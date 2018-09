Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f73d75c-1122-4b4c-bd5e-5f906a9cc327","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Életét vesztette Olekszandr Zaharcsenko kelet-ukrajnai szakadár vezető pénteken, miután pokolgép robbant egy donyecki kávéházban. Moszkva szerint Kijev a felelős, a szakadár országrészben rendkívüli állapotot hirdettek.","shortLead":"Életét vesztette Olekszandr Zaharcsenko kelet-ukrajnai szakadár vezető pénteken, miután pokolgép robbant egy donyecki...","id":"20180831_megoltek_az_oroszbarat__szakadarok_vezeret_olekszandr_zaharcsenko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f73d75c-1122-4b4c-bd5e-5f906a9cc327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98486a8-323d-4281-9215-40bb374fa0f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_megoltek_az_oroszbarat__szakadarok_vezeret_olekszandr_zaharcsenko","timestamp":"2018. augusztus. 31. 18:28","title":"Megölték az oroszbarát ukrán szakadárok vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9faeb031-9c17-4f8f-886f-09ac956418df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1-ben olyan gyorsan cserélnek kereket, hogy lassítás nélkül nehéz követni, pontosan mi is történik. De vajon mi 2018 és minden idők rekordideje?","shortLead":"A Forma–1-ben olyan gyorsan cserélnek kereket, hogy lassítás nélkül nehéz követni, pontosan mi is történik. De vajon mi...","id":"20180831_onnek_kicsit_tovabb_tart_4_kerek_csereje_19_masodperc_alatt_video_f1_forma1_vettel_ferrari_massa_williams_webber_red_bull","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9faeb031-9c17-4f8f-886f-09ac956418df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132171af-a8b6-49f7-b6ae-3dd415f8185c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180831_onnek_kicsit_tovabb_tart_4_kerek_csereje_19_masodperc_alatt_video_f1_forma1_vettel_ferrari_massa_williams_webber_red_bull","timestamp":"2018. augusztus. 31. 08:21","title":"Önnek kicsit tovább tart: 4 kerék cseréje 1,9 másodperc alatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c695a6-4a70-42f1-b057-551b38322a2f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"54 milliárd eurót jelent évente az Európai Unió gazdáinak, hogy eredetvédett termékeket állítanak elő, mint például a rokfort sajt Franciaországban. ","shortLead":"54 milliárd eurót jelent évente az Európai Unió gazdáinak, hogy eredetvédett termékeket állítanak elő, mint például...","id":"20180901_Igy_lehet_a_penesszel_atszott_rokfort_sajtbol_a_britek_csodafegyvere_a_Brexittargyalasokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64c695a6-4a70-42f1-b057-551b38322a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57f8afb-0313-43bc-8889-f2cd702bfb77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Igy_lehet_a_penesszel_atszott_rokfort_sajtbol_a_britek_csodafegyvere_a_Brexittargyalasokon","timestamp":"2018. szeptember. 01. 17:03","title":"Így lehet a penésszel átszőtt rokfort sajtból a britek csodafegyvere a Brexit-tárgyalásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"200 milliárd köbméter földgáz vár kitermelésre a Fekete-tenger mélyéről. Ebből 20 milliárd dolláros adóbevételt remél Liviu Dragnea, aki Románia erős embere, de nem miniszterelnöke, mert attól eltiltotta a bíróság. A kormányzó szociáldemokraták be is nyújtották a törvényt, a parlament el is fogadta, de az államfő visszadobta. Most futnak neki újból. ","shortLead":"200 milliárd köbméter földgáz vár kitermelésre a Fekete-tenger mélyéről. Ebből 20 milliárd dolláros adóbevételt remél...","id":"20180831_Osszecsattant_a_gazfronton_Romania_eros_embere_es_az_allamfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6545339-fa00-4338-ad25-515b8511a55f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Osszecsattant_a_gazfronton_Romania_eros_embere_es_az_allamfo","timestamp":"2018. augusztus. 31. 11:16","title":"Összecsattant a gázfronton Románia erős embere az államfővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfd8ad-980d-4672-90fe-6644627d298b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes ritkán oszt meg képet vagy videót a gyerekeiről, de ezt tényleg kár lett volna nem feltölteni. ","shortLead":"Az énekes ritkán oszt meg képet vagy videót a gyerekeiről, de ezt tényleg kár lett volna nem feltölteni. ","id":"20180831_Enrique_Iglesias_ikrek_neveto_babak_instagram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfd8ad-980d-4672-90fe-6644627d298b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba0bc50-40b9-461f-b121-8aba61158dfd","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Enrique_Iglesias_ikrek_neveto_babak_instagram","timestamp":"2018. augusztus. 31. 16:19","title":"Netes kihívásnak is jó lenne: próbáljon meg nem nevetni Enrique Iglesias ikrein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így még biztosan nem hallotta a Respectet.","shortLead":"Így még biztosan nem hallotta a Respectet.","id":"20180901_Zsenialisan_tisztelgett_Aretha_Franklin_elott_a_Buckingham_Palota_orsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5810d1c9-b556-4295-8f8f-2562e935edac","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Zsenialisan_tisztelgett_Aretha_Franklin_elott_a_Buckingham_Palota_orsege","timestamp":"2018. szeptember. 01. 09:06","title":"Zseniálisan tisztelgett Aretha Franklin előtt a Buckingham-palota őrsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072e72b5-430c-4c2f-89c3-c1187980992d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chelsea 2-0-ra legyőzte a vendég Bournemouth csapatát a labdarúgó Premier League negyedik fordulójában.","shortLead":"A Chelsea 2-0-ra legyőzte a vendég Bournemouth csapatát a labdarúgó Premier League negyedik fordulójában.","id":"20180901_A_Vidi_Europaligas_angol_ellenfele_nem_hibazott_a_hazai_bajnoksagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=072e72b5-430c-4c2f-89c3-c1187980992d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0178474-ac88-44b5-8567-ba51ccafe8e9","keywords":null,"link":"/sport/20180901_A_Vidi_Europaligas_angol_ellenfele_nem_hibazott_a_hazai_bajnoksagban","timestamp":"2018. szeptember. 01. 18:25","title":"A Vidi Európa-ligás angol ellenfele nem hibázott a hazai bajnokságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39568e9a-067a-4d55-9775-42368016edb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Senki sem tudja, hogy hová folynak el azok a fejlesztési pénzek, amelyeket az Orbán-kormány saját hűbéreseinek osztogat Szlovákiában - mondta a Híd-Most elnöke a Népszavának adott interjúban.","shortLead":"Senki sem tudja, hogy hová folynak el azok a fejlesztési pénzek, amelyeket az Orbán-kormány saját hűbéreseinek osztogat...","id":"20180901_Bugar_Bela_sajat_hubeseit_tamogatja_a_magyar_kormany_a_hataron_tuli_gazdasagfejlesztesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39568e9a-067a-4d55-9775-42368016edb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3281ea5-b1bf-472e-92c9-bea1609bdfcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Bugar_Bela_sajat_hubeseit_tamogatja_a_magyar_kormany_a_hataron_tuli_gazdasagfejlesztesben","timestamp":"2018. szeptember. 01. 14:09","title":"Bugár Béla: saját hűbéreseit támogatja a magyar kormány a határon túli gazdaságfejlesztésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]