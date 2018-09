Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0885fb6a-1049-456d-bcb0-66db396830b1","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Jelenleg az innovatív és előrelátó gazdák kiváltsága a termőföldek feltérképezése a levegőből, de hamarosan általánossá válhat. A kérdés már csak az, milyen messziről érdemes szemlélni a veteményest.","shortLead":"Jelenleg az innovatív és előrelátó gazdák kiváltsága a termőföldek feltérképezése a levegőből, de hamarosan általánossá...","id":"201835__agrarinformatika__dronok_es_muholdak__adatvedelem__kinek_terkep_e_taj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0885fb6a-1049-456d-bcb0-66db396830b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1126f6-fdcf-4ffe-8114-fffc4d97e884","keywords":null,"link":"/tudomany/201835__agrarinformatika__dronok_es_muholdak__adatvedelem__kinek_terkep_e_taj","timestamp":"2018. szeptember. 02. 12:30","title":"Hogy mit keres egy drón a búzamező fölött? Tulajdonképpen pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b0cd63-58e5-4194-9bf2-898ed8cade59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már ismerjük a frissén bejelentett első OLED-kijelzős Sony-csúcstelefon, az Xperia XZ3 méreteit, jobban el tudjuk képzelni, ha más telefonokkal hasonlítjuk össze.","shortLead":"Már ismerjük a frissén bejelentett első OLED-kijelzős Sony-csúcstelefon, az Xperia XZ3 méreteit, jobban el tudjuk...","id":"20180902_sony_xperia_xz3_meret_osszehasonlitas_mekkora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27b0cd63-58e5-4194-9bf2-898ed8cade59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1712230a-9e76-42b4-acb9-4905c04bcb5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_sony_xperia_xz3_meret_osszehasonlitas_mekkora","timestamp":"2018. szeptember. 02. 16:03","title":"Kisebb? Nagyobb? Éppen ekkora az ön telefonja a Sony új csúcsmobilja mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4495b935-6f3f-44b9-89c9-7a4885ad8798","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen öt darab készül belőle, és az ára 150 ezer font lesz darabonként.","shortLead":"Összesen öt darab készül belőle, és az ára 150 ezer font lesz darabonként.","id":"20180903_londoni_taxi_afzal_khan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4495b935-6f3f-44b9-89c9-7a4885ad8798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b9377d-7428-43e1-83e5-035ea82e0a58","keywords":null,"link":"/cegauto/20180903_londoni_taxi_afzal_khan","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:50","title":"Rolls-Royce lett ez a londoni taxi, de az ára is olyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57267fc-827c-4bc7-83e6-79ae057b6e65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Búcsúzunk az óraátállítástól; a dél-budapesti agglomerációt szinte elzárták a fővárostól; bíróság mondta ki, hogy szabadon adható és vehető a bedőlt hitel. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Búcsúzunk az óraátállítástól; a dél-budapesti agglomerációt szinte elzárták a fővárostól; bíróság mondta ki...","id":"20180902_Es_akkor_Europaban_karacsonykor_is_nyar_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e57267fc-827c-4bc7-83e6-79ae057b6e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bd1720-6080-427f-9449-40432b3bd929","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Es_akkor_Europaban_karacsonykor_is_nyar_lesz","timestamp":"2018. szeptember. 02. 07:00","title":"És akkor Európában karácsonykor is nyár lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"A mozgáskorlátozottaknak lépcsőzniük kell, mert a főbejárat rámpáját körbekordonozták-értesült az RTL Híradó. A MÁV közölte: az akadálymentesítés az állmáson épülő kormányablakhoz kapcsolódik. Az azonban még nem készült el, addig pedig a rámpákat sem lehet használni.","shortLead":"A mozgáskorlátozottaknak lépcsőzniük kell, mert a főbejárat rámpáját körbekordonozták-értesült az RTL Híradó. A MÁV...","id":"20180902_Hetek_ota_kesz_megsem_lehet_hasznalni_a_gyori_vasutallomas_akadalymentes_bejarojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abff3176-b052-4fd3-98af-bfbe994c21d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Hetek_ota_kesz_megsem_lehet_hasznalni_a_gyori_vasutallomas_akadalymentes_bejarojat","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:12","title":"Hetek óta kész, mégsem lehet használni a győri vasútállomás akadálymentes bejáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65854ce9-c66a-49c2-993b-09008c27c22d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180902_nasa_legszennyezettseg_muholdkep_uj_viber_youtube_videok_atugrasa_gboard_matrica_orosz_tank_double_tap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65854ce9-c66a-49c2-993b-09008c27c22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40e1f8b-af8f-46d2-8882-f06eec8b6a2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_nasa_legszennyezettseg_muholdkep_uj_viber_youtube_videok_atugrasa_gboard_matrica_orosz_tank_double_tap","timestamp":"2018. szeptember. 02. 12:00","title":"Ez történt: 2x gyorsabb lett a Viber, már kipróbálhatja a telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679fb8f2-0114-4f53-b51f-fd73962e48c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha kíváncsi lett volna, milyen egy ilyen esemény megnyitója, most megtudhatja.","shortLead":"Ha kíváncsi lett volna, milyen egy ilyen esemény megnyitója, most megtudhatja.","id":"20180903_orban_viktor_koszontes_nomad_vilagjatekok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=679fb8f2-0114-4f53-b51f-fd73962e48c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41400c68-ada4-4283-8c63-61b28bac8d67","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_orban_viktor_koszontes_nomad_vilagjatekok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:02","title":"Orbán megmutatta, hogyan köszöntötték a Nomád Világjátékokon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Viagogo név már a hazai vásárlók körében is igen rosszul cseng, a britek pedig odáig jutottak, hogy bíróság elé citálják a felhasználókat átverő jegyértékesítő oldalt.","shortLead":"A Viagogo név már a hazai vásárlók körében is igen rosszul cseng, a britek pedig odáig jutottak, hogy bíróság elé...","id":"20180902_viagogo_olcso_koncertjegy_internetes_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb312d33-e7f3-479d-b728-cf9d5f8e6aba","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_viagogo_olcso_koncertjegy_internetes_vasarlas","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:03","title":"Sok magyart is becsap, most végre bíróság elé állítják az \"olcsó\" jegyeket áruló oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]