[{"available":true,"c_guid":"86d25375-9681-45ce-8d77-4972148823f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gigaberuházás környezetvédelmi szempontból kockázatos, és a bővítésről nem egyeztettek a lakossággal – szól az ítélet.","shortLead":"A gigaberuházás környezetvédelmi szempontból kockázatos, és a bővítésről nem egyeztettek a lakossággal – szól az ítélet.","id":"20180831_Ervenytelenitette_a_birosag_a_kanadai_Trans_Mountain_olajvezetek_kapacitasnoveleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86d25375-9681-45ce-8d77-4972148823f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d898a35e-4c0b-46b9-b046-f421b6912308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Ervenytelenitette_a_birosag_a_kanadai_Trans_Mountain_olajvezetek_kapacitasnoveleset","timestamp":"2018. augusztus. 31. 16:07","title":"Kényes helyzetben Justin Trudeau, egy kanadai bíróság megfúrta a nagy olajvezeték-beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy frissítésnek köszönhetően azt is jelzi mostantól a népszerű videómegosztó, ki mennyi időt tölt el a YouTube-on. Az idő megjelenítése mellett a szolgáltatás segítséget is ajánl annak, aki úgy érzi, ideje visszavenni kicsit.","shortLead":"Egy frissítésnek köszönhetően azt is jelzi mostantól a népszerű videómegosztó, ki mennyi időt tölt el a YouTube-on...","id":"20180830_youtube_fuggoseg_youtubeon_toltott_ido_megtekintesi_ido_ertesitesek_nemitasa_digital_wellbeing_android_pie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2ce8a0-3782-4f74-bc0c-d8f1e5e483b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_youtube_fuggoseg_youtubeon_toltott_ido_megtekintesi_ido_ertesitesek_nemitasa_digital_wellbeing_android_pie","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:02","title":"Mutatunk valamit a YouTube-on: itt nézheti meg, ön mennyi időt videózik el naponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21922363-c0f1-4860-9ec7-85116f573269","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karbantartás miatt nem lesz elérhető egy sor szolgáltatás napközben.","shortLead":"Karbantartás miatt nem lesz elérhető egy sor szolgáltatás napközben.","id":"20180830_Szombaton_leall_az_ugyfelkapu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21922363-c0f1-4860-9ec7-85116f573269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b85d1fe-033a-4f6f-b48a-2a027ad83d67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Szombaton_leall_az_ugyfelkapu","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:37","title":"Szombaton leáll az ügyfélkapu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00cd5032-e5c7-4f2a-9267-02253d9c8eae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szokatlan nevű TPSRPRT zenekar az élő elektronika és a hangszerek fúziójával kísérletezik. A klubkoncertektől idén eljutottak a Bánkitó Fesztiválra, szeptember 1-jén pedig lemezbemutatót tartanak az A38 Hajón.","shortLead":"A szokatlan nevű TPSRPRT zenekar az élő elektronika és a hangszerek fúziójával kísérletezik. A klubkoncertektől idén...","id":"20180831_Minket_inkabb_az_izgat_amikor_beindul_az_ember_kepzelete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00cd5032-e5c7-4f2a-9267-02253d9c8eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd70c19-1570-49d6-b21d-83541b071792","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_Minket_inkabb_az_izgat_amikor_beindul_az_ember_kepzelete","timestamp":"2018. augusztus. 31. 14:20","title":"Minket inkább az izgat, amikor beindul az ember képzelete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1edaecd-d853-40eb-a65e-17b1f016384d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem nyilvános egyezséget kötött egymással a Mastercard és a Google, hogy kiderítésék, követte-e valódi vásárlás bizonyos online hirdetések lekattintását. A sokmilliós üzletet most szimatolta ki a sajtó. [Frissítés: nagyrészt cáfol a Mastercard.]","shortLead":"Nem nyilvános egyezséget kötött egymással a Mastercard és a Google, hogy kiderítésék, követte-e valódi vásárlás...","id":"20180831_mastercard_google_kartyaadatok_bankkartya_internetes_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1edaecd-d853-40eb-a65e-17b1f016384d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46eae90b-f750-4b5e-8ef8-e44ae5da746f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_mastercard_google_kartyaadatok_bankkartya_internetes_vasarlas","timestamp":"2018. augusztus. 31. 12:23","title":"Titokban megállapodott a Mastercard és a Google, hogy lekövessék a neten kívüli vásárlásokat is [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f24aa6b-d942-49e1-8d42-df144a07bed1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább 200 ember jutott ideiglenes fekhelyhez a bútoráruház jóvoltából.","shortLead":"Legalább 200 ember jutott ideiglenes fekhelyhez a bútoráruház jóvoltából.","id":"20180830_Egy_brit_Ikea_megengedte_hogy_az_aruhazban_aludjanak_a_dugo_miatt_haza_nem_juto_autosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f24aa6b-d942-49e1-8d42-df144a07bed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c0ff05-7709-436c-929f-4e05097d0469","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Egy_brit_Ikea_megengedte_hogy_az_aruhazban_aludjanak_a_dugo_miatt_haza_nem_juto_autosok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:46","title":"Egy brit IKEA megengedte, hogy ott aludjanak a dugó miatt haza nem jutó autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utolsó, gyakorlati félévében 115 ezer helyett 230 ezer forint tandíjat kell fizetnie a Budapesti Gazdasági Egyetem legalább 200 hallgatójának, pedig beiratkozásukkor kötött szerződésük szerint erre az időszakra csak az önköltségi ár felét kellene befizetniük. Az intézmény közleményben reagált. ","shortLead":"Utolsó, gyakorlati félévében 115 ezer helyett 230 ezer forint tandíjat kell fizetnie a Budapesti Gazdasági Egyetem...","id":"20180830_dupla_tandij_szenatusi_dontes_bge","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78052d6f-c3c7-4c44-b263-c7594bdacbae","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_dupla_tandij_szenatusi_dontes_bge","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:39","title":"A BGE szerint nem igaz, hogy kétszer akkora tandíjat fizettetnek a diákokkal, mint amiben megállapodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf2d5c3-2634-4bf1-9cd9-de79747dbc70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három napig senki sem vette észre Banksy ál-barlangrajzát a falon, ami most nagyon jól jönne a British Múzeum új tárlatában.","shortLead":"Három napig senki sem vette észre Banksy ál-barlangrajzát a falon, ami most nagyon jól jönne a British Múzeum új...","id":"20180830_Megtrollkodta_Banksy_a_kiallitast_most_visszavarjak_a_British_Muzeumba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaf2d5c3-2634-4bf1-9cd9-de79747dbc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2753575-b9e9-4473-aef1-a2218c5f1e14","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Megtrollkodta_Banksy_a_kiallitast_most_visszavarjak_a_British_Muzeumba","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:29","title":"Megtrollkodta Banksy a kiállítást, most visszavárják a British Múzeumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]