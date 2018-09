Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"462d5274-6cb9-4e11-ab74-eac60f2767bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A szervezők egy erről szóló kötelezettségvállalást is aláírtak.","shortLead":"A szervezők egy erről szóló kötelezettségvállalást is aláírtak.","id":"20180831_A_nemek_kozotti_egyenlosegre_torekednek_a_jovoben_a_velencei_filmfesztival_szervezoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=462d5274-6cb9-4e11-ab74-eac60f2767bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe923b7e-e576-4566-9bad-bfa807ef12b5","keywords":null,"link":"/elet/20180831_A_nemek_kozotti_egyenlosegre_torekednek_a_jovoben_a_velencei_filmfesztival_szervezoi","timestamp":"2018. augusztus. 31. 20:28","title":"A nemek közötti egyenlőségre törekednek a jövőben a velencei filmfesztivál szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602b099c-2415-4c5f-8193-ba7c24749b67","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ősszel esedékes a Huawei idei legerősebb telefonja, amely a gyártó által sejtetett paraméterek szerint rendkívül nagy akkumlátorral érkezik majd. A berlini IFA 2018 szakkiállításon leleplezték ennek középkategóriás előfutárát, a Mate 20 lite-ot. Kézbe vettük.","shortLead":"Ősszel esedékes a Huawei idei legerősebb telefonja, amely a gyártó által sejtetett paraméterek szerint rendkívül nagy...","id":"20180831_huawei_mate_20_lite_ifa_2018_berlin_4_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=602b099c-2415-4c5f-8193-ba7c24749b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76cab16-fec5-4ae8-813a-e0e19bc6bf9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_huawei_mate_20_lite_ifa_2018_berlin_4_kamera","timestamp":"2018. augusztus. 31. 18:03","title":"Gyorsan kipróbáltuk az új Huawei Mate 20 lite-ot, amelynek 2+2 kamerája van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Záporoznak az egycsillagos értékelések a Messenger alkalmazására, miután a Facebook egy idegesítő hibával adta ki az üzenetküldő androidos appjának frissítését. Nem ott, ahol sokan gondolnák, de ki lehet kapcsolni a kéretlen csipogást.","shortLead":"Záporoznak az egycsillagos értékelések a Messenger alkalmazására, miután a Facebook egy idegesítő hibával adta ki...","id":"20180831_facebook_messenger_ertesitesek_beallitas_csipogas_kikapcsolasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93ae453-7b2f-43da-8724-a60d76cdcb5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_facebook_messenger_ertesitesek_beallitas_csipogas_kikapcsolasa","timestamp":"2018. augusztus. 31. 16:38","title":"Ez az a péntek, amikor rengeteg embert idegesít fel a Facebook Messenger csipogós hibája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3925bbd9-7b9b-4811-895b-9fcb1b534116","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Váratlanul, mondhatni idő előtt mutattak be egy Huawei Honor telefont a berlini IFA szakkiállításon. Az ok meglehetősen prózai, az egyik vetélytárs állítólag lemásolt egy fontos dizájn- és működésbeli elemet.","shortLead":"Váratlanul, mondhatni idő előtt mutattak be egy Huawei Honor telefont a berlini IFA szakkiállításon. Az ok meglehetősen...","id":"20180901_xiaomi_mi_mix3_csuszkas_szenzorrejto_megoldas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3925bbd9-7b9b-4811-895b-9fcb1b534116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61296f8-01b9-4311-a959-ef04ed5fda8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_xiaomi_mi_mix3_csuszkas_szenzorrejto_megoldas","timestamp":"2018. szeptember. 01. 11:03","title":"Indul a szájkarate: a Xiaomi ellopta a Huawei ötletét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d25375-9681-45ce-8d77-4972148823f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gigaberuházás környezetvédelmi szempontból kockázatos, és a bővítésről nem egyeztettek a lakossággal – szól az ítélet.","shortLead":"A gigaberuházás környezetvédelmi szempontból kockázatos, és a bővítésről nem egyeztettek a lakossággal – szól az ítélet.","id":"20180831_Ervenytelenitette_a_birosag_a_kanadai_Trans_Mountain_olajvezetek_kapacitasnoveleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86d25375-9681-45ce-8d77-4972148823f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d898a35e-4c0b-46b9-b046-f421b6912308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Ervenytelenitette_a_birosag_a_kanadai_Trans_Mountain_olajvezetek_kapacitasnoveleset","timestamp":"2018. augusztus. 31. 16:07","title":"Kényes helyzetben Justin Trudeau, egy kanadai bíróság megfúrta a nagy olajvezeték-beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"23 iskola diákjai kapták meg a füzetcsomagot, az akció az önkormányzatnak 8 millió forintjába került.","shortLead":"23 iskola diákjai kapták meg a füzetcsomagot, az akció az önkormányzatnak 8 millió forintjába került.","id":"20180831_Turulmadaras_nagymagyarorszagos_fuzetet_kaptak_a_kisdiakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d505029c-2d14-4d59-a5f1-6583e3230490","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Turulmadaras_nagymagyarorszagos_fuzetet_kaptak_a_kisdiakok","timestamp":"2018. augusztus. 31. 08:09","title":"Turulmadaras, nagymagyarországos füzetet kaptak a kisdiákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60345cfc-c535-4bf8-b3fe-85de2083947b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt firtatja az ellenzék az 1,3 milliárd lakosú Indiában, ahol a hatalom és az üzleti körök évtizedes összefonódása számtalan korrupciós ügyhöz vezetett.","shortLead":"Ezt firtatja az ellenzék az 1,3 milliárd lakosú Indiában, ahol a hatalom és az üzleti körök évtizedes összefonódása...","id":"20180901_Miert_tamogatta_egy_indiai_ceg_a_volt_francia_elnok_szeretojenek_filmjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60345cfc-c535-4bf8-b3fe-85de2083947b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c28a7f9-c1dd-4c60-8658-a389904cce09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Miert_tamogatta_egy_indiai_ceg_a_volt_francia_elnok_szeretojenek_filmjet","timestamp":"2018. szeptember. 01. 12:23","title":"Miért támogatta egy indiai cég a volt francia elnök szeretőjének filmjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc56d80-852f-486b-bb20-6dac5bf3086e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Tiszteletet parancsoló csoportba került a Vidi a klub sportigazgatója szerint.","shortLead":"Tiszteletet parancsoló csoportba került a Vidi a klub sportigazgatója szerint.","id":"20180831_europa_liga_mol_vidi_fc_chelsea_tiszteletet_parancsolo_csoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcc56d80-852f-486b-bb20-6dac5bf3086e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1602074f-36c5-4151-acf6-7d0f096567f5","keywords":null,"link":"/sport/20180831_europa_liga_mol_vidi_fc_chelsea_tiszteletet_parancsolo_csoport","timestamp":"2018. augusztus. 31. 18:01","title":"Megvan, mikor jön a Chelsea a Vidihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]