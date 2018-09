Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c065678e-abfb-4c86-a728-646bf09604c4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Helyi idő szerint péntek délelőtt elkezdődött Aretha Franklin búcsúztató szertartása Detroitban.","shortLead":"Helyi idő szerint péntek délelőtt elkezdődött Aretha Franklin búcsúztató szertartása Detroitban.","id":"20180831_Kiralynohoz_melto_temetest_kap_Aretha_Franklin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c065678e-abfb-4c86-a728-646bf09604c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa169a3-deaf-486d-baf4-6efa3de0d9dc","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_Kiralynohoz_melto_temetest_kap_Aretha_Franklin","timestamp":"2018. augusztus. 31. 16:55","title":"Királynőhöz méltó temetést kap Aretha Franklin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f48036-fd0a-45f2-b44c-4e51e4621a50","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Czeglédy Csabáról több lejárató riportot készítő Tv2 a börtönviselt exszocialistával akarta bizonyítani az igazát, ami duplán elbaltázott ötletnek tűnik. A szerdai tárgyaláson tanúvallomást tevő Zuschlag ugyanis vagy nem emlékezett a Czeglédyre, illetve Gyurcsány Ferencre nézve negatív információkra, vagy csak úgy \"hallott\" dolgokat, de a konkrét részleteket firtató kérdéseknél is inkább csak mellébeszélt. A legszebb viszont az volt, amikor véletlenül a hvg.hu újságírója előtt hívta fel a Tv2 hírigazgatóját, hogy elmesélje neki, mi történt egy másik perben – ami nem is Andy Vajna csatornája, hanem az elvileg független Origo ellen zajlott.

","shortLead":"A Czeglédy Csabáról több lejárató riportot készítő Tv2 a börtönviselt exszocialistával akarta bizonyítani az igazát...","id":"20180831_Baki_a_NERmediaban_Zuschlag_Janos_veletlenul_lebuktatta_a_Tv2_hirigazgatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98f48036-fd0a-45f2-b44c-4e51e4621a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838ade04-a4a3-486a-bbb4-e5f533e88672","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Baki_a_NERmediaban_Zuschlag_Janos_veletlenul_lebuktatta_a_Tv2_hirigazgatojat","timestamp":"2018. augusztus. 31. 06:30","title":"Baki a NER-médiában: Zuschlag véletlenül lebuktatta a Tv2 hírigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39568e9a-067a-4d55-9775-42368016edb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Senki sem tudja, hogy hová folynak el azok a fejlesztési pénzek, amelyeket az Orbán-kormány saját hűbéreseinek osztogat Szlovákiában - mondta a Híd-Most elnöke a Népszavának adott interjúban.","shortLead":"Senki sem tudja, hogy hová folynak el azok a fejlesztési pénzek, amelyeket az Orbán-kormány saját hűbéreseinek osztogat...","id":"20180901_Bugar_Bela_sajat_hubeseit_tamogatja_a_magyar_kormany_a_hataron_tuli_gazdasagfejlesztesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39568e9a-067a-4d55-9775-42368016edb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3281ea5-b1bf-472e-92c9-bea1609bdfcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Bugar_Bela_sajat_hubeseit_tamogatja_a_magyar_kormany_a_hataron_tuli_gazdasagfejlesztesben","timestamp":"2018. szeptember. 01. 14:09","title":"Bugár Béla: saját hűbéreseit támogatja a magyar kormány a határon túli gazdaságfejlesztésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"23 iskola diákjai kapták meg a füzetcsomagot, az akció az önkormányzatnak 8 millió forintjába került.","shortLead":"23 iskola diákjai kapták meg a füzetcsomagot, az akció az önkormányzatnak 8 millió forintjába került.","id":"20180831_Turulmadaras_nagymagyarorszagos_fuzetet_kaptak_a_kisdiakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d505029c-2d14-4d59-a5f1-6583e3230490","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Turulmadaras_nagymagyarorszagos_fuzetet_kaptak_a_kisdiakok","timestamp":"2018. augusztus. 31. 08:09","title":"Turulmadaras, nagymagyarországos füzetet kaptak a kisdiákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4f8951-2f1d-44d7-8de4-fd0141cb1c51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bevándorlásellenes holland Szabadságpárt hirdette meg a versenyt, de végül biztonsági aggályok miatt nem tartják meg. ","shortLead":"A bevándorlásellenes holland Szabadságpárt hirdette meg a versenyt, de végül biztonsági aggályok miatt nem tartják meg. ","id":"20180830_Mohamedkarikaturavrsenyt_hirdettek_Hollandiaban_de_inkabb_lemondtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac4f8951-2f1d-44d7-8de4-fd0141cb1c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1bd861-ed53-47c1-8ed3-a8b067f01341","keywords":null,"link":"/vilag/20180830_Mohamedkarikaturavrsenyt_hirdettek_Hollandiaban_de_inkabb_lemondtak","timestamp":"2018. augusztus. 30. 21:45","title":"Mohamed-karikatúravrsenyt hirdettek Hollandiában, de inkább lemondták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b318b665-374c-4071-8555-229d5b670d8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Premier League jelenleg a világ legjobbnak tartott bajnoksága, annak ellenére, hogy az utóbbi években spanyol csapatok uralják a Bajnokok Ligáját. De a szigetország focijában van a legtöbb pénz, és itt játszik a legtöbb és legkiválóbb nem hazai, vagyis nem brit játékos. ","shortLead":"A Premier League jelenleg a világ legjobbnak tartott bajnoksága, annak ellenére, hogy az utóbbi években spanyol...","id":"20180901_A_Hard_Brexit_az_angol_focit_is_megroggyanthatja_nem_csak_a_font_gyengelkedese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b318b665-374c-4071-8555-229d5b670d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4aed0ed-65c5-4623-8c76-f993a311f731","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_A_Hard_Brexit_az_angol_focit_is_megroggyanthatja_nem_csak_a_font_gyengelkedese_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 01. 08:55","title":"A hard Brexit az angol focit is megroggyanthatja, nem csak a font gyengélkedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683db4b7-564d-496f-9353-7576cd692116","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Telente csak reggel nyolc után lenne világos, de legalább kétnapi idegeskedést megspórolnánk magunknak, ha a javaslatra mindenki rábólint, akinek kell.","shortLead":"Telente csak reggel nyolc után lenne világos, de legalább kétnapi idegeskedést megspórolnánk magunknak, ha a javaslatra...","id":"20180831_nyari_idoszamitas_oraatallitas_eltorlese_idozona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=683db4b7-564d-496f-9353-7576cd692116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798ff0f4-e444-4db0-afd5-0e506bc95d3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_nyari_idoszamitas_oraatallitas_eltorlese_idozona","timestamp":"2018. augusztus. 31. 11:40","title":" A sötét téli reggeleken kívül csak nyernénk az állandó nyári időszámítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az NSO információi szerint már folynak az egyeztetések.","shortLead":"Az NSO információi szerint már folynak az egyeztetések.","id":"20180831_A_Vidi_is_vinne_a_csapat_nelkuli_Dzsudzsakot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6840bdb2-47a0-404a-b2f9-47ec15893a3a","keywords":null,"link":"/sport/20180831_A_Vidi_is_vinne_a_csapat_nelkuli_Dzsudzsakot","timestamp":"2018. augusztus. 31. 12:57","title":"A Vidi is vinné a csapat nélküli Dzsudzsákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]