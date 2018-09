Az angol bajnokság igazolt játékosainak hetven százaléka külföldi és összesen hatvanöt országból jöttek. Nincs egyetlen más nemzeti bajnokság a világon, amelyben a nem hazai játékosok aránya ilyen magas. A most kezdődött idényben hat nagy klub verseng a bajnoki címért, és itt nem olyan lefutottak a meccsek, mint például a francia, az olasz, a spanyol vagy a német bajnokságban, ahol a sztárcsapatok szinte minden meccsüket viszonylag könnyen megnyerik. A PL más és most épp a Manchester United vesszőfutása a példa arra, hogy csak a milliárdok nem elegendőek egy szupercsapat építéséhez. De most a hatalmas bevételek is veszélybe kerültek.

Az EU és Nagy-Britannia tárgyalásai mélyponton vannak arról, hogy a britek kilépése az unióból a lehető legkevésbé rázza meg a brit gazdaságot és a korábbi tagság sok előnyét még kívülállóként is élvezzék. Tehát a megállapodás nélküli kilépés, a „Hard Brexit” valószínűsége egyre nő. És ez a focit, a PL-t is érintheti. Sőt már most is érinti.

A 2016-os, kilépést igenlő népszavazás óta a font árfolyama 15 százalékkal gyengült. Ha pedig megállapodás nélkül lép ki Nagy-Britannia, további árfolyamesés várható. Márpedig az angol klubok fontban fizetnek játékosaiknak, rengeteget. De az árfolyamcsökkenésén nagyon sokat veszíthetnek. Ne feledjük: a játékosok hetven százaléka külföldi! Ezért egyre több biztosítási konstrukció alakult ki, ezek közül leginkább az Argentex nevű cég prosperál, amelynek forgalma 2016 óta 46 százalékkal nőtt. Ez a cég a jól kereső angliai focistáknak biztonságot ígér. Tehát ha valaki szerződik, megmondhatja, hogy mostantól milyen fix árfolyamon kapja a fizetését, függetlenül a font esetleges további romlásától. A szolgáltatásért a cég 1-3 százalékos jutalékot kér. Az Argentex egyik főnöke elmondta a Les Echos francia gazdasági lapnak, hogy már több mint százmillió font értékben kötöttek biztosítást élvonalbeli angliai focisták.

De van egy másik jele is a Hard Brexittől való félelemnek: ugyancsak a Les Echos információi szerint egyre több klubnál, például a Manchester United-nél is kezdeményezték a játékosok, hogy euróban kapják a fizetésüket, mert az sokkal stabilabb valuta, mint a font. De az angol fizetőeszköz gyengülése csak egy a Brexit sok negatív hatása közül. Jelenleg Nagy-Britannia az EU tagjaként, élve az uniós polgárok szabad mozgásával és munkavállalási jogával, korlátlanul igazolhat európai játékosokat. Tehát egy Premier League klub például kiállíthat egy kizárólag spanyol, portugál, francia és német játékosokból álló csapatot. Volt is ilyenre példa. A korlátok csak az unión kívüli játékosokra vonatkoztak, de ezeket is lebontották, mert a brazil, uruguayi, argentin és afrikai játékosokat gyorsan egy uniós ország útlevelével látták el, tehát jogilag már ők is európainak számítanak.

De ennek a gyönyörű világnak szomorú vége lehet, és nem csak a font zuhanása, hanem a szabad mozgást és munkavállalást eddig engedő szabályok megszűnése miatt is. Ha a „Hard Brexit” bekövetkezik 2019 márciusában, egyik pillanatról a másikra radikálisan csökkenhet az angol foci klubok jelenleg még meglévő, minden más országot felülmúló vonzereje.