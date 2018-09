Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52795f29-5ec7-4467-b57a-34269b91b626","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA megfigyelése szerint az Opportunity 3000 km-es körzetében már nincs porvihar, így csak idő kérdése, hogy kitisztuljon felette az ég és újra használni tudja a napelemeit. ","shortLead":"A NASA megfigyelése szerint az Opportunity 3000 km-es körzetében már nincs porvihar, így csak idő kérdése...","id":"20180901_nasa_mars_porvihar_opportunity_marsjaro","timestamp":"2018. szeptember. 01. 15:03","title":"Jó hír: enyhült a porvihar a Marson, 45 napja lesz hazatelefonálni az Opportunity marsjárónak"},{"available":true,"c_guid":"6f56ae94-e709-40c3-b5af-231e214406fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke augusztus elején még ennél is aggasztóbb képet festett, Szűcs Tamás ekkor azt mondta, 4-5 ezer pedagógus hiányzik az oktatási rendszerből.","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke augusztus elején még ennél is aggasztóbb képet festett, Szűcs Tamás...","id":"20180903_Becsengettek_csak_epp_700_tanar_hianyzik_az_iskolakbol","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:08","title":"Becsengettek, de minimum 700 tanár hiányzik az iskolákból"},{"available":true,"c_guid":"679fb8f2-0114-4f53-b51f-fd73962e48c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha kíváncsi lett volna, milyen egy ilyen esemény megnyitója, most megtudhatja.","shortLead":"Ha kíváncsi lett volna, milyen egy ilyen esemény megnyitója, most megtudhatja.","id":"20180903_orban_viktor_koszontes_nomad_vilagjatekok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:02","title":"Orbán megmutatta, hogyan köszöntötték a Nomád Világjátékokon – videó"},{"available":true,"c_guid":"30d327f6-9eee-4746-aa53-c28308068dc2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Totális állami kontrol következik Egyiptomban a digitális és közösségi médiában, az is börtönbe kerülhet, aki tiltott oldalakat olvasgat.","shortLead":"Totális állami kontrol következik Egyiptomban a digitális és közösségi médiában, az is börtönbe kerülhet, aki tiltott...","id":"20180902_Egyiptom_ket_ev_borton_is_jarhat_egy_alhir_posztolasaert","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:53","title":"Egyiptom: két év börtön is járhat egy álhír posztolásáért"},{"available":true,"c_guid":"77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dúl a kultúrharc a szülinapi zsűrok teürletén is: az EU-s forrásokból létesülő NépmesePontokban kéne a kormány szerint szülinapi zsúrokat rendezni, nem a gyorséttermekben, játszóházakban.","shortLead":"Dúl a kultúrharc a szülinapi zsűrok teürletén is: az EU-s forrásokból létesülő NépmesePontokban kéne a kormány szerint...","id":"20180902_A_kormanynak_mar_a_szulinapi_gyerekzsurok_szervezesere_is_van_otlete","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:57","title":"A kormánynak már a szülinapi gyerekzsúrok szervezésére is van ötlete"},{"available":true,"c_guid":"e4e72ca2-42db-4186-9a92-1e2919d49623","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába szerették volna meghosszabbítani tankönyveik engedélyét, ezt az illetékes szervek eljárás nélkül elutasították.","shortLead":"Hiába szerették volna meghosszabbítani tankönyveik engedélyét, ezt az illetékes szervek eljárás nélkül elutasították.","id":"20180903_Tankonyvkiadok_perelik_a_magyar_allamot","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:40","title":"Tankönyvkiadók perelik a magyar államot"},{"available":true,"c_guid":"9677cf66-be6e-44b6-ad60-34af592cd2ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kizárta az újabb népszavazás lehetőségét Nagy-Britannia EU-tagságáról vasárnap megjelent írásában a brit miniszterelnök.","shortLead":"Kizárta az újabb népszavazás lehetőségét Nagy-Britannia EU-tagságáról vasárnap megjelent írásában a brit miniszterelnök.","id":"20180902_Theresa_May_Nem_lesz_ujabb_referendum","timestamp":"2018. szeptember. 02. 17:06","title":"Theresa May: Nem lesz újabb referendum"},{"available":true,"c_guid":"6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tervek szerint novemberben, Szingapúrban aláírhatja a világ eddigi legnagyobb kereskedelmi megállapodását a Délkelet-ázsiai Országok Szövetségének (ASEAN) tíz tagállama, valamint Ausztrália, Dél-Korea, India, Japán, Kína és Új-Zéland. ","shortLead":"A tervek szerint novemberben, Szingapúrban aláírhatja a világ eddigi legnagyobb kereskedelmi megállapodását...","id":"20180901_A_vilag_legnagyobb_kereskedelmi_alkuja_keszul_Trump_persze_hogy_kihagyja","timestamp":"2018. szeptember. 01. 18:51","title":"A világ legnagyobb kereskedelmi alkuja készül, Trump persze hogy kihagyja"}]

\r

","shortLead":"Totális állami kontrol következik Egyiptomban a digitális és közösségi médiában, az is börtönbe kerülhet, aki tiltott...","id":"20180902_Egyiptom_ket_ev_borton_is_jarhat_egy_alhir_posztolasaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30d327f6-9eee-4746-aa53-c28308068dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561f84d4-792c-4efb-9398-7d0db7c876f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_Egyiptom_ket_ev_borton_is_jarhat_egy_alhir_posztolasaert","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:53","title":"Egyiptom: két év börtön is járhat egy álhír posztolásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dúl a kultúrharc a szülinapi zsűrok teürletén is: az EU-s forrásokból létesülő NépmesePontokban kéne a kormány szerint szülinapi zsúrokat rendezni, nem a gyorséttermekben, játszóházakban.\r

\r

","shortLead":"Dúl a kultúrharc a szülinapi zsűrok teürletén is: az EU-s forrásokból létesülő NépmesePontokban kéne a kormány szerint...","id":"20180902_A_kormanynak_mar_a_szulinapi_gyerekzsurok_szervezesere_is_van_otlete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f91573-5b08-4cff-a2a9-27edfeb6327a","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_A_kormanynak_mar_a_szulinapi_gyerekzsurok_szervezesere_is_van_otlete","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:57","title":"A kormánynak már a szülinapi gyerekzsúrok szervezésére is van ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e72ca2-42db-4186-9a92-1e2919d49623","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába szerették volna meghosszabbítani tankönyveik engedélyét, ezt az illetékes szervek eljárás nélkül elutasították.","shortLead":"Hiába szerették volna meghosszabbítani tankönyveik engedélyét, ezt az illetékes szervek eljárás nélkül elutasították.","id":"20180903_Tankonyvkiadok_perelik_a_magyar_allamot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4e72ca2-42db-4186-9a92-1e2919d49623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cd9ad5-ba01-4395-8064-87463a307f44","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Tankonyvkiadok_perelik_a_magyar_allamot","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:40","title":"Tankönyvkiadók perelik a magyar államot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9677cf66-be6e-44b6-ad60-34af592cd2ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kizárta az újabb népszavazás lehetőségét Nagy-Britannia EU-tagságáról vasárnap megjelent írásában a brit miniszterelnök.","shortLead":"Kizárta az újabb népszavazás lehetőségét Nagy-Britannia EU-tagságáról vasárnap megjelent írásában a brit miniszterelnök.","id":"20180902_Theresa_May_Nem_lesz_ujabb_referendum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9677cf66-be6e-44b6-ad60-34af592cd2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5903a4-2e26-4704-945d-1c1876358e94","keywords":null,"link":"/vilag/20180902_Theresa_May_Nem_lesz_ujabb_referendum","timestamp":"2018. szeptember. 02. 17:06","title":"Theresa May: Nem lesz újabb referendum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tervek szerint novemberben, Szingapúrban aláírhatja a világ eddigi legnagyobb kereskedelmi megállapodását a Délkelet-ázsiai Országok Szövetségének (ASEAN) tíz tagállama, valamint Ausztrália, Dél-Korea, India, Japán, Kína és Új-Zéland. ","shortLead":"A tervek szerint novemberben, Szingapúrban aláírhatja a világ eddigi legnagyobb kereskedelmi megállapodását...","id":"20180901_A_vilag_legnagyobb_kereskedelmi_alkuja_keszul_Trump_persze_hogy_kihagyja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15abae4-b68b-4abd-b9ed-b653e02fa4b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_A_vilag_legnagyobb_kereskedelmi_alkuja_keszul_Trump_persze_hogy_kihagyja","timestamp":"2018. szeptember. 01. 18:51","title":"A világ legnagyobb kereskedelmi alkuja készül, Trump persze hogy kihagyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]