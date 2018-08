Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre nagyobb gondot jelent a streaming-szolgáltatóknak, hogy a fiatalok megosztják egymással a jelszavukat. És ez idővel csak rosszabb lehet.","shortLead":"Egyre nagyobb gondot jelent a streaming-szolgáltatóknak, hogy a fiatalok megosztják egymással a jelszavukat. És...","id":"20180830_netflix_spotify_jelszo_megosztasa_fiok_hasznalata_tobben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dfed81-ab4b-417b-acc8-285da594179c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_netflix_spotify_jelszo_megosztasa_fiok_hasznalata_tobben","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:03","title":"Ez már nem tréfa: milliárdokkal károsítják meg a fiatalok a Netflixet és a Spotifyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab71d5a1-dca8-4b74-8f83-62d42ff2b25f","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az MSZP – Összefogás Zuglóért Egyesület frakciójának támogatásával átment, hogy az ARC plakátkiállítást Zuglóban, az Örs vezér útján tartsák meg idén – tudta meg a hvg.hu. Erről csütörtök reggel döntött a bizottság, amelynek fideszes frakciója azért még megpróbálta megfúrni a javaslatot előterjesztési problémákra hivatkozva. Szeptember végén így idén is nyit a rendezvény, amely korábban is bátran, kemény politikai véleményeknek is helyt adva hozta a legjobb alkotásokat.\r

\r

","shortLead":"Az MSZP – Összefogás Zuglóért Egyesület frakciójának támogatásával átment, hogy az ARC plakátkiállítást Zuglóban...","id":"20180830_Eldolt_Zuglo_rabolintott_az_ARC_plakatkiallitas_helyszinere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab71d5a1-dca8-4b74-8f83-62d42ff2b25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe883c7-1b01-407c-a74c-c749c26a7a7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Eldolt_Zuglo_rabolintott_az_ARC_plakatkiallitas_helyszinere","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:43","title":"Eldőlt: Zugló rábólintott az ARC plakátkiállítás helyszínére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b42fb63-cdcb-4a9f-b416-fe7559c4c72c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az autópályákat működtető cég vezetője szerint szinte nulla az esélye, hogy a genovaihoz hasonló tragédia történjen náluk, de biztos ami biztos, minden hidat megvizsgálnak.","shortLead":"Az autópályákat működtető cég vezetője szerint szinte nulla az esélye, hogy a genovaihoz hasonló tragédia történjen...","id":"20180829_Genova_utan_ellenorzik_az_osszes_hidat_es_alagutat_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b42fb63-cdcb-4a9f-b416-fe7559c4c72c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c020c03-536d-4e84-bdff-5371be575e2f","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Genova_utan_ellenorzik_az_osszes_hidat_es_alagutat_NagyBritanniaban","timestamp":"2018. augusztus. 29. 19:10","title":"Genova után: ellenőrzik az összes hidat és alagutat Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gázolaj és a benzin ára is emelkedett.","shortLead":"A gázolaj és a benzin ára is emelkedett.","id":"20180831_410_forint_a_gazolaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8419d5-9d13-4e85-87a7-59623cff8321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_410_forint_a_gazolaj","timestamp":"2018. augusztus. 31. 05:06","title":"410 forint a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8d94c4-1112-40d1-ae8e-156ffc5f5f34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újra listázta az újfasizmus feltörekvő urait.","shortLead":"Újra listázta az újfasizmus feltörekvő urait.","id":"20180830_A_vilag_masodik_neofasisztaja_Orban_Roger_Waters_oroszorszagi_koncertjen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a8d94c4-1112-40d1-ae8e-156ffc5f5f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b94bdf5-fee6-4109-b424-85f896a489ec","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_A_vilag_masodik_neofasisztaja_Orban_Roger_Waters_oroszorszagi_koncertjen","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:03","title":"Orbán a világ második neofasisztája Roger Waters oroszországi koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"349f40fa-85a1-4d9f-bd82-4acb265014af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Éjjel történt a baleset.","shortLead":"Éjjel történt a baleset.","id":"20180831_Tobb_auto_utkozott_harman_meghaltak_a_4es_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=349f40fa-85a1-4d9f-bd82-4acb265014af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b508d5-099f-4bfb-af62-449d884d0de5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180831_Tobb_auto_utkozott_harman_meghaltak_a_4es_uton","timestamp":"2018. augusztus. 31. 05:25","title":"Több autó ütközött, hárman meghaltak a 4-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00130fc8-ebba-40be-80cc-f717215acbc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Szovjetunióban készült, de az afrikai sivatagot is megjárta ez a több évtizedes múltra visszatekintő terepjáró.","shortLead":"A Szovjetunióban készült, de az afrikai sivatagot is megjárta ez a több évtizedes múltra visszatekintő terepjáró.","id":"20180830_a_nap_fotoi_27_millio_forintot_erhet_ez_a_regi_lada_niva_szovjet_orosz_terepjaro_dakar_rali","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00130fc8-ebba-40be-80cc-f717215acbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26559145-607c-41b3-97ef-fc41552714c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_a_nap_fotoi_27_millio_forintot_erhet_ez_a_regi_lada_niva_szovjet_orosz_terepjaro_dakar_rali","timestamp":"2018. augusztus. 30. 06:41","title":"A nap fotói: Akár 27 millió forintot is érhet ez a pókhálós, régi Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film már forog, de a nagy bejelentésre eddig kellett várni.","shortLead":"A film már forog, de a nagy bejelentésre eddig kellett várni.","id":"20180829_Es_Tarantino_vegre_megtalalta_az_o_Charles_Mansonjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0f572c-df41-4dad-a238-50b39d2de215","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Es_Tarantino_vegre_megtalalta_az_o_Charles_Mansonjat","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:30","title":"És Tarantino végre megtalálta az ő Charles Mansonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]