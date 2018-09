Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"600dc5c7-3d4f-4723-8662-9abd90570a8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Formula E jelenlegi szervezőgárdája azt tervezi, hogy indítanak egy olyan bajnokságot is, amelynek helyszínei a világ extrém területein lennének.","shortLead":"A Formula E jelenlegi szervezőgárdája azt tervezi, hogy indítanak egy olyan bajnokságot is, amelynek helyszínei a világ...","id":"20180902_formula_extreme_elektromos_versenyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=600dc5c7-3d4f-4723-8662-9abd90570a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f04704c-2a26-4e3b-99a0-38a2629d297f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180902_formula_extreme_elektromos_versenyauto","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:44","title":"A Himaláján és a sarkkörön is lenne autóverseny, a Formula Extrém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0885fb6a-1049-456d-bcb0-66db396830b1","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Jelenleg az innovatív és előrelátó gazdák kiváltsága a termőföldek feltérképezése a levegőből, de hamarosan általánossá válhat. A kérdés már csak az, milyen messziről érdemes szemlélni a veteményest.","shortLead":"Jelenleg az innovatív és előrelátó gazdák kiváltsága a termőföldek feltérképezése a levegőből, de hamarosan általánossá...","id":"201835__agrarinformatika__dronok_es_muholdak__adatvedelem__kinek_terkep_e_taj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0885fb6a-1049-456d-bcb0-66db396830b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1126f6-fdcf-4ffe-8114-fffc4d97e884","keywords":null,"link":"/tudomany/201835__agrarinformatika__dronok_es_muholdak__adatvedelem__kinek_terkep_e_taj","timestamp":"2018. szeptember. 02. 12:30","title":"Hogy mit keres egy drón a búzamező fölött? Tulajdonképpen pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e334465-f342-479d-88e3-6b57428c44f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kormánypárti szavazó valaki, még így is talál kivetnivalót az oktatásban. Egy felmérés szerint ez a második legnagyobb probléma itthon, kevés a pénz, sok a tanagyag.","shortLead":"Hiába kormánypárti szavazó valaki, még így is talál kivetnivalót az oktatásban. Egy felmérés szerint ez a második...","id":"20180903_Meg_a_Fidesz_szavazoi_szerint_is_bajban_az_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e334465-f342-479d-88e3-6b57428c44f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a327c22a-9c8f-4611-a9f5-1c68e5cfe2d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Meg_a_Fidesz_szavazoi_szerint_is_bajban_az_oktatas","timestamp":"2018. szeptember. 03. 08:17","title":"Még a Fidesz szavazói szerint is bajban az oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69611b1d-8373-4e35-bfdc-ac95682103d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bűntársaik kintről segítették őket, ők a cellájukból telefonáltak, amikor épp nem látta senki.","shortLead":"Bűntársaik kintről segítették őket, ők a cellájukból telefonáltak, amikor épp nem látta senki.","id":"20180903_A_bortonbol_kovetett_el_unokazos_csalasokat_ket_rab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69611b1d-8373-4e35-bfdc-ac95682103d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a34ad55-7d29-4f8b-ab9d-211ac1e6c9a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_A_bortonbol_kovetett_el_unokazos_csalasokat_ket_rab","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:17","title":"A börtönből pörgette az unokázós csalásokat két rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47437ca-dfc8-43f5-b502-e9167285d53e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonsági kamera képe viszont nem segít túl sokat.\r

