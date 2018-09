Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abf3e59e-5433-4f39-bc38-4f0e990de17b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rendőrség tájékoztatása szerint nyolcan megsérültek. Az üzem környékén lakó mintegy 1800 embernek elővigyázatosságból átmenetileg el kellett hagynia az otthonát, de a füst eloszlásával már visszatérhettek.","shortLead":"A rendőrség tájékoztatása szerint nyolcan megsérültek. Az üzem környékén lakó mintegy 1800 embernek elővigyázatosságból...","id":"20180901_Robbanas_es_tuz_az_ingolstadti_olajfinomitoban_meg_nem_tudni_mi_okozta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abf3e59e-5433-4f39-bc38-4f0e990de17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e472c55-e43f-43ea-aa42-ed3db27928a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Robbanas_es_tuz_az_ingolstadti_olajfinomitoban_meg_nem_tudni_mi_okozta","timestamp":"2018. szeptember. 01. 09:42","title":"Robbanás és tűz az ingolstadti olajfinomítóban, még nem tudni, mi okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77311216-4c09-4e16-980d-e7a77f2b0217","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években egyre inkább elmosódott a munka és a magánélet közti határ azzal, hogy haza vagy épp a munkahely felé utazva a mobilt nyomkodva is a céges dolgokkal foglalkozunk. Egy friss kutatás szerint emiatt munkaidővé kellene nyilvánítani az így letöltött időt.","shortLead":"Az elmúlt években egyre inkább elmosódott a munka és a magánélet közti határ azzal, hogy haza vagy épp a munkahely felé...","id":"20180831_munkavegzes_vonat_busz_nyilt_wifi_kutatas_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77311216-4c09-4e16-980d-e7a77f2b0217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74be102-fe1f-4a31-a2f0-629b78bd44d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_munkavegzes_vonat_busz_nyilt_wifi_kutatas_felmeres","timestamp":"2018. augusztus. 31. 10:03","title":"Sokak szerint be kellene számítani a munkaidőbe, ha valaki a metrón ülve céges levelekre válaszolgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98aad5f-e8e2-47ee-836b-39bc08c92758","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jó diploma előny, de nem alapfeltétel és már e nélkül is lehet remek állást szerezni a világ legmenőbb cégeinél.","shortLead":"A jó diploma előny, de nem alapfeltétel és már e nélkül is lehet remek állást szerezni a világ legmenőbb cégeinél.","id":"20180901_Igaza_lesz_Parraghnak_Csucsdiploma_nelkul_is_lehet_jo_penzt_keresni_a_nagyvallalatoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a98aad5f-e8e2-47ee-836b-39bc08c92758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030efb92-444a-4243-9ae8-0e814a9588db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Igaza_lesz_Parraghnak_Csucsdiploma_nelkul_is_lehet_jo_penzt_keresni_a_nagyvallalatoknal","timestamp":"2018. szeptember. 01. 10:08","title":"Igaza lesz Parraghnak? Csúcsdiploma nélkül is lehet jó pénzt keresni a nagyvállalatoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77baecf1-3b0e-4ddb-9369-77eee4b3088f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kérdés régóta napirenden van, Moszkva nem igazán örül neki.","shortLead":"A kérdés régóta napirenden van, Moszkva nem igazán örül neki.","id":"20180831_Az_ukran_es_orosz_ortodox_egyhaz_szetvalasztasarol_targyalt_a_konstantinapolyi_es_az_orosz_patriarka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77baecf1-3b0e-4ddb-9369-77eee4b3088f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a687177e-f9bb-4b1c-8126-458a04263d26","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_Az_ukran_es_orosz_ortodox_egyhaz_szetvalasztasarol_targyalt_a_konstantinapolyi_es_az_orosz_patriarka","timestamp":"2018. augusztus. 31. 19:38","title":"Az ukrán és orosz ortodox egyház szétválasztásáról tárgyaltak a pátriárkák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f24aa6b-d942-49e1-8d42-df144a07bed1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább 200 ember jutott ideiglenes fekhelyhez a bútoráruház jóvoltából.","shortLead":"Legalább 200 ember jutott ideiglenes fekhelyhez a bútoráruház jóvoltából.","id":"20180830_Egy_brit_Ikea_megengedte_hogy_az_aruhazban_aludjanak_a_dugo_miatt_haza_nem_juto_autosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f24aa6b-d942-49e1-8d42-df144a07bed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c0ff05-7709-436c-929f-4e05097d0469","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Egy_brit_Ikea_megengedte_hogy_az_aruhazban_aludjanak_a_dugo_miatt_haza_nem_juto_autosok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:46","title":"Egy brit IKEA megengedte, hogy ott aludjanak a dugó miatt haza nem jutó autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f2a054-fff3-4f0d-bf1d-a125da03a48f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rájuk kirótt 10 milliós bírságot is ki kell fizetniük.","shortLead":"A rájuk kirótt 10 milliós bírságot is ki kell fizetniük.","id":"20180830_A_birosag_szerint_is_torvenytelen_volt_az_AEEK_egy_korabbi_kozbeszerzese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18f2a054-fff3-4f0d-bf1d-a125da03a48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66af988-1335-47e4-af52-63dec41f2688","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_A_birosag_szerint_is_torvenytelen_volt_az_AEEK_egy_korabbi_kozbeszerzese","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:03","title":"A bíróság szerint is törvénytelen volt az Állami Egészségügyi Ellátó Központ egy korábbi közbeszerzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6057413-d558-4d35-a323-998462872c69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Sauber pilótája, Marcus Ericsson szállt el az Olasz Nagydíj második gyakorlásán.","shortLead":"A Sauber pilótája, Marcus Ericsson szállt el az Olasz Nagydíj második gyakorlásán.","id":"20180831_hatalmas_balesettel_indult_az_f1_edzese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6057413-d558-4d35-a323-998462872c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6252d3-c7de-4923-9a9d-91b49ab38aba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180831_hatalmas_balesettel_indult_az_f1_edzese","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:34","title":"Hatalmas balesettel indult az F1 edzése – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f23e33-3fdd-4c33-9c04-24103eb410ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy táskát és benne egy tabletet loptak el egy nyitva hagyott ablakú autóból Budapesten. Az RTL Klub szerint az egyik helyettes államtitkárt károsították meg, ezért a BRFK nagyobb bűnügyekre specializálódott felderítő főosztálya dolgozott a piti lopáson, és rövid idő alatt meg is oldották az ügyet.","shortLead":"Egy táskát és benne egy tabletet loptak el egy nyitva hagyott ablakú autóból Budapesten. Az RTL Klub szerint az egyik...","id":"20180830_Nagy_erokkel_nyomozott_a_rendorseg_a_helyettes_allamtitkar_ellopott_taskaja_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65f23e33-3fdd-4c33-9c04-24103eb410ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed38b528-c078-41c6-bfb8-1d6727ec576e","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Nagy_erokkel_nyomozott_a_rendorseg_a_helyettes_allamtitkar_ellopott_taskaja_utan","timestamp":"2018. augusztus. 30. 17:54","title":"Nagy erőkkel nyomozott a rendőrség a helyettes államtitkár ellopott táskája után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]