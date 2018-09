Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d662333-dadc-4c63-bfc2-c354f8c40338","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A német sajtó szerint a neonácik újra szervezkednek, miközben a polgármester arról beszél, hogy továbbra is szívesen látják a külföldieket.","shortLead":"A német sajtó szerint a neonácik újra szervezkednek, miközben a polgármester arról beszél, hogy továbbra is szívesen...","id":"20180831_Ujabb_tuntetesek_lesznek_a_hetvegen_Chemnitzben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d662333-dadc-4c63-bfc2-c354f8c40338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a87f180-ef8b-4188-9ef8-2772576f5714","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_Ujabb_tuntetesek_lesznek_a_hetvegen_Chemnitzben","timestamp":"2018. augusztus. 31. 21:00","title":"Újabb tüntetések lesznek a hétvégén Chemnitzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d9241e-31ac-49d7-b565-0ec3b17753c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kőbányai polgármester kérésére mozgósít a rendőrség.","shortLead":"A kőbányai polgármester kérésére mozgósít a rendőrség.","id":"20180831_rendorseg_fokozott_ellenorzes_kobanya_zuglo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80d9241e-31ac-49d7-b565-0ec3b17753c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0705678-d23b-4065-ad73-8ba36e9ec5e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_rendorseg_fokozott_ellenorzes_kobanya_zuglo","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:56","title":"Lép a rendőrség: megszállja Kőbányát és Zuglót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47eb5ea5-39f2-4171-b037-8b867b71adc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek megpróbálták menteni, ami még menthető, de a kár így is hatalmas.","shortLead":"A helyiek megpróbálták menteni, ami még menthető, de a kár így is hatalmas.","id":"20180830_Egyetlen_ejszaka_alatt_tomegesen_pusztultak_ki_halak_a_pilisvorosvari_Nagytobol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47eb5ea5-39f2-4171-b037-8b867b71adc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec85529-a981-42b5-9acc-60ef2231c551","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Egyetlen_ejszaka_alatt_tomegesen_pusztultak_ki_halak_a_pilisvorosvari_Nagytobol","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:45","title":"Egyetlen éjszaka alatt tömegesen pusztultak ki halak a pilisvörösvári Nagy-tóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3f5cda-405a-4254-8402-393207ad5e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamis állításon alapul, és több helyen is pontatlanságot tartalmaz az a sajtóértesülés, amely szerint a Mastercard részletes adatmegosztási megállapodást kötött a Google-lel – közölte a kártyatársaság. Azt ugyanakkor elismerték, hogy bizonyos (anonimizált) adatokat megosztanak partnereikkel, de konkrét vásárlások konkrét tételeit azok nem tartalmazzák.","shortLead":"Hamis állításon alapul, és több helyen is pontatlanságot tartalmaz az a sajtóértesülés, amely szerint a Mastercard...","id":"20180831_mastercard_google_adatmegosztas_anonimitas_aggregalt_adatok_vasarlasi_kartya_tranzakciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c3f5cda-405a-4254-8402-393207ad5e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff7394d-f541-4cf9-b195-849c893e4c27","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_mastercard_google_adatmegosztas_anonimitas_aggregalt_adatok_vasarlasi_kartya_tranzakciok","timestamp":"2018. augusztus. 31. 14:33","title":"Mastercard: bizonyos (tömbösített) adatokat tényleg kiadunk, de személyeset soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cceb45ed-fcd5-45a2-8ee7-3452edcc5d3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lassan már csak machetével lehet közlekedni ebben a társadalmi dzsungelben – jut végletes következtetésre a kultúrharcon elszörnyedő, regényeiben Erdély múltját megíró Tompa Andrea.","shortLead":"Lassan már csak machetével lehet közlekedni ebben a társadalmi dzsungelben – jut végletes következtetésre...","id":"20180830_Kovetkezetesen_Romaniarol_fog_beszelni_ha_Erdely_kerul_szoba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cceb45ed-fcd5-45a2-8ee7-3452edcc5d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b00b4d6-0e3c-4718-a610-934acaf41366","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Kovetkezetesen_Romaniarol_fog_beszelni_ha_Erdely_kerul_szoba","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:25","title":"Következetesen Romániáról fog beszélni, ha Erdély kerül szóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrhajósok nincsenek közvetlen veszélyben. Most azon dolgoznak, hogy megtalálják a hiba helyét.","shortLead":"Az űrhajósok nincsenek közvetlen veszélyben. Most azon dolgoznak, hogy megtalálják a hiba helyét.","id":"20180830_nemzetkozi_urallomas_nyomascsokkenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7daebc54-b5d7-4d48-b73e-9b25f4e274c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_nemzetkozi_urallomas_nyomascsokkenes","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:24","title":"Szivárgást észleltek a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8139714f-e2be-4fe6-a027-0fa7c040bad0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb piros pontot kapott a mediterrán étrend.\r

","shortLead":"Újabb piros pontot kapott a mediterrán étrend.\r

","id":"20180831_Az_olivaolaj_jobb_mint_a_Viagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8139714f-e2be-4fe6-a027-0fa7c040bad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15065a10-e5c0-48f3-8209-04f42b9105d0","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Az_olivaolaj_jobb_mint_a_Viagra","timestamp":"2018. augusztus. 31. 11:50","title":"Az olívaolaj jobb, mint a Viagra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3837e9-4359-4470-9382-80d6c529fcef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügy az EU és Washington tárgyalásaitól teszi függővé a további együttműködést Teheránnal.","shortLead":"A külügy az EU és Washington tárgyalásaitól teszi függővé a további együttműködést Teheránnal.","id":"20180830_Semmit_nem_lehet_tudni_a_magyarirani_egyuttmukodes_jovojerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc3837e9-4359-4470-9382-80d6c529fcef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b89bb49-b75c-43c1-afe3-2098c50c4ad8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Semmit_nem_lehet_tudni_a_magyarirani_egyuttmukodes_jovojerol","timestamp":"2018. augusztus. 30. 14:46","title":"Semmit nem lehet tudni a magyar–iráni együttműködés jövőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]