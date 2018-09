Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Viagogo név már a hazai vásárlók körében is igen rosszul cseng, a britek pedig odáig jutottak, hogy bíróság elé citálják a felhasználókat átverő jegyértékesítő oldalt.","shortLead":"A Viagogo név már a hazai vásárlók körében is igen rosszul cseng, a britek pedig odáig jutottak, hogy bíróság elé...","id":"20180902_viagogo_olcso_koncertjegy_internetes_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb312d33-e7f3-479d-b728-cf9d5f8e6aba","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_viagogo_olcso_koncertjegy_internetes_vasarlas","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:03","title":"Sok magyart is becsap, most végre bíróság elé állítják az \"olcsó\" jegyeket áruló oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"242a328b-e194-41b7-97f7-54b08153e0c4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az éllovas Ferencváros kétgólos előnyről 2-2-es döntetlent játszott a címvédő MOL Vidi gárdájával a labdarúgó OTP Bank Liga 7. fordulójának rangadóján vasárnap.","shortLead":"Az éllovas Ferencváros kétgólos előnyről 2-2-es döntetlent játszott a címvédő MOL Vidi gárdájával a labdarúgó OTP Bank...","id":"20180902_FradiVidi_22","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=242a328b-e194-41b7-97f7-54b08153e0c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772c6b55-3fab-43d8-b9bf-f3e8c31054ff","keywords":null,"link":"/sport/20180902_FradiVidi_22","timestamp":"2018. szeptember. 02. 21:01","title":"Fradi-Vidi: 2-2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Naponta csak három órán át tart a lakossági úszás.","shortLead":"Naponta csak három órán át tart a lakossági úszás.","id":"20180901_Ha_a_Duna_Arenaban_uszna_jol_ossza_be_az_idejet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ba9712-0378-4f3f-8e8f-f3fc47625316","keywords":null,"link":"/elet/20180901_Ha_a_Duna_Arenaban_uszna_jol_ossza_be_az_idejet","timestamp":"2018. szeptember. 01. 15:56","title":"Ha a Duna Arénában úszna, jól ossza be az idejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új mérőszámokkal bővült nemrég a Fast.com nevű szolgáltatás, mellyel már nem csak az internetkapcsolatunk letöltési sebességét, de a feltöltését és a válaszidőt (hálózati késleltetést) is ellenőrizhetjük.

","shortLead":"Új mérőszámokkal bővült nemrég a Fast.com nevű szolgáltatás, mellyel már nem csak az internetkapcsolatunk letöltési...","id":"20180902_netflix_fast_com_internet_sebesseg_merese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5110dd-a94e-4bda-a85d-8aae5ffa9da0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_netflix_fast_com_internet_sebesseg_merese","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:03","title":"Mintha lassabb lenne otthon az internet, mint amilyenre előfizetett? Egy kattintással kiderítheti az igazságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6b336d-4661-4227-957d-7fb6cb6671cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Anne Frank Center még a múlt héten írt egy bejegyzést a Facebookra, amelyben a holokausztról és a népirtásról való oktatás fontosságára akarta felhívni a figyelmet. A Facebook törölte a posztot.","shortLead":"Az Anne Frank Center még a múlt héten írt egy bejegyzést a Facebookra, amelyben a holokausztról és a népirtásról való...","id":"20180901_facebook_holokauszt_foto_cenzura_anna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab6b336d-4661-4227-957d-7fb6cb6671cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e74e22e-9a46-4202-8ca2-d2d5d2adc8ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_facebook_holokauszt_foto_cenzura_anna","timestamp":"2018. szeptember. 01. 17:03","title":"Törölte a koncentrációs táborban készült fotót a Facebook, mert meztelenek rajta a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Igaz, fideszes politikus nem is indult a posztért.","shortLead":"Igaz, fideszes politikus nem is indult a posztért.","id":"20180902_Orulet_volt_ma_egy_polgarmestervalasztas_es_nem_fideszes_nyerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d119f5d9-d21d-41d6-bd2f-b7fc18bfb59d","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Orulet_volt_ma_egy_polgarmestervalasztas_es_nem_fideszes_nyerte","timestamp":"2018. szeptember. 02. 20:53","title":"Őrület: volt ma egy polgármester-választás, és nem fideszes nyerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b0cd63-58e5-4194-9bf2-898ed8cade59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már ismerjük a frissén bejelentett első OLED-kijelzős Sony-csúcstelefon, az Xperia XZ3 méreteit, jobban el tudjuk képzelni, ha más telefonokkal hasonlítjuk össze.","shortLead":"Már ismerjük a frissén bejelentett első OLED-kijelzős Sony-csúcstelefon, az Xperia XZ3 méreteit, jobban el tudjuk...","id":"20180902_sony_xperia_xz3_meret_osszehasonlitas_mekkora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27b0cd63-58e5-4194-9bf2-898ed8cade59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1712230a-9e76-42b4-acb9-4905c04bcb5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_sony_xperia_xz3_meret_osszehasonlitas_mekkora","timestamp":"2018. szeptember. 02. 16:03","title":"Kisebb? Nagyobb? Éppen ekkora az ön telefonja a Sony új csúcsmobilja mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ced140-87ce-4e25-bcae-0266af58279b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hárman megsebesültek, egy ember pedig meghalt, amikor egy lengyel nő egy múzeumban késes ámokfutásba kezdett.\r

\r

","shortLead":"Hárman megsebesültek, egy ember pedig meghalt, amikor egy lengyel nő egy múzeumban késes ámokfutásba kezdett.\r

\r

","id":"20180902_Halalos_aldozata_is_van_a_muzeumi_keselesnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8ced140-87ce-4e25-bcae-0266af58279b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6ef2e9-be46-44e2-b5a7-931f7c6a9c4b","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Halalos_aldozata_is_van_a_muzeumi_keselesnek","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:11","title":"Halálos áldozata is van a múzeumi késelésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]