Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3edf666-f0d7-4988-be37-4c1923255174","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már csak bő két hét, és ismét találkozhatnak a borkedvelők Somlón a Juhfark ünnepen, ahol szeptember 15-én immár harmadik alkalommal rendezik meg a fajta egyedülálló, reprezentatív bemutatóját. Az összes kiemelkedő tétel megkóstolható, első kézből a borásszal. \r

\r

\r

\r

","shortLead":"Már csak bő két hét, és ismét találkozhatnak a borkedvelők Somlón a Juhfark ünnepen, ahol szeptember 15-én immár...","id":"20180830_Somlo_kulonleges_kincse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3edf666-f0d7-4988-be37-4c1923255174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e26f195-28b8-408a-8d35-de11c128d615","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Somlo_kulonleges_kincse","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:41","title":"Somló különleges kincse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c454bf-f81a-41ec-b8e6-c03f7790ddbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem engedik el nyugdíjba 55 évesen a nőket, és 5 évet emelnek a férfiaknál is. Putyin a tízezreket megmozgató tüntetések hatására csak a nők tervezett korhatáremelését volt hajlandó mérsékelni.","shortLead":"Nem engedik el nyugdíjba 55 évesen a nőket, és 5 évet emelnek a férfiaknál is. Putyin a tízezreket megmozgató...","id":"20180829_Oriasit_esett_Putyin_nepszerusege_mert_megpiszkalta_a_nyugdijkorhatart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16c454bf-f81a-41ec-b8e6-c03f7790ddbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa737809-1c51-4e6a-9a6d-4392e337848c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Oriasit_esett_Putyin_nepszerusege_mert_megpiszkalta_a_nyugdijkorhatart","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:18","title":"Óriásit esett Putyin népszerűsége, mert megpiszkálta a nyugdíjkorhatárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed02997-3769-48df-a907-a04912607db0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Annyira titokban, hogy csak a közösségi oldalaikon a gratulációkból derült ki. ","shortLead":"Annyira titokban, hogy csak a közösségi oldalaikon a gratulációkból derült ki. ","id":"20180829_Tirokban_osszehazasodott_Neil_Young_es_Daryl_Hannah","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ed02997-3769-48df-a907-a04912607db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223b62fc-a2a0-4c8d-a52f-aac3c0bac8b0","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Tirokban_osszehazasodott_Neil_Young_es_Daryl_Hannah","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:24","title":"Titokban összeházasodott Neil Young és Daryl Hannah","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ok: svéd miniszterek az elmúlt napokban Magyarországot bíráló nyilatkozatokat tettek.","shortLead":"Az ok: svéd miniszterek az elmúlt napokban Magyarországot bíráló nyilatkozatokat tettek.","id":"20180830_szijjarto_peter_kulugyminiszter_bekerette_a_sved_nagykovetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233e30b3-0a98-4dc7-a42a-4f27c5537bad","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_szijjarto_peter_kulugyminiszter_bekerette_a_sved_nagykovetet","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:05","title":"Berágott Szijjártó, bekérette a svéd nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c9d1ef-91f7-4d8f-b765-4cde2b64ed12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És nincs is rossz hangja. ","shortLead":"És nincs is rossz hangja. ","id":"20180830_Orulet_Harry_herceg_dalra_fakadt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14c9d1ef-91f7-4d8f-b765-4cde2b64ed12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34784d6-9fb9-4242-bfb2-0c6fa5348ccc","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Orulet_Harry_herceg_dalra_fakadt","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:14","title":"Őrület, Harry herceg dalra fakadt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3837e9-4359-4470-9382-80d6c529fcef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügy az EU és Washington tárgyalásaitól teszi függővé a további együttműködést Teheránnal.","shortLead":"A külügy az EU és Washington tárgyalásaitól teszi függővé a további együttműködést Teheránnal.","id":"20180830_Semmit_nem_lehet_tudni_a_magyarirani_egyuttmukodes_jovojerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc3837e9-4359-4470-9382-80d6c529fcef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b89bb49-b75c-43c1-afe3-2098c50c4ad8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Semmit_nem_lehet_tudni_a_magyarirani_egyuttmukodes_jovojerol","timestamp":"2018. augusztus. 30. 14:46","title":"Semmit nem lehet tudni a magyar–iráni együttműködés jövőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9037ba4c-3ec2-4bab-a17d-ee75e56f40f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A balesetben két kiskorú súlyosan megsérült, egy embert pedig feszítő-vágó eszközökkel kellett kimenteni.","shortLead":"A balesetben két kiskorú súlyosan megsérült, egy embert pedig feszítő-vágó eszközökkel kellett kimenteni.","id":"20180829_Lezartak_a_2es_utat_Szodligetnel_nagy_a_dugo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9037ba4c-3ec2-4bab-a17d-ee75e56f40f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2acb383-f76d-4581-a881-655ceddb7e77","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180829_Lezartak_a_2es_utat_Szodligetnel_nagy_a_dugo","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:58","title":"Lezárták a 2-es utat Sződligetnél, nagy a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12782b59-910e-48ea-a463-97c6bf3950b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Serena Williamsnek ez is megy.","shortLead":"Serena Williamsnek ez is megy.","id":"20180828_Tutuben_teniszezni_Siman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12782b59-910e-48ea-a463-97c6bf3950b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7492cbe0-3f2d-4232-b760-4081da55cf9c","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Tutuben_teniszezni_Siman","timestamp":"2018. augusztus. 28. 17:30","title":"Tütüben teniszezni? Simán!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]