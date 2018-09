Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok helyen nyugdíjas tanárokat hívnak vissza, hogy legyen, aki tanít.","shortLead":"Sok helyen nyugdíjas tanárokat hívnak vissza, hogy legyen, aki tanít.","id":"20180904_Negyezernel_is_tobb_tanar_hianyzik_az_allami_iskolakbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968b1175-02eb-4e4c-a90f-8e41e7773cc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_Negyezernel_is_tobb_tanar_hianyzik_az_allami_iskolakbol","timestamp":"2018. szeptember. 04. 08:54","title":"Négyezernél is több tanár hiányzik az állami iskolákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria 11 év letöltendő börtönre ítélte Bene Krisztiánt, a budai Irgalmasrendi Kórház egykori főigazgatóját. De most újra nyomoznak, egy levél és hamis tanúzás miatt.","shortLead":"A Kúria 11 év letöltendő börtönre ítélte Bene Krisztiánt, a budai Irgalmasrendi Kórház egykori főigazgatóját. De most...","id":"20180903_Hamis_tanuzas_miatt_nyomoznak_a_lugos_orvos_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974085f7-af80-4e8b-9796-322707bce649","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Hamis_tanuzas_miatt_nyomoznak_a_lugos_orvos_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 03. 08:53","title":"Hamis tanúzás miatt nyomoznak a lúgos orvos ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6222c3-6967-454d-b090-638f6f2ee253","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kiberbiztonsági szakértő, Arjen Kamphuis augusztus 20-án tűnt el, a szivárogtató portál szerint igen \"furcsa körülmények\" között.","shortLead":"A kiberbiztonsági szakértő, Arjen Kamphuis augusztus 20-án tűnt el, a szivárogtató portál szerint igen \"furcsa...","id":"20180903_Rejtelyes_korulmenyek_kozott_nyoma_veszett_a_WikiLeaksalapito_kollegajanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf6222c3-6967-454d-b090-638f6f2ee253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec9378e-e9d6-4525-be1b-157f4555cdae","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_Rejtelyes_korulmenyek_kozott_nyoma_veszett_a_WikiLeaksalapito_kollegajanak","timestamp":"2018. szeptember. 03. 14:41","title":"Rejtélyes körülmények között nyoma veszett a WikiLeaks-alapító kollégájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f83661-fb7b-40dc-b104-8d656ee41f32","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kockákból és egyéb apró alkatrészekből építettük össze a 007-es ügynök egykori szolgálati autóját. A Lego nagyon odafigyelt az apró részletekre, de vajon a mi küldetésünk sikerrel járt?","shortLead":"Kockákból és egyéb apró alkatrészekből építettük össze a 007-es ügynök egykori szolgálati autóját. A Lego nagyon...","id":"20180902_kockazatos_teszteltuk_a_katapultuleses_aston_martin_kemautot_lego_jatek_james_bond_007_ugynok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29f83661-fb7b-40dc-b104-8d656ee41f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a8f749-5c82-40b3-b450-d6895ec50052","keywords":null,"link":"/cegauto/20180902_kockazatos_teszteltuk_a_katapultuleses_aston_martin_kemautot_lego_jatek_james_bond_007_ugynok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 20:00","title":"Hat óra alatt összelegóztuk: íme a katapultüléses, pengefelnis Aston Martin kémautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf5f978-094e-4e33-989c-3bfedf742a5f","c_author":"Muck Tibor","category":"gazdasag","description":"Hajlandók lesznek-e az Ikarus Egyedi kényszerhitelezői a hétéves türelemre?","shortLead":"Hajlandók lesznek-e az Ikarus Egyedi kényszerhitelezői a hétéves türelemre?","id":"20180903_Most_dol_el_a_180_csuklos_le_nem_gyartasarol_elhiresult_buszgyar_sorsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdf5f978-094e-4e33-989c-3bfedf742a5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def987ed-b6cb-4d90-9b19-729d52bfcabf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Most_dol_el_a_180_csuklos_le_nem_gyartasarol_elhiresult_buszgyar_sorsa","timestamp":"2018. szeptember. 03. 14:36","title":"Most dől el a 180 csuklós le nem gyártásáról elhíresült buszgyár sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af1a1bb9-7c61-49f3-85e8-c6223d49e754","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan jön a spanyolok legnagyobb szabadidő-autója, amely a szokásoknak megfelelően egy földrajzi helyről, a katalán város Tarragona régi, római elnevezéséről kapta nevét.","shortLead":"Hamarosan jön a spanyolok legnagyobb szabadidő-autója, amely a szokásoknak megfelelően egy földrajzi helyről, a katalán...","id":"20180904_seat_tarraco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af1a1bb9-7c61-49f3-85e8-c6223d49e754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66060cbb-2383-4a07-a1f5-7bc4390411a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_seat_tarraco","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:34","title":"Igazi mindent elnyelő óriás lesz a Seat Tarraco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f71485f-308e-44c3-946d-13fad27a1856","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kínai nyugdíjast nem lehet csak úgy megrendszabályozni.","shortLead":"Egy kínai nyugdíjast nem lehet csak úgy megrendszabályozni.","id":"20180903_busz_kinai_bacsi_ablak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f71485f-308e-44c3-946d-13fad27a1856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0194a5-1bb3-4652-9a11-b4a9a6bebbb8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180903_busz_kinai_bacsi_ablak","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:27","title":"Nem engedte leszállni a bácsit a buszsofőr, de ő ettől nem jött zavarba - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cae872a-bb40-4704-8acd-e17ce19845de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gárdi Balázs számtalan hazai és nemzetközi fotóverseny győztese, illetve azon kevesek egyike, akik közelebbről is láthatták a villanyautók gyártásával foglalkozó Tesla boszorkánykonyháját. ","shortLead":"Gárdi Balázs számtalan hazai és nemzetközi fotóverseny győztese, illetve azon kevesek egyike, akik közelebbről is...","id":"20180904_elon_musk_tesla_gyar_elektromos_auto_gardi_balazs_businessweek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cae872a-bb40-4704-8acd-e17ce19845de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18bd9760-af1b-41ba-a5f5-f71ef5b25951","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_elon_musk_tesla_gyar_elektromos_auto_gardi_balazs_businessweek","timestamp":"2018. szeptember. 04. 10:01","title":"Látta már a Tesla gyárát belülről? Egy magyar bejutott, és tátva maradt a szája – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]