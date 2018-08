Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcfeb864-b253-4f5a-a534-aec4257eddcd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Légiutas-kísérőkből ugyancsak komoly hiány mutatkozik.","shortLead":"Légiutas-kísérőkből ugyancsak komoly hiány mutatkozik.","id":"20180828_Ez_aztan_a_munkaerohiany_240_000_uj_pilotat_vesznek_fel_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcfeb864-b253-4f5a-a534-aec4257eddcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2166d2-a52d-4bf3-b93f-0b009b3afd91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_Ez_aztan_a_munkaerohiany_240_000_uj_pilotat_vesznek_fel_Kinaban","timestamp":"2018. augusztus. 28. 15:26","title":"Ez aztán a munkaerőhiány: 240 000 új pilótát vesznek fel Ázsiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65a7b68-f01d-4bc8-b629-1955d780a219","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Kisebbfajta csodavárás előzi meg az új Nemzeti alaptanterv megjelenését, már elkészült annak a vitaanyaga, de még csak nagyon szűk kör ismeri. Annyit tudunk, hogy hazafias lesz, erkölcsileg is nevel, és persze a kornak megfelelő műveltséget írja le. Na, és? Minden tanterv ilyen.","shortLead":"Kisebbfajta csodavárás előzi meg az új Nemzeti alaptanterv megjelenését, már elkészült annak a vitaanyaga, de még csak...","id":"20180829_Hazafias_korszeru_muveltseget_ad_munkara_nevel__ilyen_altalaban_az_alaptanterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f65a7b68-f01d-4bc8-b629-1955d780a219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd4425b-bb31-4a2b-b432-c3941b676b5b","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Hazafias_korszeru_muveltseget_ad_munkara_nevel__ilyen_altalaban_az_alaptanterv","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:20","title":"A rendszerek és az erkölcsök változnak, az alaptanterv ugyanaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edecea0-9ed7-482f-aa2c-b9213f949cd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez volt az első olyan eset, hogy a közösségi portál katonai illetékesek fiókját zárolta.","shortLead":"Ez volt az első olyan eset, hogy a közösségi portál katonai illetékesek fiókját zárolta.","id":"20180828_Mianmari_katonai_vezetoket_tiltott_le_a_Facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8edecea0-9ed7-482f-aa2c-b9213f949cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d04ea0-6a01-4373-bc8f-d56d7af4cbba","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_Mianmari_katonai_vezetoket_tiltott_le_a_Facebook","timestamp":"2018. augusztus. 28. 10:31","title":"Mianmari katonai vezetőket tiltott le a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ügyvédje szerint nincsenek olyan bizonyítékok, amelyek egyértelműen bizonyítanák az illető bűnösségét. \r

","shortLead":"A férfi ügyvédje szerint nincsenek olyan bizonyítékok, amelyek egyértelműen bizonyítanák az illető bűnösségét. \r

","id":"20180829_A_Terez_koruti_robbantas_gyanusitottjanak_felmenteset_kerte_a_vedo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17a35c9-9dc7-439c-85b2-a0ee89e09631","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_A_Terez_koruti_robbantas_gyanusitottjanak_felmenteset_kerte_a_vedo","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:43","title":"A Teréz körúti robbantás gyanúsítottjának felmentését kérte a védő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce1dfaf-6bdc-40c1-be22-273f35eaaed5","c_author":"NN Biztosító","category":"brandchannel","description":"Ma már nem csak filmet „kölcsönözhetünk”, autót vagy lakást bérelhetünk online, hanem szinte bármilyen tevékenységet elintézhetünk okos alkalmazások vagy weboldalak segítségével. Lássuk, milyen területeken könnyíthetik meg az életünket az úgynevezett on-demand szolgáltatások.","shortLead":"Ma már nem csak filmet „kölcsönözhetünk”, autót vagy lakást bérelhetünk online, hanem szinte bármilyen tevékenységet...","id":"nnbiztosito_20180824_Kerheti_valogathat_es_meg_is_kapja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ce1dfaf-6bdc-40c1-be22-273f35eaaed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590fdea0-df3c-4f65-a464-e49c255a2b52","keywords":null,"link":"/brandchannel/nnbiztosito_20180824_Kerheti_valogathat_es_meg_is_kapja","timestamp":"2018. augusztus. 28. 07:30","title":"Kérheti, válogathat, és meg is kapja – Hogyan könnyítik meg az on-demand szolgáltatások az életünket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"NN Biztosító","c_partnerlogo":"8cffede0-887a-40b2-b925-304e2545c826","c_partnertag":"nnbiztosito"},{"available":true,"c_guid":"f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank 19 millió forintos büntetést szabott ki az NHB Bankra, mert hiányosságokat talált a pénzintézet rendszerében.","shortLead":"A jegybank 19 millió forintos büntetést szabott ki az NHB Bankra, mert hiányosságokat talált a pénzintézet rendszerében.","id":"20180828_Megint_megbuntette_az_MNB_Matolcsy_unokatestverenek_bankjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc53677-78c5-4d92-8da5-08a9f7a96291","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_Megint_megbuntette_az_MNB_Matolcsy_unokatestverenek_bankjat","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:04","title":"Megint megbüntette az MNB Matolcsy unokatestvérének bankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b985ea66-49dd-48a2-a597-2dc3891e89ec","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A mexikói Fernanda Armenta profi úszó volt, országos és közép-amerikai bajnok. Az volt az álma, hogy eljusson az olimpiára. A következő pillanatban egy autóban haldoklott: véletlenül meglőtték. Felépült, olyannyira, hogy nemrég – a nők között – megnyerte a Balaton-átúszást.","shortLead":"A mexikói Fernanda Armenta profi úszó volt, országos és közép-amerikai bajnok. Az volt az álma, hogy eljusson...","id":"20180828_Fernanda_Armenta_uszo_Mexiko_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b985ea66-49dd-48a2-a597-2dc3891e89ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9931cf3-482e-4f32-a0d1-472b4458d1a1","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Fernanda_Armenta_uszo_Mexiko_interju","timestamp":"2018. augusztus. 28. 15:01","title":"\"Amikor fáj, eszembe jut, hogy életben vagyok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A pár menedékjogot kért, miután elszökött Szíriából, de menedékjogot nem kaptak, és most terrorizmus finanszírozása ellenük a vád. ","shortLead":"A pár menedékjogot kért, miután elszökött Szíriából, de menedékjogot nem kaptak, és most terrorizmus finanszírozása...","id":"20180828_Vadat_emeltek_egy_kurd_par_ellen_Csongrad_megyeben_mert_a_Kurd_Munkaspart_tagjai_voltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26709cc8-1d75-4baa-9a76-49c691dc9a4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Vadat_emeltek_egy_kurd_par_ellen_Csongrad_megyeben_mert_a_Kurd_Munkaspart_tagjai_voltak","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:25","title":"Vádat emeltek egy kurd pár ellen Csongrád megyében, mert a Kurd Munkáspárt tagjai voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]