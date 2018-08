200 milliárd köbméter földgáz vár kitermelésre a Fekete-tenger mélyéről. Ebből 20 milliárd dolláros adóbevételt remél Liviu Dragnea, aki Románia erős embere, de nem miniszterelnöke, mert attól eltiltotta a bíróság. A kormányzó szociáldemokraták be is nyújtották a törvényt, a parlament el is fogadta, de az államfő visszadobta. Most futnak neki újból.

Ez lesz a jövő éves elnökválasztás fő témája - írja a brüsszeli Politico bukaresti tudósítója. Liviu Dragnea és Klaus Johannis elnök eddig a korrupciós vitákban birkózott egymással. Olyannyira, hogy ügyekkel még a New York Times és a Washington Post is foglalkozott.



Miért szólt bele Románia belpolitikájába Trump ügyvédje?



Mert megfizették. Ezt maga Rudy Giuliani nyilatkozta a New York Timesnak. New York egykori híres polgármestere, a zéró tolerancia feltalálója, nemrég felcsapott Trump ügyvédjének. Ebben a minőségében levelet intézett Románia államfőjéhez, Klaus Johannishoz. Kifogásolta a korrupció llenes ügyészség munkáját. Szerinte annak vezetője, Laura Codreanu-Kövesi túllépte hatáskörét. Klaus Johannis államfő - nem a levél hatására, hanem a bíróság nyomására, leváltotta a főügyésznőt, akinek munkáját korábban támogatta. Nemcsak ő, hanem az Egyesült Államok is. Most viszont Románia erős embere vígan lobogtathatta Trump ügyvédjének levelét: lám, lám ,már Amerikának is elege van a korrupcióellenes ügyészségből. Liviu Dragnea, a kormányzó szociáldemokraták vezére, nem véletlenül utálja annyira a korrupcióellenes ügyészséget. Ő utána is nyomoznak.

Washingtonban az ellenzéki honatyák hamar megkérdezték: hogy kerül Trump ügyvédje a képbe? Mi köze van neki Románia belpolitikájához? A külügy sietett magát elhatárolni Giuliani levelétől. Közölték: továbbra is támogatják a korrupcióellenes harcot Romániában. Washingtonban Románia nagykövete kijelentette: Giuliani levele egyszerű lobbizá.! George Maior nem akárki, korábban a titkosszolgálat főnöke volt Romániában. Hiába. Őt is megfeddték. Saját külügyminisztériuma határolta magát el tőle. Rudy Giuliani pedig önmagától határolta el magát. Közölte, a levelet nem, mint Trump ügyvédje írta. Kiderült, hogy más is alkalmazza méghozzá a Louis Freeh International Solutions.

Kicsoda Louis Freeh?

Az FBI volt igazgatója. "Ők adták az anyagot, amelynek alapján a levelet írtam. Ők fizetnek engem"- vallotta be Rudy Giuliani. És őket ki fizeti?- tudakolták tőle. Azt nem tudom- mondta álszent mosollyal. Washingtonban mindenki biztosra veszi, hogy Románia erős embere, Liviu Dragnea rendelte meg a levelet, melyet Rudy Giuliani valószínűleg csak aláírt. Az amerikai ügyvédnek ugyanis halvány fogalma sincs arról, hogy mi van Romániában.

Ellenzéki honatyák most azt követelik Trumptól: rúgja ki Giulianit, aki visszaélt a nevével. Beleavatkozott a diplomáciába, melyre semmiféle jogosítványa sem volt. De hát a román vezetés jól ismeri Amerikát: Liviu Dragnea részt vett már Donald Trump elnöki beiktatásán is. Pénz beszél - ez az alapelv épp úgy érvényes Romániában, mint az Egyesült Államokban. A kínos csak az, hogy egy olyan amerikai esetében igazolódott ez be, aki az USA elnöke akart lenni azon az alapon, hogy ő találta ki a zéró toleranciát a bűnözéssel szemben

Az Egyesült Államok bukaresti nagykövete csak annyit mondott az ügyről Bukarestben, hogy akit érdekel, az olvassa el a New York Times-t vagy a Washington Postot. Az utóbbi lap persze nemcsak politikai botrányról ír Románia kapcsán, hanem a reális helyzetről is: a lakosságnak alig több mint az 1%-a számítana középosztálybelinek Amerikába.! Ott ugyanis akkor középosztálybeli valaki, ha az éves jövedelme 4-40 ezer dollár között van. Romániában a statisztikai hivatal szerint 10% ez az arány- írja ezzel kapcsolatban a Transindex erdélyi magyar portál.

Mi lesz a földgáz kitermeléssel, ha ilyen politikai viták folynak Bukarestben? A nagy befektetők: az ExxonMobil, az OMV Petrom és a Lukoil kivárnak. Nem akarunk bármi áron földgázt- nyilatkozta a brüsszeli Politico-nak az OMV Petrom főnök asszonya. Az ExxonMobil helyi főnöke diplomatikusan csak annyit mondott, hogy a politikai viták nem könnyítik meg a döntéshozatalt. A helyzet tragikomikus, hiszen az EU egyik legszegényebb államának fontos gazdasági döntéséről van szó, amely jelen pillanatban a két elnökjelölt közötti háború fő témája lett, és így aligha valószínű, hogy végül az offshore földgáz vagyont úgy használják majd fel, hogy az Románia népének a legjobb legyen.