Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2dcdb14-67c3-47af-a9fc-fc17f206795b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20180902_Uj_Nathoz_uj_dizajn_illik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2dcdb14-67c3-47af-a9fc-fc17f206795b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240f6a66-5df9-48e7-a33e-184d15475c63","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Uj_Nathoz_uj_dizajn_illik","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:11","title":"Új Nathoz új dizájn illik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5f5f3c-d5ab-43df-8161-794f21263144","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Változnak az idők: régebben pont azért is jött jól a férfitársaság, hogy a nők biztonságban érezzék magukat.","shortLead":"Változnak az idők: régebben pont azért is jött jól a férfitársaság, hogy a nők biztonságban érezzék magukat.","id":"20180902_Ferfiak_nelkul_fesztivaloztak_a_nok_hogy_biztonsagban_erezzek_magukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f5f5f3c-d5ab-43df-8161-794f21263144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66167c7-2d45-42a8-aeba-9a46ea00877f","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Ferfiak_nelkul_fesztivaloztak_a_nok_hogy_biztonsagban_erezzek_magukat","timestamp":"2018. szeptember. 02. 16:20","title":"Férfiak nélkül fesztiváloztak a nők, hogy biztonságban érezzék magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a5e1c01-8bb6-4beb-b786-76cacbdc5a9e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az űripar jellemzően nem része a mindennapi beszélgetéseinknek, pedig Magyarország is képviselteti magát a területen: van például saját űrkutatási irodánk is. Vezetője, Tari Fruzsina a gyerekkora óta tudta a célt, az oda vezető utat pedig határozott lépések kombinációjával járta végig. Interjú. ","shortLead":"Az űripar jellemzően nem része a mindennapi beszélgetéseinknek, pedig Magyarország is képviselteti magát a területen...","id":"20180902_tari_fruzsina_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a5e1c01-8bb6-4beb-b786-76cacbdc5a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b3ffef-8430-4632-abb2-0660bfa5cf50","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180902_tari_fruzsina_interju","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:15","title":"„Türelmesen kerestem a lehetőséget, hogy erre a pályára léphessek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nightwatch Cybersecurity kiberbiztonsági cég még év elején talált egy igen komoly biztonsági rést az Androidban, amin keresztül a hackerek megtámadhatják a hálózatot, de akár követhetik is az eszköz útját.","shortLead":"A Nightwatch Cybersecurity kiberbiztonsági cég még év elején talált egy igen komoly biztonsági rést az Androidban, amin...","id":"20180903_android_biztonsagi_res_android_pie_kiberbiztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c2d586-f2ae-46a4-bf53-8623ac1cf812","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_android_biztonsagi_res_android_pie_kiberbiztonsag","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:01","title":"Komoly biztonsági rést találtak az Androidban: az alkalmazásokon keresztül kémkedhetnek utánunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kint is esett, bent is esett.","shortLead":"Kint is esett, bent is esett.","id":"20180903_veszprem_korhaz_beazas_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57dcecf-62d3-44b2-8421-b0ff190f9000","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_veszprem_korhaz_beazas_felujitas","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:37","title":"Ömlött a víz a frissen felújított veszprémi kórház folyosójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiléptünk, aztán újra csatlakoztunk az orosz Nemzetközi Beruházási Bankhoz, amely Putyin nemzetközi befolyásának kiterjesztését szolgálja.","shortLead":"Kiléptünk, aztán újra csatlakoztunk az orosz Nemzetközi Beruházási Bankhoz, amely Putyin nemzetközi befolyásának...","id":"20180903_Mar_az_oroszok_penzugyi_terjeszkedesebe_is_besegit_az_Orbankormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f72832-2332-42dc-9e4a-22102298250c","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Mar_az_oroszok_penzugyi_terjeszkedesebe_is_besegit_az_Orbankormany","timestamp":"2018. szeptember. 03. 07:51","title":"Már az oroszok pénzügyi terjeszkedésébe is besegít az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180902_Oriasi_magyar_diplomaciai_siker_megfigyelok_vagyunk_a_turk_akademiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59a32d3-4a21-44bb-9497-13a89af099f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Oriasi_magyar_diplomaciai_siker_megfigyelok_vagyunk_a_turk_akademiaban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:32","title":"Óriási magyar diplomáciai siker: megfigyelők vagyunk a türk akadémiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f56ae94-e709-40c3-b5af-231e214406fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke augusztus elején még ennél is aggasztóbb képet festett, Szűcs Tamás ekkor azt mondta, 4-5 ezer pedagógus hiányzik az oktatási rendszerből.","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke augusztus elején még ennél is aggasztóbb képet festett, Szűcs Tamás...","id":"20180903_Becsengettek_csak_epp_700_tanar_hianyzik_az_iskolakbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f56ae94-e709-40c3-b5af-231e214406fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4f5cec-ce84-4e86-92c3-03ff9470f061","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Becsengettek_csak_epp_700_tanar_hianyzik_az_iskolakbol","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:08","title":"Becsengettek, de minimum 700 tanár hiányzik az iskolákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]