Az mfor.hu idézi a miniszteri indoklást, amely szerint szerint 2013 óta nem változott a díjszabás, ezért elfogadható az inflációt követő áremelés. Gulyás azt is elmondta, hogy a 10 napos - legrövidebb időre szóló - matricát főleg a külföldiek vásárolják. A lap összeveti a hazai árakat a szomszédos Ausztria áraival, ezt is most a hvg.hu is megtette, az autopalya.hu adatai alapján.

Az ott közzétett számok szerint az éves osztrák autópálya-matrica ára az osztrákoknál átszámítva 30.470 forint, míg Magyarországon 42.980 forint.

Nálunk a 10 napra szóló matrica jelenleg 2975 forintba kerül, ezt emelik föl 3500 forintra. Az osztrákoknál ez a díj átszámítva 3150 forint.

Az mfor.hu az Eurostat adatai alapján összevetette az átlagkeresetet, ami Magyarországon a KSH friss számai szerint 1000 euró körül van, míg Ausztriában 2239 euró.

Van, amiben megelőztük Ausztriát.

