":"Megtrollkodta Banksy a kiállítást, most visszavárják a British Múzeumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Heim Pál gyermekkórház a Facebookon azt írta: a látogatók vihették be a rovarokat.","shortLead":"A Heim Pál gyermekkórház a Facebookon azt írta: a látogatók vihették be a rovarokat.","id":"20180829_agyi_poloska_kisbaba_heim_pal_gyermekkorhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a11cae-027c-48bd-ab72-f67fb5fe4ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_agyi_poloska_kisbaba_heim_pal_gyermekkorhaz","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:04","title":"Ágyi poloskák csíphettek össze egy kisbabát egy budapesti gyermekkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44fd70d-800f-427f-a68d-3ce977127666","c_author":"","category":"itthon","description":"És mindenki nagyon meg van elégedve. Orbán Viktor kívánni sem tudja ennél jobb nagykövetet.","shortLead":"És mindenki nagyon meg van elégedve. Orbán Viktor kívánni sem tudja ennél jobb nagykövetet.","id":"20180830_Nem_latom_hogy_a_szabadsagjogokat_csorbitanak_Magyarorszagon__mondta_az_uj_amerikai_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f44fd70d-800f-427f-a68d-3ce977127666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910c8262-117a-41db-8b7d-69917bedfd6f","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Nem_latom_hogy_a_szabadsagjogokat_csorbitanak_Magyarorszagon__mondta_az_uj_amerikai_nagykovet","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:12","title":"Az új amerikai nagykövet szerint Magyarországon minden nagyon szép és minden nagyon jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07f4cbc-b54b-4016-a264-6c6e6a27a05c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nemzetiségi önkormányzatokat hozhatnak létre a magyarországi oroszok, az orosz kisebbséghez tartozók ezt idén februárban kezdeményezték a Nemzeti Választási Bizottságnál. Erről ír a csütörtökön megjelent HVG hetilap.","shortLead":"Nemzetiségi önkormányzatokat hozhatnak létre a magyarországi oroszok, az orosz kisebbséghez tartozók ezt idén...","id":"20180830_A_PutyinOrban_talalkozok_arnyekaban_juthatnak_elonyokhoz_az_itteni_oroszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d07f4cbc-b54b-4016-a264-6c6e6a27a05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e2982a-68ef-4c8f-9f6b-a1c4853629d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_A_PutyinOrban_talalkozok_arnyekaban_juthatnak_elonyokhoz_az_itteni_oroszok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:05","title":"A Putyin–Orbán-találkozók árnyékában juthatnak előnyökhöz az itteni oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f61d3d7b-2a0d-43ce-a064-271c1d355862","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Ha jó az új alaptanterv, akkor rendszerellenes.","shortLead":"Ha jó az új alaptanterv, akkor rendszerellenes.","id":"20180829_Az_Elet_Iskolaja_ahol_Isten_a_tanar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f61d3d7b-2a0d-43ce-a064-271c1d355862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd073ef-a5d5-4cb4-9415-8aa210e1598b","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Az_Elet_Iskolaja_ahol_Isten_a_tanar","timestamp":"2018. augusztus. 29. 08:50","title":"Tóta W.: Az Élet Iskolája, ahol Isten a tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]