[{"available":true,"c_guid":"df12c30a-7ffb-4101-8779-029137f3bbd1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja fedezték fel az alacsony vízállás miatt. 1944-ben lőtték le, legénységéből egyetlen katona maradt életben. ","shortLead":"Néhány napja fedezték fel az alacsony vízállás miatt. 1944-ben lőtték le, legénységéből egyetlen katona maradt életben. ","id":"20180829_dunaba_zuhant_bombazo_repulogep_kiallitas_szolnok_reptar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df12c30a-7ffb-4101-8779-029137f3bbd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a2a244-03a1-482c-95fc-26c63e77e1a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_dunaba_zuhant_bombazo_repulogep_kiallitas_szolnok_reptar","timestamp":"2018. augusztus. 29. 18:45","title":"Máris kiállították a Dunából előkerült bombázó roncsait – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialistáknak ugyanis ott lehet a Párbeszéd szövetségesként, ha akarják. Nem mindenki akarja.","shortLead":"A szocialistáknak ugyanis ott lehet a Párbeszéd szövetségesként, ha akarják. Nem mindenki akarja.","id":"20180830_Gyurcsanyek_onalloan_vagnak_neki_az_EPvalasztasnak_az_MSZP_feszult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e78a5f-3ab0-4b2e-97b1-e8ba923cbef4","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Gyurcsanyek_onalloan_vagnak_neki_az_EPvalasztasnak_az_MSZP_feszult","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:32","title":"Gyurcsányék önállóan vágnak neki az EP-választásnak, az MSZP feszült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe512d1-9201-4e09-b775-bd1bc6cedd35","c_author":"nyüzsi","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180829_Soha_sem_gondoltak_volna_milyen_fegyvereket_vetnek_be_a_kulturharcosok_a_flourtomik_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afe512d1-9201-4e09-b775-bd1bc6cedd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544288ea-5afb-464e-9d5f-b4202fb8a357","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Soha_sem_gondoltak_volna_milyen_fegyvereket_vetnek_be_a_kulturharcosok_a_flourtomik_ellen","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:41","title":"Sohasem gondolták volna, milyen fegyvereket vetnek be a kultúrharcosok a fluortomik ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87de6738-a2df-4a9c-afcf-9a9320d8e914","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szajolnál letört az áramszedője egy gyorsvonatnak, emiatt a felsővezeték megrongálódott. A Budapest–Cegléd–Debrecen–Záhony-vonalon, illetve a Békéscsaba felé utazóknak minimum 20, de akár 80 perces késésre kell számítaniuk.\r

","shortLead":"Szajolnál letört az áramszedője egy gyorsvonatnak, emiatt a felsővezeték megrongálódott...","id":"20180829_Megrongalodott_a_felsovezetek_Szolnok_mellett_jelentos_kesesek_varhatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87de6738-a2df-4a9c-afcf-9a9320d8e914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ec5c00-e80e-443a-b24e-2a200f26a66f","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Megrongalodott_a_felsovezetek_Szolnok_mellett_jelentos_kesesek_varhatok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:17","title":"Megrongálódott a felsővezeték Szolnok mellett, jelentős késések várhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41366548-436a-4eab-983a-2ef62c1383bb","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Év vége helyett csak jövő februárban vehetik birtokba a budapestiek a Lehel tér és Újpest-Központ közötti metrószakaszt.","shortLead":"Év vége helyett csak jövő februárban vehetik birtokba a budapestiek a Lehel tér és Újpest-Központ közötti metrószakaszt.","id":"20180829_Legalabb_egy_de_akar_ket_honapot_is_csuszhat_az_ujpesti_3as_metroszakasz_atadasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41366548-436a-4eab-983a-2ef62c1383bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce2f2cc-d2dc-4be4-a8a6-6f3c6181a0a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Legalabb_egy_de_akar_ket_honapot_is_csuszhat_az_ujpesti_3as_metroszakasz_atadasa","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:23","title":"Legalább egy, de akár két hónapot is csúszhat az újpesti 3-as metrószakasz átadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc7b3df-0839-4d10-8178-abe88a4f27b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két napja a húsz forintos kilónkénti árat elsőként megajánló Döhler Vaja Kft.-hez, ma pedig a legnagyobb feldogozó, az Austria Juice üzeméhez is megérkeztek az első szabolcsi léalma-szállítmányok. A gazdák még így is az önköltségi ár alatt adják be a termést. A szakértő viszont 90 milliárd forint állami támogatást kér számon a szabolcsi gazdákon.","shortLead":"Két napja a húsz forintos kilónkénti árat elsőként megajánló Döhler Vaja Kft.-hez, ma pedig a legnagyobb feldogozó...","id":"20180830_Az_Austria_Juicebol_is_kipreseltek_a_20_forintos_arat_a_gazdak_de_meg_igy_is_hatalmasat_buknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbc7b3df-0839-4d10-8178-abe88a4f27b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3193db7-74a2-4d57-9382-4764d758fb6d","keywords":null,"link":"/kkv/20180830_Az_Austria_Juicebol_is_kipreseltek_a_20_forintos_arat_a_gazdak_de_meg_igy_is_hatalmasat_buknak","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:48","title":"Az Austria Juice-ból is kipréselték a 20 forintos árat a gazdák, de még így is hatalmasat buknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7683c614-5023-4c41-bdae-8afbab9c3a01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt a márkát (technológiát) vásárolta most meg (vissza) a HMD Global a Microsofttól, amelyet jó pár éve egy Nokia telefonjainak fotózási képességei kapcsán ismerhetett a világ.","shortLead":"Azt a márkát (technológiát) vásárolta most meg (vissza) a HMD Global a Microsofttól, amelyet jó pár éve egy Nokia...","id":"20180830_hmd_global_nokia_pureview_visszavasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7683c614-5023-4c41-bdae-8afbab9c3a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ce91b8-67d3-4f92-aaa0-a92d0f5f04d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_hmd_global_nokia_pureview_visszavasarlas","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:03","title":"Visszavásárolták a fotós márkát, ami egykor a Nokiáé volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a017c37-69d3-4b7f-b688-9809338d030e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább gyengült a török líra, értékének csaknem 5 százalékát veszítette el a dollárral szemben csütörtökön, miközben lemondott a jegybank egyik alelnöke, Erkan Kilimci.","shortLead":"Tovább gyengült a török líra, értékének csaknem 5 százalékát veszítette el a dollárral szemben csütörtökön, miközben...","id":"20180830_Lemondott_a_torok_jegybank_alelnoke_tovabb_zuhant_a_lira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a017c37-69d3-4b7f-b688-9809338d030e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c3dbe2-f8f8-4fbc-ab1d-59015f938ca6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Lemondott_a_torok_jegybank_alelnoke_tovabb_zuhant_a_lira","timestamp":"2018. augusztus. 30. 20:28","title":"Lemondott a török jegybank alelnöke, tovább zuhant a líra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]