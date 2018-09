Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meleg, de esős idő lesz, akár jégeső is jöhet - folytatódik a csapadékos idő.\r

\r

","shortLead":"Meleg, de esős idő lesz, akár jégeső is jöhet - folytatódik a csapadékos idő.\r

\r

","id":"20180902_Esovel_folytatja_a_szeptember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8beee769-1c01-4bb3-9b56-a0c7098f191d","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Esovel_folytatja_a_szeptember","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:01","title":"Esővel folytatja a szeptember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A klímaváltozás az emberiséget fenyegető legnagyobb veszély, amelyről nem hatásvadász szónoki fordulat azt állítani: civilizációnk jövője a tét – mondta Áder János köztársasági elnök hétfőn az Európai Meteorológiai Társaság budapesti konferenciáján. ","shortLead":"A klímaváltozás az emberiséget fenyegető legnagyobb veszély, amelyről nem hatásvadász szónoki fordulat azt állítani...","id":"20180903_Ader_mar_a_civilizaciot_felti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15da2a22-3674-4963-8233-3305d26313b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Ader_mar_a_civilizaciot_felti","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:34","title":"Áder már a civilizációt félti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95da5585-e1f3-4b91-b693-139a63bf2435","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos Lada végre a nagyközönség előtt is bemutatkozott, és a belsejét is leleplezte az orosz gyártó.","shortLead":"A sportos Lada végre a nagyközönség előtt is bemutatkozott, és a belsejét is leleplezte az orosz gyártó.","id":"20180903_orosz_versenyzo_itt_az_uj_lada_vesta_sport_mutatjuk_a_belsejet_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95da5585-e1f3-4b91-b693-139a63bf2435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112dda0d-5905-44b9-92e7-0a69e48246b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180903_orosz_versenyzo_itt_az_uj_lada_vesta_sport_mutatjuk_a_belsejet_is","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:21","title":"Orosz versenyző: itt az új Lada Vesta Sport, mutatjuk a belsejét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0988e2c-a474-4794-b767-1fa731df8b84","c_author":"MTI / Inforádió","category":"gazdasag","description":"Lángba borult vasárnap este az angliai Liverpoolban az 1938-ban art deco stílusban épült Littlewoods Building. ","shortLead":"Lángba borult vasárnap este az angliai Liverpoolban az 1938-ban art deco stílusban épült Littlewoods Building. ","id":"20180903_liverpool_littlewoods_tuz_art_deco","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0988e2c-a474-4794-b767-1fa731df8b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ebec27-c6ab-4844-a1fd-007b83820879","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_liverpool_littlewoods_tuz_art_deco","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:26","title":"Kiégett egy ikonikus brit épület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d6bceb-de75-466d-b94d-7c45e09972f1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Most már a sztárapa is fia nyomdokaiba léphetne.","shortLead":"Most már a sztárapa is fia nyomdokaiba léphetne.","id":"20180902_Negy_golt_lott_elso_juves_meccsen_az_ifjabbik_Cristiano_Ronaldo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64d6bceb-de75-466d-b94d-7c45e09972f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd26324-5b37-4257-87bc-96a30f595ffe","keywords":null,"link":"/sport/20180902_Negy_golt_lott_elso_juves_meccsen_az_ifjabbik_Cristiano_Ronaldo","timestamp":"2018. szeptember. 02. 15:02","title":"Négy gőlt lőtt első juvés meccsén az ifjabbik Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28bdbf4-411a-4270-a230-d21e3ff605fc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb élelmiszeripari vállalata az egészségünkért aggódik; a nyuszis kakaó, a müzlik és a Maggi-húsleves gyártója a személyre szabott élelmezéstudomány felé fordult, ehhez pedig egy elképesztő méretű DNS-adatbázist gyűjtöttek össze. Nincs messze az idő, mikor a Nespresso-kapszulából nem kávét, hanem táplálékkiegészítő koktélt fűzünk majd le.","shortLead":"A világ legnagyobb élelmiszeripari vállalata az egészségünkért aggódik; a nyuszis kakaó, a müzlik és a Maggi-húsleves...","id":"20180903_A_DNSunket_akarja_a_Nestle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a28bdbf4-411a-4270-a230-d21e3ff605fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4573bd09-7600-40d4-ba92-e75b5bcfa0c4","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_A_DNSunket_akarja_a_Nestle","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:28","title":"A DNS-ünket akarja a Nestlé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199aa574-fb37-49ca-9164-fff3782403d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kereskedelmi termékké tette a Google az eddig csak „házi használatra” szánt, biztonságosabb hozzáférést ígérő hardvereszközét, a Titan Security Keyt.","shortLead":"Kereskedelmi termékké tette a Google az eddig csak „házi használatra” szánt, biztonságosabb hozzáférést ígérő...","id":"20180902_google_titan_security_key_ketfaktoros_azonositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=199aa574-fb37-49ca-9164-fff3782403d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2e02ff-53e3-4225-aeac-f522ae117f44","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_google_titan_security_key_ketfaktoros_azonositas","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:03","title":"Megvásárolható lett a Google jelszavas fegyvere, amellyel a dolgozóit védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Októberben rántja le a leplet a Huawei a Mate 20-széria új tagjairól, a teljesítményről és a kinézeről viszont már most is hallani pletykákat.","shortLead":"Októberben rántja le a leplet a Huawei a Mate 20-széria új tagjairól, a teljesítményről és a kinézeről viszont már most...","id":"20180902_huawei_mate_20_pro_okostelefon_specifikacio_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dff44c2-be14-4f68-8660-efdb5c5b9464","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_huawei_mate_20_pro_okostelefon_specifikacio_fotok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 18:03","title":"Fotók és adatok: ha tényleg ilyen lesz a Huawei Mate 20 Pro, sokan rákaphatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]