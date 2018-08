A Brexittel kapcsolatban tett fel kérdést a külgazdasági és külügyminiszternek az LMP politikusa. Ungár Péter arra volt kíváncsi, hogy az úgynevezett no deal Brexit – vagyis Nagy-Britannia megállapodás nélküli kilépése – esetén milyen intézkedéseket tenne a kormány annak érdekében, hogy a szigetországban élő magyarok jogai ne csorbuljanak. Korábban ugyanis több nyilatkozatból is arra lehetett következtetni, hogy a britek akkor is kilépnek az Unióból, ha 2019. március végéig nem születik erről megállapodás Brüsszellel.

Ungár azt szerette volna megtudni, hogy a kormánynak van-e már konkrét terve, és hogy ebben az esetben hogyan alakul majd a két ország közötti gazdasági és titkosszolgálati együttműködés.

A külügyminisztérium parlamenti államtitkára, Magyar Levente válaszában azt írta: a magyar kormány már a kezdetektől fogva arra törekszik, hogy előremutató, a magyar érdekeket is magában foglaló megállapodással záruljanak a britek és az Unió közötti tárgyalások, és hogy a két ország közötti gazdasági együttműködés változatlan maradjon. A kormány határozottan kiáll amellett, hogy az uniós polgárok szerzett jogait meg kell őrizni Nagy-Britannia kiválása után is. ha azt látják, hogy a magyar állampolgárok jogai bármilyen téren csorbulnak, azonnal közbelépnek, ahogyan eddig is tették.

Konkrét tervről nem ír az államtitkár, azt azonban hozzáteszi, hogy a britek titkosszolgálati szempontból már a Brexit-népszavazás után nem sokkal bejelentették további szoros együttműködési szándékukat.

Korábban írtunk arról, hogy mennyire nem járna jól Magyarország egy megállapodás nélküli Brexittel: komoly gond lehet a kereskedelemben, és nem tudni, mire kellene számítaniuk a külföldön tanuló vagy éppen élő magyar állampolgároknak.