Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f995aed4-fcc6-4d89-a9ef-74c3d7fd42b4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Késhegyig menő vitát folytat erről a brit kormány – számol be a Daily Telegraph. A lap szerint az egészségügyi minisztérium kitart amellett a terve mellett, hogy az étlapon minden étel mellett szerepeljen ott az is, hogy hány kalóriát jelent annak elfogyasztása. ","shortLead":"Késhegyig menő vitát folytat erről a brit kormány – számol be a Daily Telegraph. A lap szerint az egészségügyi...","id":"20180905_A_het_kerdese_Legyen_kotelezo_feltuntetni_a_kaloriaerteket_az_etlapon_a_fogasok_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f995aed4-fcc6-4d89-a9ef-74c3d7fd42b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab61cbd3-a92f-4231-b6d1-44e4d004c10d","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_A_het_kerdese_Legyen_kotelezo_feltuntetni_a_kaloriaerteket_az_etlapon_a_fogasok_mellett","timestamp":"2018. szeptember. 05. 13:47","title":"A hét kérdése: Legyen kötelező feltüntetni a kalóriaértéket az étlapon a fogások mellett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37532850-58c1-4f25-961b-ad9b0e2228a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drágán vásárolt lélegeztetőgépet, elzavarta a miskolci kórházigazgatót Németh László, amikor még az Állami Egészségügyi Ellátó Központ vezetője. Némethet júniusban lecserélték, most a szegedi egyetem klinikai központját vezetheti.","shortLead":"Drágán vásárolt lélegeztetőgépet, elzavarta a miskolci kórházigazgatót Németh László, amikor még az Állami Egészségügyi...","id":"20180906_Az_Egeszsegugyi_Ellatonal_levaltottak_a_szegedi_klinikak_elere_kineveztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37532850-58c1-4f25-961b-ad9b0e2228a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096e6329-cc39-4f98-903d-0b8cc8264a04","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Az_Egeszsegugyi_Ellatonal_levaltottak_a_szegedi_klinikak_elere_kineveztek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 06:14","title":"Az Egészségügyi Ellátónál leváltottak, a szegedi klinikák élére kinevezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51567f4-6545-4600-9b2a-51b5061a6de3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 200 ezer lakost számláló észak-franciaországi kikötővárosban, Dunkerque-ben szeptember elseje óta ingyenes a tömegközlekedés és a kedvezmény a városba látogató külföldiek számára is érvényes. Ez a buszhálózatot érinti, Dunkerque-ben sem metró sem villamos nincs.","shortLead":"A 200 ezer lakost számláló észak-franciaországi kikötővárosban, Dunkerque-ben szeptember elseje óta ingyenes...","id":"20180905_Az_ingyenes_tomegkozlekedesnek_is_ara_van_de_nem_mindegy_ki_fizeti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f51567f4-6545-4600-9b2a-51b5061a6de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6c0c97-5c57-43df-967d-5de99888e733","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Az_ingyenes_tomegkozlekedesnek_is_ara_van_de_nem_mindegy_ki_fizeti","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:47","title":"Az ingyenes tömegközlekedésnek is ára van, de nem mindegy, ki fizeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem a vasút, hanem az útépítések miatt állunk elöl a közlekedési kiadások listáján.","shortLead":"Nem a vasút, hanem az útépítések miatt állunk elöl a közlekedési kiadások listáján.","id":"20180904_Magyarorszagnal_tobbet_csak_Luxemburg_koltott_a_kozlekedesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f37e69-5eb6-4fbd-804f-c9b5ab36c1a2","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Magyarorszagnal_tobbet_csak_Luxemburg_koltott_a_kozlekedesre","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:45","title":"Magyarországnál többet csak Luxemburg költött a közlekedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8799ef87-2c73-489d-9190-618f5e097997","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Heves eső és erőteljes széllökések kíséretében érte el az ország nyugati partjait helyi idő szerint kedden délután az utóbbi 25 év legerősebb tájfunja. A széllökések sebessége eléri az óránkénti 215 kilométert.","shortLead":"Heves eső és erőteljes széllökések kíséretében érte el az ország nyugati partjait helyi idő szerint kedden délután...","id":"20180904_negyed_evszada_a_legerosebb_tajfun_japanban_dzsebi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8799ef87-2c73-489d-9190-618f5e097997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a997cef0-d307-4769-bb45-cde31fb1b0c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_negyed_evszada_a_legerosebb_tajfun_japanban_dzsebi","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:06","title":"Gigantikus tájfun érte el Japánt – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis ezt ígéri a rezidensek szakszervezetének vezetője. Papírt még nem látott róla, de \"hallotta\". ","shortLead":"Legalábbis ezt ígéri a rezidensek szakszervezetének vezetője. Papírt még nem látott róla, de \"hallotta\". ","id":"20180906_Allitolag_megkapjak_tulorapenzuket_a_Honvedkorhaz_orvosai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19f5b41-f248-4c81-a390-3745b1a4488f","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Allitolag_megkapjak_tulorapenzuket_a_Honvedkorhaz_orvosai","timestamp":"2018. szeptember. 06. 08:15","title":"Állítólag megkapják túlórapénzüket a Honvédkórház orvosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7047e8-a43c-4ed2-88f0-13d4325fa58e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baleset történt augusztus 25-én szombaton Siófok közelében az M7-esen, melynek következtében a motoros, és utasa is meghalt. A rendőrség kéri, segítsen, aki látta az esetet.","shortLead":"Baleset történt augusztus 25-én szombaton Siófok közelében az M7-esen, melynek következtében a motoros, és utasa is...","id":"20180904_Szemtanukat_keres_a_rendorseg_az_M7esen_tortent_halalos_motorbalesethez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe7047e8-a43c-4ed2-88f0-13d4325fa58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bbe864-52d0-4bdb-8ea5-9c5bf44b642d","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Szemtanukat_keres_a_rendorseg_az_M7esen_tortent_halalos_motorbalesethez","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:39","title":"Szemtanúkat keres a rendőrség az M7-esen történt halálos motorbalesethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b29e3e-0505-4087-9166-f38dce5dbeb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ipsos legutóbbi felmérése szerint az egészségügyi rendszer miatt nyugtalankodik a magyarok többsége.","shortLead":"Az Ipsos legutóbbi felmérése szerint az egészségügyi rendszer miatt nyugtalankodik a magyarok többsége.","id":"20180904_Szamok_is_bizonyitjak_a_magyarok_nagyon_aggodnak_az_egeszsegugy_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2b29e3e-0505-4087-9166-f38dce5dbeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04180aa-ac2a-48e4-841e-1102b8c0ec24","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Szamok_is_bizonyitjak_a_magyarok_nagyon_aggodnak_az_egeszsegugy_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 04. 10:46","title":"Számok is bizonyítják: a magyarok nagyon aggódnak az egészségügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]