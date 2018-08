Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cél az, hogy a rabok leszokjanak a dohányzásról, ezért füstmentessé teszik az épületeket.","shortLead":"A cél az, hogy a rabok leszokjanak a dohányzásról, ezért füstmentessé teszik az épületeket.","id":"20180829_Ingyen_ecigit_kapnak_a_skot_bortonorok_mert_betiltjak_a_dohanyzast_az_intezmenyekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcc4f8f-3649-4c3f-ab57-d93546dbf3c0","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Ingyen_ecigit_kapnak_a_skot_bortonorok_mert_betiltjak_a_dohanyzast_az_intezmenyekben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:08","title":"Ingyen e-cigit kapnak a skót börtönőrök, mert betiltják a dohányzást az intézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d095b0b4-f9b7-47a6-b52b-6e095d3e752c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 40 város összesen mintegy 150 millió embert jelent. ","shortLead":"A 40 város összesen mintegy 150 millió embert jelent. ","id":"20180829_Csokkenti_a_termelt_szemet_mennyiseget_40_nagyvaros_vilagszerte_Budapest_nincs_koztuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d095b0b4-f9b7-47a6-b52b-6e095d3e752c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15682869-7876-404a-b417-ee246bd2f435","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Csokkenti_a_termelt_szemet_mennyiseget_40_nagyvaros_vilagszerte_Budapest_nincs_koztuk","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:16","title":"Csökkenti a termelt szemét mennyiségét 40 nagyváros világszerte, Budapest nincs köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656d1e64-4051-4b68-bdde-ff0f258866c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két napja pingálta fel valaki az egyik településen, amivel valószínűleg új rekord is született: ez az eddig legtovább élő ilyen graffiti!","shortLead":"Két napja pingálta fel valaki az egyik településen, amivel valószínűleg új rekord is született: ez az eddig legtovább...","id":"20180828_Bekes_megyeben_is_feltunt_a_kisvasuton_robogo_Orban__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=656d1e64-4051-4b68-bdde-ff0f258866c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d045c394-1fa1-4d35-87aa-925029afbc04","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Bekes_megyeben_is_feltunt_a_kisvasuton_robogo_Orban__foto","timestamp":"2018. augusztus. 28. 15:58","title":"Békés megyében is feltűnt a kisvasúton robogó Orbán – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f24aa6b-d942-49e1-8d42-df144a07bed1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább 200 ember jutott ideiglenes fekhelyhez a bútoráruház jóvoltából.","shortLead":"Legalább 200 ember jutott ideiglenes fekhelyhez a bútoráruház jóvoltából.","id":"20180830_Egy_brit_Ikea_megengedte_hogy_az_aruhazban_aludjanak_a_dugo_miatt_haza_nem_juto_autosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f24aa6b-d942-49e1-8d42-df144a07bed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c0ff05-7709-436c-929f-4e05097d0469","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Egy_brit_Ikea_megengedte_hogy_az_aruhazban_aludjanak_a_dugo_miatt_haza_nem_juto_autosok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:46","title":"Egy brit IKEA megengedte, hogy ott aludjanak a dugó miatt haza nem jutó autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c92e60-cf59-4bde-993d-440fd14cb1cd","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Az előmenetel szempontjából előnynek számít a besúgás és a feljelentés – ez is állhatna mostantól Handó Tünde bíróságoknak kiküldött kalauzában. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke ugyanis újabb frontot nyitott az Országos Bírói Tanács elleni harcában: az általa kinevezett elnökök feladatává tette, hogy törvénysértésen érjék az OBT-t. Közben szolgálati titkok megszellőztetésével is támadják Handó belső ellenzékét.","shortLead":"Az előmenetel szempontjából előnynek számít a besúgás és a feljelentés – ez is állhatna mostantól Handó Tünde...","id":"20180830_hando_tunde_obh_obt_level_torvenyesseg_torvenytelenseg_makai_lajos_hilbert_edit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94c92e60-cf59-4bde-993d-440fd14cb1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f3e3ee-cc00-4c73-905f-f0b8aeca88d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_hando_tunde_obh_obt_level_torvenyesseg_torvenytelenseg_makai_lajos_hilbert_edit","timestamp":"2018. augusztus. 30. 06:30","title":"Handó Tünde parancsa: mindenki írja le bírósági ellenzékének három bűnét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Közzétette főigazgatói pályázatát Kero, amivel a Budapesti Operettszínház főigazgatói székébe ülne. Metoo-botrány, amit skandalumnak nevez, ötéves, azóta visszavont ajánlás, az újrázó főigazgató ekézése és saját dicsőítése.","shortLead":"Közzétette főigazgatói pályázatát Kero, amivel a Budapesti Operettszínház főigazgatói székébe ülne. Metoo-botrány, amit...","id":"20180828_Kerenyi_Miklos_Gabor_A_Metoobotrany_ellensegeim_probalkozasa_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc71d49-d1ef-46a1-930a-c244697728cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Kerenyi_Miklos_Gabor_A_Metoobotrany_ellensegeim_probalkozasa_volt","timestamp":"2018. augusztus. 28. 16:32","title":"Kerényi Miklós Gábor: A Metoo-botrány ellenségeim próbálkozása volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f89130-e47a-4403-bab5-6c8209b44c76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi a nyílt utcán esett neki a nőnek, amiért az nem hagyta, hogy a zaklató szexuális megjegyzéseket tegyen rá. A támadó elmenekült, de nemrég elkapták.","shortLead":"A férfi a nyílt utcán esett neki a nőnek, amiért az nem hagyta, hogy a zaklató szexuális megjegyzéseket tegyen rá...","id":"20180828_Elkaptak_a_zaklatot_aki_felpofozott_egy_not_Parizsban_mert_az_elutasitotta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42f89130-e47a-4403-bab5-6c8209b44c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b400cef6-68ae-4d90-9dc0-77e55d05ea03","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Elkaptak_a_zaklatot_aki_felpofozott_egy_not_Parizsban_mert_az_elutasitotta","timestamp":"2018. augusztus. 28. 19:08","title":"Elkapták a zaklatót, aki felpofozott egy nőt Párizsban, mert az elutasította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0a44bb-9ee2-4e6f-9f45-069a33457797","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kifejezetten a gamereknek ajánlja új laptopját az Acer. A forgatható kijelzővel szerelt gép már inkább egy űrbéli munkaállomásnak tűnik, semmint notebooknak. ","shortLead":"Kifejezetten a gamereknek ajánlja új laptopját az Acer. A forgatható kijelzővel szerelt gép már inkább egy űrbéli...","id":"20180830_acer_predator_triton_900_gamer_laptop_ifa_2018_kiallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d0a44bb-9ee2-4e6f-9f45-069a33457797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6aa5e30-9206-4b07-a3ff-2d31832905a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_acer_predator_triton_900_gamer_laptop_ifa_2018_kiallitas","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:03","title":"Sci-fi filmekben vannak olyan laptopok, mint amilyet most az Acer bemutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]