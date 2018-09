Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac4f8951-2f1d-44d7-8de4-fd0141cb1c51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bevándorlásellenes holland Szabadságpárt hirdette meg a versenyt, de végül biztonsági aggályok miatt nem tartják meg. ","shortLead":"A bevándorlásellenes holland Szabadságpárt hirdette meg a versenyt, de végül biztonsági aggályok miatt nem tartják meg. ","id":"20180830_Mohamedkarikaturavrsenyt_hirdettek_Hollandiaban_de_inkabb_lemondtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac4f8951-2f1d-44d7-8de4-fd0141cb1c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1bd861-ed53-47c1-8ed3-a8b067f01341","keywords":null,"link":"/vilag/20180830_Mohamedkarikaturavrsenyt_hirdettek_Hollandiaban_de_inkabb_lemondtak","timestamp":"2018. augusztus. 30. 21:45","title":"Mohamed-karikatúravrsenyt hirdettek Hollandiában, de inkább lemondták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"349f40fa-85a1-4d9f-bd82-4acb265014af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Éjjel történt a baleset.","shortLead":"Éjjel történt a baleset.","id":"20180831_Tobb_auto_utkozott_harman_meghaltak_a_4es_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=349f40fa-85a1-4d9f-bd82-4acb265014af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b508d5-099f-4bfb-af62-449d884d0de5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180831_Tobb_auto_utkozott_harman_meghaltak_a_4es_uton","timestamp":"2018. augusztus. 31. 05:25","title":"Több autó ütközött, hárman meghaltak a 4-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168067a1-a8d2-4251-862a-a32fbc2f0e95","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Vándorszínészek című magyar film nyert a várnai fesztiválon.","shortLead":"A Vándorszínészek című magyar film nyert a várnai fesztiválon.","id":"20180901_Sandor_Pal_filmje_elhozott_egy_fesztivalfodijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=168067a1-a8d2-4251-862a-a32fbc2f0e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4cc5f2a-77fd-4e1a-a601-5c75633c7a8c","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Sandor_Pal_filmje_elhozott_egy_fesztivalfodijat","timestamp":"2018. szeptember. 01. 10:40","title":"Sándor Pál filmje elhozott egy fesztiválfődíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14da2a81-06b0-47a3-8b42-3aab4116405d","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az egyik akár i9-es processzoral is rendelhető, a másik egyedi hangszórót vonultat fel, a harmadik pedig akár kopogtatással is nyitható. Meglestük a legújabb Lenovókat.","shortLead":"Az egyik akár i9-es processzoral is rendelhető, a másik egyedi hangszórót vonultat fel, a harmadik pedig akár...","id":"20180831_ifa_2018_lenovo_thinkpad_yoga_book_eink_epapir_windows_10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14da2a81-06b0-47a3-8b42-3aab4116405d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5febe52-042c-411a-b15f-cfced448cf1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_ifa_2018_lenovo_thinkpad_yoga_book_eink_epapir_windows_10","timestamp":"2018. augusztus. 31. 14:03","title":"Fotókon a különlegességek: kisebb erőművet, alakváltó és e-tintás billentyűzetes notebookot is láttunk az IFA-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13920d1f-1019-458e-9a72-7e08798ef9fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"45 százalékról 60-ra emelte az irányadó kamatot az argentin jegybank csütörtökön, de a peso árfolyama meredeken zuhant a döntés után is.","shortLead":"45 százalékról 60-ra emelte az irányadó kamatot az argentin jegybank csütörtökön, de a peso árfolyama meredeken zuhant...","id":"20180830_Sulyosbosik_az_inflacio_kamatot_emelt_a_jegybank_Argentinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13920d1f-1019-458e-9a72-7e08798ef9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cfad03-6cd0-4526-9d68-e1f231e6bcbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Sulyosbosik_az_inflacio_kamatot_emelt_a_jegybank_Argentinaban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 21:18","title":"Súlyosbodik az infláció, kamatot emelt a jegybank Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c7f26a-51fc-4cbe-a7bd-a2146be8feb7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csoport olyan szakrális építményt kívánt létrehozni, amelyet bárki bármikor szabadon használhat imádkozásra, elmélkedésre, közösségi alkalmakra vagy éppen túrázás közbeni megpihenésre. ","shortLead":"A csoport olyan szakrális építményt kívánt létrehozni, amelyet bárki bármikor szabadon használhat imádkozásra...","id":"20180831_Erdei_kapolna_MOME_szakralis_epitmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2c7f26a-51fc-4cbe-a7bd-a2146be8feb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e41ff1-8a34-4585-90f9-af4b640dabb4","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Erdei_kapolna_MOME_szakralis_epitmeny","timestamp":"2018. augusztus. 31. 14:47","title":"Erdei kápolnát építettek a MOME-sok – fotók!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd49e52-43a3-477e-a3ae-23d3cb5b1ce2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Amazon úgy döntött, egyelőre nem mutatják be a tavaly leforgatott romantikus vígjátékot. ","shortLead":"Az Amazon úgy döntött, egyelőre nem mutatják be a tavaly leforgatott romantikus vígjátékot. ","id":"20180830_Egyelore_fiokba_kerul_Woody_Allen_mar_elkeszult_uj_filmje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdd49e52-43a3-477e-a3ae-23d3cb5b1ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91dd294c-afb8-4438-a34c-ce43648f5f73","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Egyelore_fiokba_kerul_Woody_Allen_mar_elkeszult_uj_filmje","timestamp":"2018. augusztus. 30. 20:44","title":"Egyelőre fiókba kerül Woody Allen már elkészült új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6057413-d558-4d35-a323-998462872c69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Sauber pilótája, Marcus Ericsson szállt el az Olasz Nagydíj második gyakorlásán.","shortLead":"A Sauber pilótája, Marcus Ericsson szállt el az Olasz Nagydíj második gyakorlásán.","id":"20180831_hatalmas_balesettel_indult_az_f1_edzese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6057413-d558-4d35-a323-998462872c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6252d3-c7de-4923-9a9d-91b49ab38aba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180831_hatalmas_balesettel_indult_az_f1_edzese","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:34","title":"Hatalmas balesettel indult az F1 edzése – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]