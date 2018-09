Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél órás késések is lehetnek.","shortLead":"Másfél órás késések is lehetnek.","id":"20180904_Nem_jo_otlet_ma_reggel_vonatra_ulni_a_NyugatDunantulon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43278e68-aa4b-44c9-acf8-554b4ebd63fc","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Nem_jo_otlet_ma_reggel_vonatra_ulni_a_NyugatDunantulon","timestamp":"2018. szeptember. 04. 07:18","title":"Nem jó ötlet ma reggel vonatra ülni a Nyugat-Dunántúlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee045d3-0ed1-4951-9533-e7cb943471a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A családok éve zajlik, ezért díszítették fel az iskolakezdés alkalmából \"családbarát ország\" zászlókkal az átkelőket. A kormányzat és a főváros közös akciója egy hónapig tart.","shortLead":"A családok éve zajlik, ezért díszítették fel az iskolakezdés alkalmából \"családbarát ország\" zászlókkal az átkelőket...","id":"20180904_csaladbarat_zaszlok_budapesti_hidak_csaladok_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eee045d3-0ed1-4951-9533-e7cb943471a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9150fe77-c33b-48aa-9e25-798ddcfbef92","keywords":null,"link":"/elet/20180904_csaladbarat_zaszlok_budapesti_hidak_csaladok_eve","timestamp":"2018. szeptember. 04. 17:05","title":"Miért lepték el zászlók a budapesti hidakat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6508eb3e-6683-43c5-9ec0-4bf8dfa32aae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Csak valóságos, országos hálózattal rendelkező pártok tudták választásokon leváltani az orbánihoz hasonló hibrid rendszereket” – állítja Filippov Gábor a HVG-nek adott interjújában.","shortLead":"„Csak valóságos, országos hálózattal rendelkező pártok tudták választásokon leváltani az orbánihoz hasonló hibrid...","id":"20180905_Filippov_A_Fidesz_politikaja_a_konfliktuson_alapul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6508eb3e-6683-43c5-9ec0-4bf8dfa32aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3183f35b-a3c3-473d-8d79-71fbe4bf2fe0","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Filippov_A_Fidesz_politikaja_a_konfliktuson_alapul","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:29","title":"Filippov: A Fidesz politikája a konfliktuson alapul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e2b187-8252-42ae-9e73-ed37b02ea459","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Illegális szemétlerakóra bukkant Gémesi György.","shortLead":"Illegális szemétlerakóra bukkant Gémesi György.","id":"20180904_Szemetelokkel_szolalkozott_ossze_Godollo_polgarmestere_kis_hijan_megvertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78e2b187-8252-42ae-9e73-ed37b02ea459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae077bc-d841-4fb5-b3fa-d7acbf927440","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Szemetelokkel_szolalkozott_ossze_Godollo_polgarmestere_kis_hijan_megvertek","timestamp":"2018. szeptember. 04. 06:05","title":"Szemetelőkkel szólalkozott össze Gödöllő polgármestere, kis híján megverték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a54345b-c82d-4957-a4cf-f7c90cd8fdde","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A vidéki klubokra jut a legtöbb pénz. ","shortLead":"A vidéki klubokra jut a legtöbb pénz. ","id":"20180903_210_millio_forintot_osztanak_szet_magyar_zenekaroknak_helyet_ado_klubok_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a54345b-c82d-4957-a4cf-f7c90cd8fdde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbfed45-7edb-4df6-8bd4-b74f297fb5c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_210_millio_forintot_osztanak_szet_magyar_zenekaroknak_helyet_ado_klubok_kozott","timestamp":"2018. szeptember. 03. 15:10","title":"210 millió forintot osztanak szét magyar zenekaroknak helyet adó klubok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039569ab-f1e5-4a8a-8afe-df4ec6caa6ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig csak fesztiválokon lépett fel.","shortLead":"Eddig csak fesztiválokon lépett fel.","id":"20180904_Tom_Odell_onalloan_koncertezik_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=039569ab-f1e5-4a8a-8afe-df4ec6caa6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d197beb6-4152-45c0-a59e-e8717d20cb32","keywords":null,"link":"/kultura/20180904_Tom_Odell_onalloan_koncertezik_Budapesten","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:30","title":"Tom Odell önállóan koncertezik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok helyen nyugdíjas tanárokat hívnak vissza, hogy legyen, aki tanít.","shortLead":"Sok helyen nyugdíjas tanárokat hívnak vissza, hogy legyen, aki tanít.","id":"20180904_Negyezernel_is_tobb_tanar_hianyzik_az_allami_iskolakbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968b1175-02eb-4e4c-a90f-8e41e7773cc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_Negyezernel_is_tobb_tanar_hianyzik_az_allami_iskolakbol","timestamp":"2018. szeptember. 04. 08:54","title":"Négyezernél is több tanár hiányzik az állami iskolákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65aea93-8c42-4050-bd4b-30439003bca7","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Küzdenek a még talpon maradt hulladékgazdálkodó cégek, az államosítás és a rezsicsökkentés kifogta a szelet a vitorlájukból: milliárdos adósságot görgetnek maguk előtt. Olyan településeken jártunk, ahol – pénzhiány miatt – lomtalanítás nincs, és a szelektív hulladékot is késve viszik el.","shortLead":"Küzdenek a még talpon maradt hulladékgazdálkodó cégek, az államosítás és a rezsicsökkentés kifogta a szelet...","id":"20180904_Lerohadt_alattunk_a_kukasauto_megneztuk_mire_ment_a_NER_a_szemetszallitassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c65aea93-8c42-4050-bd4b-30439003bca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701e497f-e749-45a1-85e8-a38a17a32095","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Lerohadt_alattunk_a_kukasauto_megneztuk_mire_ment_a_NER_a_szemetszallitassal","timestamp":"2018. szeptember. 04. 06:30","title":"Lerohadt alattunk a kukásautó, megnéztük, mire ment a NER a szemétszállítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]