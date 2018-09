Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29f83661-fb7b-40dc-b104-8d656ee41f32","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kockákból és egyéb apró alkatrészekből építettük össze a 007-es ügynök egykori szolgálati autóját. A Lego nagyon odafigyelt az apró részletekre, de vajon a mi küldetésünk sikerrel járt?","shortLead":"Kockákból és egyéb apró alkatrészekből építettük össze a 007-es ügynök egykori szolgálati autóját. A Lego nagyon...","id":"20180902_kockazatos_teszteltuk_a_katapultuleses_aston_martin_kemautot_lego_jatek_james_bond_007_ugynok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29f83661-fb7b-40dc-b104-8d656ee41f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a8f749-5c82-40b3-b450-d6895ec50052","keywords":null,"link":"/cegauto/20180902_kockazatos_teszteltuk_a_katapultuleses_aston_martin_kemautot_lego_jatek_james_bond_007_ugynok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 20:00","title":"Hat óra alatt összelegóztuk: íme a katapultüléses, pengefelnis Aston Martin kémautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Igaz, fideszes politikus nem is indult a posztért.","shortLead":"Igaz, fideszes politikus nem is indult a posztért.","id":"20180902_Orulet_volt_ma_egy_polgarmestervalasztas_es_nem_fideszes_nyerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d119f5d9-d21d-41d6-bd2f-b7fc18bfb59d","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Orulet_volt_ma_egy_polgarmestervalasztas_es_nem_fideszes_nyerte","timestamp":"2018. szeptember. 02. 20:53","title":"Őrület: volt ma egy polgármester-választás, és nem fideszes nyerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf77ba05-fb67-4342-96b0-ff03a33a25e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eltörlik az óraátállítást, ez jó. De nem a nyárira kéne átállni, mondja az Alvásszövetség.\r

