[{"available":true,"c_guid":"30e05225-162c-48e8-bf18-604b08012319","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A vörös szőnyeget borzalmasnak tartja, a premiereket lehetőleg kerüli. Prágában lesifotósok vadásznak rá, a nevével adják el a cseh filmeket, itthon viszont még csak most osztottak rá főszerepet magyar mozifilmben. Igaz, rögtön kettőben is. A Hab című romkom forgatásán találkoztunk a felvidéki származású színésznővel. Interjú Kerekes Vicával.\r

","shortLead":"A vörös szőnyeget borzalmasnak tartja, a premiereket lehetőleg kerüli. Prágában lesifotósok vadásznak rá, a nevével...","id":"20180830_Csehorszagban_filmsztar_itthon_meg_csak_most_fog_berobbanni__interju_Kerekes_Vicaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30e05225-162c-48e8-bf18-604b08012319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cedb52f-403b-4b05-8129-d43c12af27fd","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Csehorszagban_filmsztar_itthon_meg_csak_most_fog_berobbanni__interju_Kerekes_Vicaval","timestamp":"2018. augusztus. 30. 20:00","title":"Csehországban filmsztár, itthon még csak most fog berobbanni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb17d17-55dd-4930-a478-c950cfa9f682","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A légi mentésekre és ingatlanfelújításra különített el a kormány újabb 20 milliárd forintot.","shortLead":"A légi mentésekre és ingatlanfelújításra különített el a kormány újabb 20 milliárd forintot.","id":"20180829_A_terror_elleni_harcra_adott_penzt_a_kormany_a_legi_mentesre_fogjak_kolteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adb17d17-55dd-4930-a478-c950cfa9f682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260fee0b-8d96-416f-993d-cbd47033de0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_A_terror_elleni_harcra_adott_penzt_a_kormany_a_legi_mentesre_fogjak_kolteni","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:52","title":"A terror elleni harcra adott pénzt a kormány, a légi mentésre fogják költeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Heim Pál gyermekkórház a Facebookon azt írta: a látogatók vihették be a rovarokat.","shortLead":"A Heim Pál gyermekkórház a Facebookon azt írta: a látogatók vihették be a rovarokat.","id":"20180829_agyi_poloska_kisbaba_heim_pal_gyermekkorhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a11cae-027c-48bd-ab72-f67fb5fe4ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_agyi_poloska_kisbaba_heim_pal_gyermekkorhaz","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:04","title":"Ágyi poloskák csíphettek össze egy kisbabát egy budapesti gyermekkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4f8951-2f1d-44d7-8de4-fd0141cb1c51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bevándorlásellenes holland Szabadságpárt hirdette meg a versenyt, de végül biztonsági aggályok miatt nem tartják meg. ","shortLead":"A bevándorlásellenes holland Szabadságpárt hirdette meg a versenyt, de végül biztonsági aggályok miatt nem tartják meg. ","id":"20180830_Mohamedkarikaturavrsenyt_hirdettek_Hollandiaban_de_inkabb_lemondtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac4f8951-2f1d-44d7-8de4-fd0141cb1c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1bd861-ed53-47c1-8ed3-a8b067f01341","keywords":null,"link":"/vilag/20180830_Mohamedkarikaturavrsenyt_hirdettek_Hollandiaban_de_inkabb_lemondtak","timestamp":"2018. augusztus. 30. 21:45","title":"Mohamed-karikatúravrsenyt hirdettek Hollandiában, de inkább lemondták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miután egyszerre kezdtek több út felújításába a Csepel-szigeti agglomerációban, és elviselhetetlen dugók alakultak ki, a MÁV-HÉV Zrt. bejelentette: hétfőtől reggelente több járat és hosszabb, hatkocsis szerelvények indulnak Tökölről a Közvágóhídhoz.","shortLead":"Miután egyszerre kezdtek több út felújításába a Csepel-szigeti agglomerációban, és elviselhetetlen dugók alakultak ki...","id":"20180830_Suritik_a_rackevei_HEVet_az_elviselhetetlen_csepeli_dugok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf500bc9-dcc4-4403-95e8-8e7375b29b65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Suritik_a_rackevei_HEVet_az_elviselhetetlen_csepeli_dugok_miatt","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:27","title":"Sűrítik a ráckevei HÉV-et az elviselhetetlen csepeli dugók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7941ec5-87b2-4bc5-ae78-2be47658dc45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megrázó részletek derültek ki Diana hercegnő és Károly herceg házasságáról egy most nyilvánosságra hozott interjúból. ","shortLead":"Megrázó részletek derültek ki Diana hercegnő és Károly herceg házasságáról egy most nyilvánosságra hozott interjúból. ","id":"20180830_Kikerult_interju_Diana_hercegno_az_utolso_pillanatban_le_akarta_mondani_eskuvojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7941ec5-87b2-4bc5-ae78-2be47658dc45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6420ec3-3dcc-4819-a4f5-ed79eb7c6f82","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Kikerult_interju_Diana_hercegno_az_utolso_pillanatban_le_akarta_mondani_eskuvojet","timestamp":"2018. augusztus. 30. 17:57","title":"Kikerült interjú: Diana hercegnő az utolsó pillanatban le akarta mondani esküvőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d706a557-b051-4f6d-b8b7-eaab9eec8a81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvált Puzsér Róberttől a fideszes körök által visszafoglalt csatorna, a publicista a YouTube-on folytathatja.","shortLead":"Megvált Puzsér Róberttől a fideszes körök által visszafoglalt csatorna, a publicista a YouTube-on folytathatja.","id":"20180829_Kirugtak_Puszert_a_Hir_TVtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d706a557-b051-4f6d-b8b7-eaab9eec8a81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9533da85-7403-4df7-9197-e291181fc046","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Kirugtak_Puszert_a_Hir_TVtol","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:50","title":"Kirúgták Puzsért a Hír Tv-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189e15bd-9f29-490d-ba5f-0dec64581ed3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Kirgizisztánban zajló sportesemény megnyitójára Orbán Viktor is elmegy.","shortLead":"A Kirgizisztánban zajló sportesemény megnyitójára Orbán Viktor is elmegy.","id":"20180829_magyarok_is_lesznek_a_nomad_vilagjatekokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=189e15bd-9f29-490d-ba5f-0dec64581ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4d57f4-1d2b-49ce-9042-b5bc8ca43066","keywords":null,"link":"/sport/20180829_magyarok_is_lesznek_a_nomad_vilagjatekokon","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:10","title":"Bothúzás, szkander, sambo: magyarok is lesznek a Nomád Világjátékokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]