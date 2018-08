Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7e9220a-2c66-4f6b-82bd-087bd7e26634","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brit tudósok egy kísérlet során arra jutottak, hogy ha csak 90 perccel eltolják a reggeli és a vacsora időpontját, már az is segíthet. ","shortLead":"Brit tudósok egy kísérlet során arra jutottak, hogy ha csak 90 perccel eltolják a reggeli és a vacsora időpontját, már...","id":"20180830_Az_etkezesek_idopontjanak_megvaltoztatasa_segithet_a_fogyasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7e9220a-2c66-4f6b-82bd-087bd7e26634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14c846d-5782-4e7c-9060-628264828dd7","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Az_etkezesek_idopontjanak_megvaltoztatasa_segithet_a_fogyasban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:10","title":"Az étkezések időpontjának megváltoztatása segíthet a fogyásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a547316f-ec00-4d8e-beae-fdaa40bdd54f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jackson vagyonkezelői több pénzhez jutnak a jogdíjakból és a merchandise termékekből most, mint amennyi pénze volt a popsztárnak az utolsó hónapjaiban.","shortLead":"Jackson vagyonkezelői több pénzhez jutnak a jogdíjakból és a merchandise termékekből most, mint amennyi pénze volt...","id":"20180829_Michael_Jackson_meg_most_is_milliokat_keres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a547316f-ec00-4d8e-beae-fdaa40bdd54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06b13d0-91d2-48cc-aefb-db062ac65e7e","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Michael_Jackson_meg_most_is_milliokat_keres","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:30","title":"Jacko óriási adósságot halmozott fel élete végére, örökösei viszont fürdenek a milliókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő a Bors szerint könnyekig meghatódott, amikor értesült a hírről.","shortLead":"A színésznő a Bors szerint könnyekig meghatódott, amikor értesült a hírről.","id":"20180830_arnold_schwarzenegger_torocsik_mari_alapitvany_plussmaci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c8d8f5-ed10-4a5d-8427-ba3b85ce149a","keywords":null,"link":"/elet/20180830_arnold_schwarzenegger_torocsik_mari_alapitvany_plussmaci","timestamp":"2018. augusztus. 30. 06:22","title":"Schwarzenegger is csatlakozott Törőcsik Mari alapítványához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f09292-a8e6-4efa-a7f5-73b66d4aff3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök részt vesz a Sargentini-jelentés vitáján.","shortLead":"A miniszterelnök részt vesz a Sargentini-jelentés vitáján.","id":"20180831_Orban_sargentini_vita_jelentes_ep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50f09292-a8e6-4efa-a7f5-73b66d4aff3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98bcad3-4e99-4f20-85b7-527d295327e5","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Orban_sargentini_vita_jelentes_ep","timestamp":"2018. augusztus. 31. 08:28","title":"Orbánnak személyesen olvassák fejére a magyar jogállam hiányosságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7be76d26-3467-4172-ba0d-723eb1240847","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemsokára az állam egyik legértékesebb vagyontárgya, a Budapest Bank kerül kalapács alá. A bank egyelőre még nem ad hitelt fontos emberek első csettintésére, de szakmai körökben azt rebesgetik, könnyen az MKB sorsára juthat – azaz Mészáros köreihez kerülhet.","shortLead":"Nemsokára az állam egyik legértékesebb vagyontárgya, a Budapest Bank kerül kalapács alá. A bank egyelőre még nem ad...","id":"20180830_Eccpecc_bankot_vehetsz__Meszarosekhoz_kerulhet_a_Budapest_Bank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7be76d26-3467-4172-ba0d-723eb1240847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41bff6c2-a6b2-48c3-ad39-8968f158bcf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Eccpecc_bankot_vehetsz__Meszarosekhoz_kerulhet_a_Budapest_Bank","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:25","title":"Ecc-pecc, bankot vehetsz – Mészárosékhoz kerülhet a Budapest Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367ef40d-167c-4344-80f3-d961cacbe9f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A londoni Royal Academy árverésén senki sem tett ajánlatot a brexit vezéralakjáról készült festményre.","shortLead":"A londoni Royal Academy árverésén senki sem tett ajánlatot a brexit vezéralakjáról készült festményre.","id":"20180829_A_kutyanak_sem_kellett_Nigel_Farage_portreja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367ef40d-167c-4344-80f3-d961cacbe9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7584997b-ec94-44f7-b673-c3f01d979a09","keywords":null,"link":"/elet/20180829_A_kutyanak_sem_kellett_Nigel_Farage_portreja","timestamp":"2018. augusztus. 29. 18:33","title":"A kutyának sem kellett Nigel Farage portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83301157-d27f-435d-bbcf-2971e09a80a7","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő ünnepeltetni szereti magát, és nem mást ünnepelni. Ezért is voltak feltűnők rajongásig menő szavai Milánóban, ahol Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel találkozott. Orbán Viktor úgy tesz, mintha a dicséret a múltban mutatott érdemekért járna, pedig ő Salvini kiszolgálásával a jövőre tesz fogadást.","shortLead":"A magyar kormányfő ünnepeltetni szereti magát, és nem mást ünnepelni. Ezért is voltak feltűnők rajongásig menő szavai...","id":"20180829_Orban_Salvini_Olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83301157-d27f-435d-bbcf-2971e09a80a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b3e816-15c0-44c9-9ae0-34d8372bdf1e","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Orban_Salvini_Olaszorszag","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:00","title":"Orbán meghajolt Salvini előtt, mert tudja, ebben a meccsben nem ő a sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05350e6-2e4a-48da-a33c-7b14b347ddc2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Még mindig gond a munkaerőhiány, a hatóságok pedig sokak szerint túl szigorúan büntetnek.","shortLead":"Még mindig gond a munkaerőhiány, a hatóságok pedig sokak szerint túl szigorúan büntetnek.","id":"20180829_Nagyobb_forgalom_es_rengeteg_ellenorzes_ilyen_volt_a_balatoni_vendeglatosok_nyara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e05350e6-2e4a-48da-a33c-7b14b347ddc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5348a274-d732-4644-a15b-42eaf92a6409","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Nagyobb_forgalom_es_rengeteg_ellenorzes_ilyen_volt_a_balatoni_vendeglatosok_nyara","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:54","title":"Nagyobb forgalom és rengeteg ellenőrzés: ilyen volt a balatoni vendéglátósok nyara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]