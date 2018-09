Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e334465-f342-479d-88e3-6b57428c44f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kormánypárti szavazó valaki, még így is talál kivetnivalót az oktatásban. Egy felmérés szerint ez a második legnagyobb probléma itthon, kevés a pénz, sok a tanagyag.","shortLead":"Hiába kormánypárti szavazó valaki, még így is talál kivetnivalót az oktatásban. Egy felmérés szerint ez a második...","id":"20180903_Meg_a_Fidesz_szavazoi_szerint_is_bajban_az_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e334465-f342-479d-88e3-6b57428c44f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a327c22a-9c8f-4611-a9f5-1c68e5cfe2d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Meg_a_Fidesz_szavazoi_szerint_is_bajban_az_oktatas","timestamp":"2018. szeptember. 03. 08:17","title":"Még a Fidesz szavazói szerint is bajban az oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d3dbd5-5731-4925-a4e7-86f638161717","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Két új színész érkezik, és hét premiert tart a Katona József Színház a következő évadban","shortLead":"Két új színész érkezik, és hét premiert tart a Katona József Színház a következő évadban","id":"20180901_Jordan_Adel_lett_a_legjobb_szineszno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93d3dbd5-5731-4925-a4e7-86f638161717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cae54b1-bf0b-4914-9798-b82432daa9f3","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Jordan_Adel_lett_a_legjobb_szineszno","timestamp":"2018. szeptember. 01. 17:06","title":"Jordán Adél lett a legjobb színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f56ae94-e709-40c3-b5af-231e214406fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke augusztus elején még ennél is aggasztóbb képet festett, Szűcs Tamás ekkor azt mondta, 4-5 ezer pedagógus hiányzik az oktatási rendszerből.","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke augusztus elején még ennél is aggasztóbb képet festett, Szűcs Tamás...","id":"20180903_Becsengettek_csak_epp_700_tanar_hianyzik_az_iskolakbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f56ae94-e709-40c3-b5af-231e214406fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4f5cec-ce84-4e86-92c3-03ff9470f061","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Becsengettek_csak_epp_700_tanar_hianyzik_az_iskolakbol","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:08","title":"Becsengettek, de minimum 700 tanár hiányzik az iskolákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153dcaf2-3405-4265-a484-03df508d3276","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi látványos koncepcióvideót a Huawei Mate RS Porsche Design telefon ihlette.","shortLead":"Az alábbi látványos koncepcióvideót a Huawei Mate RS Porsche Design telefon ihlette.","id":"20180902_koncepciovideo_huawei_mate_rs_turbo_porsche_design","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=153dcaf2-3405-4265-a484-03df508d3276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1495bb-5237-43ea-a8f1-f9602db2d6e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_koncepciovideo_huawei_mate_rs_turbo_porsche_design","timestamp":"2018. szeptember. 02. 15:03","title":"Látványos: ilyen lehetne a Huawei csúcsmobiljának Turbo Porsche-kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60345cfc-c535-4bf8-b3fe-85de2083947b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt firtatja az ellenzék az 1,3 milliárd lakosú Indiában, ahol a hatalom és az üzleti körök évtizedes összefonódása számtalan korrupciós ügyhöz vezetett.","shortLead":"Ezt firtatja az ellenzék az 1,3 milliárd lakosú Indiában, ahol a hatalom és az üzleti körök évtizedes összefonódása...","id":"20180901_Miert_tamogatta_egy_indiai_ceg_a_volt_francia_elnok_szeretojenek_filmjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60345cfc-c535-4bf8-b3fe-85de2083947b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c28a7f9-c1dd-4c60-8658-a389904cce09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Miert_tamogatta_egy_indiai_ceg_a_volt_francia_elnok_szeretojenek_filmjet","timestamp":"2018. szeptember. 01. 12:23","title":"Miért támogatta egy indiai cég a volt francia elnök szeretőjének filmjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kultura","description":"Ezen háborog Kathleen Turner, aki maga is több mint harminc éve sztárnak számít Hollywoodban. Most könyvet ad ki, és ennek reklámozására nyilatkozott a londoni Observernek. ","shortLead":"Ezen háborog Kathleen Turner, aki maga is több mint harminc éve sztárnak számít Hollywoodban. Most könyvet ad ki, és...","id":"20180902_Hollywood_erkolcstelenul_sokat_keresnek_a_sztarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99cad7a-2691-4ebd-9388-cac53be0f9c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Hollywood_erkolcstelenul_sokat_keresnek_a_sztarok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:23","title":"Hollywood: erkölcstelenül sokat keresnek a sztárok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"A mozgáskorlátozottaknak lépcsőzniük kell, mert a főbejárat rámpáját körbekordonozták-értesült az RTL Híradó. A MÁV közölte: az akadálymentesítés az állmáson épülő kormányablakhoz kapcsolódik. Az azonban még nem készült el, addig pedig a rámpákat sem lehet használni.","shortLead":"A mozgáskorlátozottaknak lépcsőzniük kell, mert a főbejárat rámpáját körbekordonozták-értesült az RTL Híradó. A MÁV...","id":"20180902_Hetek_ota_kesz_megsem_lehet_hasznalni_a_gyori_vasutallomas_akadalymentes_bejarojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abff3176-b052-4fd3-98af-bfbe994c21d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Hetek_ota_kesz_megsem_lehet_hasznalni_a_gyori_vasutallomas_akadalymentes_bejarojat","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:12","title":"Hetek óta kész, mégsem lehet használni a győri vasútállomás akadálymentes bejáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e5bdb3-385d-4c97-ae7c-062c5c7c1818","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"gazdasag","description":"A légi mentési képesség fejlesztésére és ingatlanfelújításra különített el újabb mintegy 20 milliárd forintot a kormány.","shortLead":"A légi mentési képesség fejlesztésére és ingatlanfelújításra különített el újabb mintegy 20 milliárd forintot a kormány.","id":"201835__legi_mentes__atlathatatlansag__helikopterezes__elszallo_koltesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1e5bdb3-385d-4c97-ae7c-062c5c7c1818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8599e2f3-f8f7-4932-a310-20457fe858ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/201835__legi_mentes__atlathatatlansag__helikopterezes__elszallo_koltesek","timestamp":"2018. szeptember. 02. 16:00","title":"Kormánytrükkök: mi köze a terrorizmusnak a légi mentéshez? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]