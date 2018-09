Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8edfef9c-56d2-46f4-80ec-181f1139e887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A repülőtér végében található folyó állította meg a péntek éjjeli Moszkva-Szocsi járatot teljesítő Boeinget, amelynél a landolás utolsó pillanataiba csúszott hiba. A balesetben az egyik reptéri mentőmunkás vesztette életét, a fedélzeten többen megsérültek.","shortLead":"A repülőtér végében található folyó állította meg a péntek éjjeli Moszkva-Szocsi járatot teljesítő Boeinget, amelynél...","id":"20180901_moszkva_szocsi_repulogep_baleset_tulfutas_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8edfef9c-56d2-46f4-80ec-181f1139e887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa73042-20a5-49ce-a0d1-3d6a0fd85490","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_moszkva_szocsi_repulogep_baleset_tulfutas_oroszorszag","timestamp":"2018. szeptember. 01. 12:03","title":"Videó: 170 emberrel a fedélzetén kigyulladt a Boeing, miután túlfutott a pályán és egy folyó állította meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9327d05a-cf13-4d61-b7ed-2340e3fda6d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Budapesten, a Parlamentben találkoztak.","shortLead":"Budapesten, a Parlamentben találkoztak.","id":"20180831_A_Roszatom_vezerigazgatojaval_targyalt_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9327d05a-cf13-4d61-b7ed-2340e3fda6d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce506f9f-7d2c-4cdc-8471-ec26851928a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_A_Roszatom_vezerigazgatojaval_targyalt_Orban_Viktor","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:40","title":"A Roszatom vezérigazgatójával tárgyalt Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2129deb-9bd6-4734-a01c-7f414c80c9ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Dunakanyar települései mintha kimaradtak volna az utóbbi évek nagy szárnyalásából. Szentendrétől északra, Visegrád irányában, a 11-es út mentén kis túlzással minden ház eladó, még sincs nagy mozgás.","shortLead":"A Dunakanyar települései mintha kimaradtak volna az utóbbi évek nagy szárnyalásából. Szentendrétől északra, Visegrád...","id":"20180831_Ha_itt_jar_nem_hiszi_el_hogy_ingatlanpiaci_boom_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2129deb-9bd6-4734-a01c-7f414c80c9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43b8cdc-87db-4b26-b4bc-791c3c48dbed","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180831_Ha_itt_jar_nem_hiszi_el_hogy_ingatlanpiaci_boom_van","timestamp":"2018. augusztus. 31. 11:29","title":"\"Ez teljességgel irreális\" – ha itt jár, nem hiszi el, hogy ingatlanpiaci boom van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eca2889-f50f-4d2e-bb82-e9c7a08a0335","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hódmezővásárhely korábban megegyezett Orbán Viktorral, hogy valamikor bontani fogják a szalagházat, így nem engedélyezik a városnak, hogy a már megürült lakásokat bérbe adja az önkormányzat. Ezt Márki-Zay Péter polgármester szerette volna elérni, a Miniszterelnökség most válaszolt neki.","shortLead":"Hódmezővásárhely korábban megegyezett Orbán Viktorral, hogy valamikor bontani fogják a szalagházat, így nem...","id":"20180831_Nem_engedi_a_Miniszterelnokseg_hogy_raszorulok_koltozzenek_ures_lakasokba_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eca2889-f50f-4d2e-bb82-e9c7a08a0335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20032d88-2de8-4f44-a5a3-1ef53b1f5d68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Nem_engedi_a_Miniszterelnokseg_hogy_raszorulok_koltozzenek_ures_lakasokba_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:46","title":"Márki-Zay kérte, de a kormány nem segít a vásárhelyi rászorulókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Honvédkorház sürgősségi osztályának volt vezetője szerint csak akkor fog megjavulni a magyar egészségügy, ha bedől a rendszer, és ehhez most közel vagyunk.","shortLead":"A Honvédkorház sürgősségi osztályának volt vezetője szerint csak akkor fog megjavulni a magyar egészségügy, ha bedől...","id":"20180901_Zacher_Gabor_Az_egyik_leggazabb_a_magyar_orvostarsadalom_ami_letezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737b6fc7-e783-4e60-b7dc-1569bd8a5e24","keywords":null,"link":"/elet/20180901_Zacher_Gabor_Az_egyik_leggazabb_a_magyar_orvostarsadalom_ami_letezik","timestamp":"2018. szeptember. 01. 09:38","title":"Zacher Gábor: Az egyik leggázabb a magyar orvostársadalom, ami létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"200 milliárd köbméter földgáz vár kitermelésre a Fekete-tenger mélyéről. Ebből 20 milliárd dolláros adóbevételt remél Liviu Dragnea, aki Románia erős embere, de nem miniszterelnöke, mert attól eltiltotta a bíróság. A kormányzó szociáldemokraták be is nyújtották a törvényt, a parlament el is fogadta, de az államfő visszadobta. Most futnak neki újból. ","shortLead":"200 milliárd köbméter földgáz vár kitermelésre a Fekete-tenger mélyéről. Ebből 20 milliárd dolláros adóbevételt remél...","id":"20180831_Osszecsattant_a_gazfronton_Romania_eros_embere_es_az_allamfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6545339-fa00-4338-ad25-515b8511a55f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Osszecsattant_a_gazfronton_Romania_eros_embere_es_az_allamfo","timestamp":"2018. augusztus. 31. 11:16","title":"Összecsattant a gázfronton Románia erős embere az államfővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d262aa8-4283-457b-9098-8b2381f6c3ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatóknak mesterséges intelligencia segítségével sikerült elérniük, hogy egy komplett mozdulatsort lemásoljon a rendszer, majd egy videót hozzon létre főszerepben egy olyan személlyel, aki valójában sosem végezte el az adott mozgást.","shortLead":"Kutatóknak mesterséges intelligencia segítségével sikerült elérniük, hogy egy komplett mozdulatsort lemásoljon...","id":"20180831_deepfake_video_mesterseges_intelligencia_mozgas_lemasolasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d262aa8-4283-457b-9098-8b2381f6c3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f92efc0-81d3-438f-a735-2e82fb0c6d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_deepfake_video_mesterseges_intelligencia_mozgas_lemasolasa","timestamp":"2018. augusztus. 31. 08:03","title":"A mesterséges intelligencia végignéz 20 percnyi videót másról, majd megcsinálja önről ugyanazt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf3e59e-5433-4f39-bc38-4f0e990de17b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rendőrség tájékoztatása szerint nyolcan megsérültek. Az üzem környékén lakó mintegy 1800 embernek elővigyázatosságból átmenetileg el kellett hagynia az otthonát, de a füst eloszlásával már visszatérhettek.","shortLead":"A rendőrség tájékoztatása szerint nyolcan megsérültek. Az üzem környékén lakó mintegy 1800 embernek elővigyázatosságból...","id":"20180901_Robbanas_es_tuz_az_ingolstadti_olajfinomitoban_meg_nem_tudni_mi_okozta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abf3e59e-5433-4f39-bc38-4f0e990de17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e472c55-e43f-43ea-aa42-ed3db27928a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Robbanas_es_tuz_az_ingolstadti_olajfinomitoban_meg_nem_tudni_mi_okozta","timestamp":"2018. szeptember. 01. 09:42","title":"Robbanás és tűz az ingolstadti olajfinomítóban, még nem tudni, mi okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]