[{"available":true,"c_guid":"d538e69e-6f5d-4dd2-911c-a5a1b2d69400","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a videóból remekül átjön, hogy mennyire jól gyorsul és milyen végsebességre képes egy enyhén tuningolt Audi sportkupé.","shortLead":"Ebből a videóból remekül átjön, hogy mennyire jól gyorsul és milyen végsebességre képes egy enyhén tuningolt Audi...","id":"20180906_a_nap_videoja_ennyire_folenyes_egy_500_loeros_audi_rs5_az_autobahnon_nemet_autopalya_tuning_kupe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d538e69e-6f5d-4dd2-911c-a5a1b2d69400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe88cee-f646-4611-95ec-5eb9888a51c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_a_nap_videoja_ennyire_folenyes_egy_500_loeros_audi_rs5_az_autobahnon_nemet_autopalya_tuning_kupe","timestamp":"2018. szeptember. 06. 06:41","title":"A nap videója: ennyire fölényes egy 500 lóerős Audi RS5 az Autobahnon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2d6186-7505-481e-bd3b-dcd646d987bb","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Melyik kultúrában szabadok a nők: ahol nyilvánosan is megélhetik a vallásosságukat, vagy ahol az állam nem hagyja, hogy a vallás elnyomja őket? A Gap csak egy reklámot készített, de közben komoly kérdéseket feszeget.","shortLead":"Melyik kultúrában szabadok a nők: ahol nyilvánosan is megélhetik a vallásosságukat, vagy ahol az állam nem hagyja...","id":"20180904_fejkendos_muszlim_lany_gap_reklam_hidzsab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da2d6186-7505-481e-bd3b-dcd646d987bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de727b85-7177-43d2-98e2-92acd539f392","keywords":null,"link":"/elet/20180904_fejkendos_muszlim_lany_gap_reklam_hidzsab","timestamp":"2018. szeptember. 04. 20:00","title":"Miért kell pánikolni egy fejkendős muszlim kislány miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az előzetesen megadott 4,6 százalékos növekedési adat is szép volt, a végleges szám azonban még ennél is jobb.","shortLead":"Már az előzetesen megadott 4,6 százalékos növekedési adat is szép volt, a végleges szám azonban még ennél is jobb.","id":"20180905_Annal_is_nagyobbat_nott_a_magyar_gazdasag_mint_amit_eddig_gondoltunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49699367-dd1a-42cb-a2d9-cb4627e27b1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Annal_is_nagyobbat_nott_a_magyar_gazdasag_mint_amit_eddig_gondoltunk","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:20","title":"Annál is nagyobbat nőtt a magyar gazdaság, mint amit eddig gondoltunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17299e6-47be-4643-9220-820915d9f069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tessely Karolina alapítványa női önismereti táborokat szervez, most a magyarpolányi plébániával és az önkormányzattal közösen vágnak bele egy projektbe.","shortLead":"Tessely Karolina alapítványa női önismereti táborokat szervez, most a magyarpolányi plébániával és az önkormányzattal...","id":"20180905_147_millios_unios_tamogatast_kapott_a_felcsuti_biztos_testvere_hogy_megepitse_a_Lelekzugot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d17299e6-47be-4643-9220-820915d9f069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e2ec62-c54d-4631-af6b-56b4d018a7ce","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_147_millios_unios_tamogatast_kapott_a_felcsuti_biztos_testvere_hogy_megepitse_a_Lelekzugot","timestamp":"2018. szeptember. 05. 08:59","title":"147 milliós uniós támogatást kapott a felcsúti biztos testvére, hogy megépítse a Lélekzugot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A cél az, hogy Magyarország 2030-ra Európa első öt olyan országa közé tartozzon, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni.","shortLead":"A cél az, hogy Magyarország 2030-ra Európa első öt olyan országa közé tartozzon, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni.","id":"20180904_Uj_remeny_ujgeneracios_szakkepzo_iskolakat_iger_az_Innovacios_es_Technologiai_Miniszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce78e4c-943d-4002-b2f3-20ce11dfe6dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Uj_remeny_ujgeneracios_szakkepzo_iskolakat_iger_az_Innovacios_es_Technologiai_Miniszterium","timestamp":"2018. szeptember. 04. 18:48","title":"Új remény: új generációs szakképző iskolákat ígér az Innovációs és Technológiai Minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83349c20-871f-4bd7-bf88-ac9ef07b8d7b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Megújította otthoni internetes tarifarendszerét a Magyar Telekom. Vannak, akiknek érdemes az új csomagokra cserélniük a régebbit, de olyanok is vannak, akik az új feltételekkel csak drágábban juthatnak az eddig használt sebességű internethez. A szolgáltató a megváltozott felhasználói igényekre hivatkozva frissítette az otthoni és a mobilszolgáltatásokat egyesítő Magenta 1 csomagját is.","shortLead":"Megújította otthoni internetes tarifarendszerét a Magyar Telekom. Vannak, akiknek érdemes az új csomagokra cserélniük...","id":"20180904_magyar_telekom_otthoni_internet_dijcsomagok_vezetekes_internet_tarifak_magenta1_kedvezmeny_dupla_mobilinternet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83349c20-871f-4bd7-bf88-ac9ef07b8d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a02ce5-d416-4dcd-a599-92d26ae9dcb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180904_magyar_telekom_otthoni_internet_dijcsomagok_vezetekes_internet_tarifak_magenta1_kedvezmeny_dupla_mobilinternet","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:03","title":"Új otthoni internetes díjcsomagok vannak a Telekomnál, érdemes ránézni az árakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0aaf089-25b3-4e01-b316-bdb3f9374508","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ha nyer, akkor a párt európai parlamenti választási győzelme esetén ő lehet az Európai Bizottság következő elnöke.","shortLead":"Ha nyer, akkor a párt európai parlamenti választási győzelme esetén ő lehet az Európai Bizottság következő elnöke.","id":"20180905_Elindul_az_Europai_Neppart_csucsjelolti_tisztsegeert_Manfred_Weber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0aaf089-25b3-4e01-b316-bdb3f9374508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c46d2d-27bb-4550-9da7-0481e8fa053a","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_Elindul_az_Europai_Neppart_csucsjelolti_tisztsegeert_Manfred_Weber","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:53","title":"Elindul az Európai Néppárt csúcsjelölti tisztségéért Manfred Weber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcb06fd-06d8-41fd-935c-a725675a1376","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt mondta, az elnököt is letiltanák, ha olyan tartalmat posztolna, ami nem felel meg a közösségi oldal szabályzatának.","shortLead":"Azt mondta, az elnököt is letiltanák, ha olyan tartalmat posztolna, ami nem felel meg a közösségi oldal szabályzatának.","id":"20180905_Donald_Trump_sem_erinthetetlen_a_Twitter_vezetoje_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebcb06fd-06d8-41fd-935c-a725675a1376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9d2473-a923-4584-989b-2fae74937e7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_Donald_Trump_sem_erinthetetlen_a_Twitter_vezetoje_szerint","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:40","title":"Donald Trump sem érinthetetlen a Twitter vezetője szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]