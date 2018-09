Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd4dab4e-0635-4941-8832-a048248b246f","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"Ismét használt buszokat állított forgalomba a BKV, a Mercedes Citarók ugyan csak 9 évesek, talán nem jó ómen, hogy a fiumei (rijekai) közlekedési vállalat nyolcévesen megvált az összestől, majd rövidesen Debrecen is lepasszolta őket.","shortLead":"Ismét használt buszokat állított forgalomba a BKV, a Mercedes Citarók ugyan csak 9 évesek, talán nem jó ómen...","id":"20180904_Se_a_horvatoknak_se_Debrecennek_nem_kello_hasznalt_buszok_kerultek_Budapestre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd4dab4e-0635-4941-8832-a048248b246f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bd8543-e705-40e1-90eb-20c14f2cea93","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Se_a_horvatoknak_se_Debrecennek_nem_kello_hasznalt_buszok_kerultek_Budapestre","timestamp":"2018. szeptember. 04. 09:41","title":"Se a horvátoknak, se Debrecennek nem kellő használt buszokat szerzett a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9acc5c9-58fc-4cd8-9eb9-2fa5be5ab008","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Van nekünk már Magyarbasink is? – vetődhet fel a kérdés Orbán Viktor hun-türk eredetről tett kirgizisztáni nyilatkozatát olvasva. A kormányfő ugyanis, aki itthoni kinyilatkoztatásai alapján a nyugati kereszténydemokrácia legfőbb védelmezője a keleti muszlim hordákkal szemben, ezekben a napokban pont Keleten, és pont muszlim diktátorok társaságban osztja a Nyugatot. Ez a fölöttébb furcsa kulturális rugalmasság persze leginkább üzletet hozhat és kiváltságokat, de végső soron az ország is jól járhat.","shortLead":"Van nekünk már Magyarbasink is? – vetődhet fel a kérdés Orbán Viktor hun-türk eredetről tett kirgizisztáni...","id":"20180903_Duborog_a_szittyaszumomagyar_diplomacia_KozepAzsiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9acc5c9-58fc-4cd8-9eb9-2fa5be5ab008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f73412-9811-4aac-b2d3-3994f6b982f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Duborog_a_szittyaszumomagyar_diplomacia_KozepAzsiaban","timestamp":"2018. szeptember. 03. 18:00","title":"Népünk dicső ősi türk bothúzói segítik Orbánt a zsíros keleti üzletekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Heiko Maas szerint nem szabad hagyni, hogy a migrációs kérdés megossza az Unió tagállamait.","shortLead":"Heiko Maas szerint nem szabad hagyni, hogy a migrációs kérdés megossza az Unió tagállamait.","id":"20180903_Nemet_kulugyminiszter_Vallaljon_mas_feladatot_aki_nem_akar_menekulteket_befogadni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a85c166-a307-4e08-8f79-1a1a90c609ac","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_Nemet_kulugyminiszter_Vallaljon_mas_feladatot_aki_nem_akar_menekulteket_befogadni","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:25","title":"Német külügyminiszter: Vállaljon más feladatot, aki nem akar menekülteket befogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi árak a két és félszeresükre nőttek 2000 óta, de nem csak ezeknél a termékeknél mértek nagy drágulást.","shortLead":"Az egészségügyi árak a két és félszeresükre nőttek 2000 óta, de nem csak ezeknél a termékeknél mértek nagy drágulást.","id":"20180903_Nalunk_dragult_a_legnagyobbat_az_egeszsegugy_egesz_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0127508-926f-4bd9-8b4b-72a8029d1f39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Nalunk_dragult_a_legnagyobbat_az_egeszsegugy_egesz_Europaban","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:32","title":"Nálunk drágult a legnagyobbat az egészségügy egész Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231def29-98f8-43d8-bf98-d8fcda168e3c","c_author":"Windisch Judit - Balla István","category":"itthon","description":"Egy nagy vihart kavart változás lesz a legfontosabb idén: bizonyos magatartásbeli, beilleszkedési zavaros gyerekek felmentése megszűnik. A tanárokat nem készítették fel az új helyzetre, így ebből még sok probléma lehet. A szülők képviselője máshogy látja: az eddigi visszajelzések alapján abban bízik, ha osztályozni kell a gyereket, odafigyel majd rá is a tanár. Most szólunk: az ingyentankönyv csak kölcsönben van, ne érje meglepetés év végén, mikor megkapja a számlát.","shortLead":"Egy nagy vihart kavart változás lesz a legfontosabb idén: bizonyos magatartásbeli, beilleszkedési zavaros gyerekek...","id":"20180903_tanevkezdes_diak_tanar_nat_valtozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=231def29-98f8-43d8-bf98-d8fcda168e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f3486e-fda5-4103-ac57-21b778dc0ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_tanevkezdes_diak_tanar_nat_valtozas","timestamp":"2018. szeptember. 03. 06:30","title":"Most kiderül, kit dobnak le a Taigetoszról – indul az új tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8442f98-bef1-446c-82ff-a338c10bd8c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feltételesen szabadlábra kerülhetnek, a bíróság szerint mintarabok voltak.","shortLead":"Feltételesen szabadlábra kerülhetnek, a bíróság szerint mintarabok voltak.","id":"20180903_Jo_magaviseletuk_miatt_hamarosan_szabadulhatnak_a_baratjukat_megolo_kaposvari_fiatalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8442f98-bef1-446c-82ff-a338c10bd8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8f6133-9923-4c2e-bfa1-f944f70b4dfa","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Jo_magaviseletuk_miatt_hamarosan_szabadulhatnak_a_baratjukat_megolo_kaposvari_fiatalok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:00","title":"Jó magaviseletük miatt hamarosan szabadulhatnak a barátjukat megölő kaposvári fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda86f43-a842-4856-8940-438c961a9839","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szem nem maradt szárazon.","shortLead":"Szem nem maradt szárazon.","id":"20180904_Meghalt_Nick_Cave_billentyuse_igy_gyaszolja_a_zenekar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fda86f43-a842-4856-8940-438c961a9839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86a7b75-052e-4650-84b8-d4bdb8b69d48","keywords":null,"link":"/kultura/20180904_Meghalt_Nick_Cave_billentyuse_igy_gyaszolja_a_zenekar","timestamp":"2018. szeptember. 04. 10:08","title":"Meghalt Nick Cave billentyűse, így gyászolja a zenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar bíróság előzetes kérdést tett fel a luxembourgi bíróságnak.","shortLead":"A magyar bíróság előzetes kérdést tett fel a luxembourgi bíróságnak.","id":"20180903_All_az_osszes_menekultugyi_eljaras_unios_jogot_serthet_a_Stop_Soros_egy_magyar_biro_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573d0c8d-ac91-4422-8c1e-aff6c2bd97a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_All_az_osszes_menekultugyi_eljaras_unios_jogot_serthet_a_Stop_Soros_egy_magyar_biro_szerint","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:43","title":"Áll az összes menekültügyi eljárás, uniós jogot sérthet a Stop Soros egy magyar bíró szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]