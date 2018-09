Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három ember állapota válságos.","shortLead":"Három ember állapota válságos.","id":"20180903_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_lakotelepen_a_sebesultek_kozott_gyerekek_is_vannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d112acd-279b-4e20-8c95-a787897d07e6","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_lakotelepen_a_sebesultek_kozott_gyerekek_is_vannak","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:05","title":"Lövöldözés volt egy kaliforniai lakótelepen, tízen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a667db-b34c-4d1f-b111-9f190f45b995","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A holdhal a trópusi tengerek lakója, de az utóbbi években egyre gyakrabban látják északon is.","shortLead":"A holdhal a trópusi tengerek lakója, de az utóbbi években egyre gyakrabban látják északon is.","id":"20180903_Oriasi_tropusi_halat_lattak_Skocia_partjainal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42a667db-b34c-4d1f-b111-9f190f45b995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e8f756-179d-46dc-8fbb-555c145d9250","keywords":null,"link":"/elet/20180903_Oriasi_tropusi_halat_lattak_Skocia_partjainal","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:55","title":"Óriási trópusi halat láttak Skócia partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a1bd46-a6dd-4680-8a57-9c9a705de968","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GE Hungary és a Silver Wood – IT Kft. megbeszélték, ki nyerjen a Szent János Kórház radiológiai osztályának pályázatán, de a GVH szerint együttműködőek voltak, így csak egyiküknek kell egészen kis büntetést fizetnie.","shortLead":"A GE Hungary és a Silver Wood – IT Kft. megbeszélték, ki nyerjen a Szent János Kórház radiológiai osztályának...","id":"20180903_Kartellezessel_bukott_le_ket_egeszsegugyi_eszkozbeszallito_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78a1bd46-a6dd-4680-8a57-9c9a705de968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c02778-e508-421a-b17d-10a5eccfefca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Kartellezessel_bukott_le_ket_egeszsegugyi_eszkozbeszallito_ceg","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:39","title":"Kartellezéssel bukott le két egészségügyi eszközbeszállító cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca623c2a-dd5e-4e1a-8b61-062a6be21b4d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A boldog és kiegyensúlyozott gyerek nevelése a szülők otthonról hozott – jó és rossz – mintáinak a feltérképezésével kezdődik – hangsúlyozza Iben Dissing Sandahl dán pszichoterapeuta. A Gyereknevelés dán módra című kötet társszerzőjével közelgő szalonestje előtt beszélgettünk a skandináv módszer titkairól. 5 kérdés – 5 válasz.","shortLead":"A boldog és kiegyensúlyozott gyerek nevelése a szülők otthonról hozott – jó és rossz – mintáinak a feltérképezésével...","id":"20180902_Az_elso_lepes_hogy_osszeirjuk_mit_szerettunk_es_utaltunk_a_gyerekkorunkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca623c2a-dd5e-4e1a-8b61-062a6be21b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa64c3d-5d72-40ae-b3c6-6f645e747fa3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180902_Az_elso_lepes_hogy_osszeirjuk_mit_szerettunk_es_utaltunk_a_gyerekkorunkban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 20:15","title":"„Az első lépés, hogy összeírjuk, mit szerettünk és utáltunk a gyerekkorunkban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28bdbf4-411a-4270-a230-d21e3ff605fc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb élelmiszeripari vállalata az egészségünkért aggódik; a nyuszis kakaó, a müzlik és a Maggi-húsleves gyártója a személyre szabott élelmezéstudomány felé fordult, ehhez pedig egy elképesztő méretű DNS-adatbázist gyűjtöttek össze. Nincs messze az idő, mikor a Nespresso-kapszulából nem kávét, hanem táplálékkiegészítő koktélt fűzünk majd le.","shortLead":"A világ legnagyobb élelmiszeripari vállalata az egészségünkért aggódik; a nyuszis kakaó, a müzlik és a Maggi-húsleves...","id":"20180903_A_DNSunket_akarja_a_Nestle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a28bdbf4-411a-4270-a230-d21e3ff605fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4573bd09-7600-40d4-ba92-e75b5bcfa0c4","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_A_DNSunket_akarja_a_Nestle","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:28","title":"A DNS-ünket akarja a Nestlé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ced140-87ce-4e25-bcae-0266af58279b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hárman megsebesültek, egy ember pedig meghalt, amikor egy lengyel nő egy múzeumban késes ámokfutásba kezdett.\r

