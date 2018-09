Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a27b5af-c31e-4c7a-95a2-8345edb027a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Louis C. K. múlt heti visszatérési próbálkozása sok kritikát kapott.","shortLead":"Louis C. K. múlt heti visszatérési próbálkozása sok kritikát kapott.","id":"20180903_Robin_Wright_szerint_Kevin_Spacey_megerdemel_egy_masodik_eselyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a27b5af-c31e-4c7a-95a2-8345edb027a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6897874-0129-4466-b8bc-2c0572ba33cb","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_Robin_Wright_szerint_Kevin_Spacey_megerdemel_egy_masodik_eselyt","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:19","title":"Robin Wright szerint Kevin Spacey megérdemel egy második esélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy problémás beszámolóval indult minden, majd az auditor és a vezetőség leváltása lett a vége.","shortLead":"Egy problémás beszámolóval indult minden, majd az auditor és a vezetőség leváltása lett a vége.","id":"20180903_Auditorbotrany_az_MVMnel_egy_svajci_leanyvallalat_miatt_a_fel_vezetoseget_lecsereltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374f70fd-8c76-43d5-b2b3-f004cba8f610","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Auditorbotrany_az_MVMnel_egy_svajci_leanyvallalat_miatt_a_fel_vezetoseget_lecsereltek","timestamp":"2018. szeptember. 03. 14:36","title":"Auditorbotrány az MVM-nél: egy svájci leányvállalat miatt a fél vezetőséget lecserélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"822b35cc-1bd1-40ee-a99a-88eecd3cef93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A korábbinál jóval szigorúbb emissziós teszten átesett új járműveket lehet forgalomba helyezni az EU-ban.","shortLead":"A korábbinál jóval szigorúbb emissziós teszten átesett új járműveket lehet forgalomba helyezni az EU-ban.","id":"20180902_WLTP_atuok_fogyasztas_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=822b35cc-1bd1-40ee-a99a-88eecd3cef93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec3556c-ceb0-43ff-bf7f-2f23d6a03a7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180902_WLTP_atuok_fogyasztas_teszt","timestamp":"2018. szeptember. 02. 16:16","title":"Mostantól új szabályok szerint kell az autók fogyasztását tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf5f978-094e-4e33-989c-3bfedf742a5f","c_author":"Muck Tibor","category":"gazdasag","description":"Hajlandók lesznek-e az Ikarus Egyedi kényszerhitelezői a hétéves türelemre?","shortLead":"Hajlandók lesznek-e az Ikarus Egyedi kényszerhitelezői a hétéves türelemre?","id":"20180903_Most_dol_el_a_180_csuklos_le_nem_gyartasarol_elhiresult_buszgyar_sorsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdf5f978-094e-4e33-989c-3bfedf742a5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def987ed-b6cb-4d90-9b19-729d52bfcabf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Most_dol_el_a_180_csuklos_le_nem_gyartasarol_elhiresult_buszgyar_sorsa","timestamp":"2018. szeptember. 03. 14:36","title":"Most dől el a 180 csuklós le nem gyártásáról elhíresült buszgyár sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41dedb68-c906-4565-8aed-8a6eb022bd70","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Állítólag 70 ezer eurót akart a Viditől havonta, ami valószínűleg kiverte a biztosítékot a klubnál. Közben befutott egy komoly arab ajánlat. ","shortLead":"Állítólag 70 ezer eurót akart a Viditől havonta, ami valószínűleg kiverte a biztosítékot a klubnál. Közben befutott...","id":"20180903_Dzsudzsak_nem_megy_a_Vidihez_jobb_ajanlatot_kaphatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41dedb68-c906-4565-8aed-8a6eb022bd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffabbf8-da84-427c-bfcd-4883d367d2e0","keywords":null,"link":"/sport/20180903_Dzsudzsak_nem_megy_a_Vidihez_jobb_ajanlatot_kaphatott","timestamp":"2018. szeptember. 03. 19:55","title":"Dzsudzsák nem megy a Vidihez, jobb ajánlatot kaphatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4242905a-282b-47aa-a9db-8c889b4ae734","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A valótlan bejelentés miatt 3500 embert kellett evakuálni a bevásárlóközpontból.","shortLead":"A valótlan bejelentés miatt 3500 embert kellett evakuálni a bevásárlóközpontból.","id":"20180904_Ot_evet_is_ulhet_a_ferfi_aki_azzal_fenyegetozott_hogy_felrobbantja_a_budapesti_Arkadot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4242905a-282b-47aa-a9db-8c889b4ae734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1c9441-f750-491c-a100-0990f780ed8a","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Ot_evet_is_ulhet_a_ferfi_aki_azzal_fenyegetozott_hogy_felrobbantja_a_budapesti_Arkadot","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:13","title":"Öt évet is ülhet a férfi, aki azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a budapesti Árkádot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Több bizalmi embere is vádalkuval fordult Donald Trump amerikai elnök ellen, akinek az agyába már befészkelte magát a demokraták által áhított alkotmányos vádemelés veszélye. Aminek egyelőre még jogi és politikai akadálya is van.","shortLead":"Több bizalmi embere is vádalkuval fordult Donald Trump amerikai elnök ellen, akinek az agyába már befészkelte magát...","id":"201835__trump_gondjai__vadalkuk_sora__politikai_varakozas__dolnek_adominok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f9b9fb-001d-4e8c-abd9-8efe46b0dee2","keywords":null,"link":"/vilag/201835__trump_gondjai__vadalkuk_sora__politikai_varakozas__dolnek_adominok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 15:00","title":"Dőlnek a dominók, és mindegyik súrolja már Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83e6a9-0c18-44f0-9ad0-9e8353bfb0e3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ez a kérdés izgatja azokat, akik hazafiatlansággal vádolják a Holdra szállást feldolgozó First Man című filmet.","shortLead":"Ez a kérdés izgatja azokat, akik hazafiatlansággal vádolják a Holdra szállást feldolgozó First Man című filmet.","id":"20180902_Hova_tunt_az_amerikai_zaszlo_a_Holdrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e83e6a9-0c18-44f0-9ad0-9e8353bfb0e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae23376-54ee-43db-a2ce-81102a3995c5","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Hova_tunt_az_amerikai_zaszlo_a_Holdrol","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:13","title":"Hová tűnt az amerikai zászló a Holdról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]