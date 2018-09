Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db63c9eb-296f-43b9-b797-aa4b025029fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Még a megvalósíthatósági tanulmány is csak 2019 végére készülne el, de egy tervezett útvonalat már bemutattak.","shortLead":"Még a megvalósíthatósági tanulmány is csak 2019 végére készülne el, de egy tervezett útvonalat már bemutattak.","id":"20180905_Megvan_a_BudapestVarso_gyorsvasut_utvonala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db63c9eb-296f-43b9-b797-aa4b025029fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f75ee5e-a17b-470b-982d-56ecf7f080bd","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Megvan_a_BudapestVarso_gyorsvasut_utvonala","timestamp":"2018. szeptember. 05. 15:39","title":"Megvan a Budapest–Varsó-gyorsvasút útvonala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c2fec9-0833-4e00-82c6-456ffaa7217d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dán cég 2030-ig ígéri az átállást.","shortLead":"A dán cég 2030-ig ígéri az átállást.","id":"20180905_Muanyagmentes_lehet_a_lego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08c2fec9-0833-4e00-82c6-456ffaa7217d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e7f0bf-5f3d-4ed4-89d0-f05b497072d1","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Muanyagmentes_lehet_a_lego","timestamp":"2018. szeptember. 05. 14:24","title":"Műanyagmentes lehet a legó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4b6284-2448-4824-a232-974573dcb51d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Lakhelyelhagyási tilalom volt érvényben vele szemben, de jól kihasználta az otthon töltött időt.","shortLead":"Lakhelyelhagyási tilalom volt érvényben vele szemben, de jól kihasználta az otthon töltött időt.","id":"20180907_Kukoricasban_termesztett_fuvet_egy_lakiteleki_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a4b6284-2448-4824-a232-974573dcb51d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93157a1-b29c-4a04-85f4-2ad4e00978b6","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Kukoricasban_termesztett_fuvet_egy_lakiteleki_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:16","title":"Kukoricásban termesztett kannabiszt egy lakiteleki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter szerint minden jogszerű, ami a határon történik, de hogy hogy lehetett eddig eljutni a jogalkotásban, arra nem válaszolt. ","shortLead":"A belügyminiszter szerint minden jogszerű, ami a határon történik, de hogy hogy lehetett eddig eljutni a jogalkotásban...","id":"20180906_Pinter_szerint_megfelel_a_jogszabalyoknak_a_menedekkerok_eheztetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fa9e8c-ecc5-4d6d-aa9e-a8955cd80bd3","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Pinter_szerint_megfelel_a_jogszabalyoknak_a_menedekkerok_eheztetese","timestamp":"2018. szeptember. 06. 19:05","title":"Pintér szerint megfelel a jogszabályoknak a menedékkérők éheztetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Tengervízben lebomló műanyagot fejlesztettek ki a Kínai Tudományos Akadémia fizikai és kémiai műszaki intézetének munkatársai. Szén-dioxid és víz lesz belőle.","shortLead":"Tengervízben lebomló műanyagot fejlesztettek ki a Kínai Tudományos Akadémia fizikai és kémiai műszaki intézetének...","id":"20180906_Tengervizben_lebomlo_muanyagot_fejlesztettek_ki_kinai_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8917726f-d49a-44bf-b206-00648298ef30","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_Tengervizben_lebomlo_muanyagot_fejlesztettek_ki_kinai_kutatok","timestamp":"2018. szeptember. 06. 17:30","title":"Tengervízben lebomló műanyagot fejlesztettek ki kínai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13ab81a-670d-46bb-92e8-30f13ae963b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van, amikor egy visszavonulás taktikusabb, mint elvérezni a csatamezőn. ","shortLead":"Van, amikor egy visszavonulás taktikusabb, mint elvérezni a csatamezőn. ","id":"20180906_suzuki_kina_kivonulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f13ab81a-670d-46bb-92e8-30f13ae963b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb74af9-c1ca-40e7-8c50-bdf6f165a7b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_suzuki_kina_kivonulas","timestamp":"2018. szeptember. 06. 10:27","title":"Lehet, hogy a Suzuki jobban teljesít, mint a BMW, de Kínából inkább kivonulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3319cbfe-fae0-40b2-937a-e00f5fcbb61c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Addig verte az áldozatot, amíg a férfi belehalt sérüléseibe. ","shortLead":"Addig verte az áldozatot, amíg a férfi belehalt sérüléseibe. ","id":"20180906_Tehenpasztort_olt_egy_16_eves_fiatal_Ozd_kozeleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3319cbfe-fae0-40b2-937a-e00f5fcbb61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6087feff-6b3f-4018-8e99-1e389ea0f9a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Tehenpasztort_olt_egy_16_eves_fiatal_Ozd_kozeleben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 17:01","title":"Tehénpásztort ölt egy 16 éves fiatal Ózd közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035fcd18-dddf-46d0-8c63-0635724e4e7e","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"A legtöbb ember életének legnagyobb befektetése a sajátingatlan-vásárlás. Most, hogy pörög a piac, szinte „papírról” elkelnek a legjobb lakások, és ez a verseny néha meggondolatlansághoz vezet. Hogyan ellenőrizhetjük a beruházót, kivitelezőt, és hogyan győződhetünk meg róla, hogy valóban elkészül majd a lakás időre? ","shortLead":"A legtöbb ember életének legnagyobb befektetése a sajátingatlan-vásárlás. Most, hogy pörög a piac, szinte „papírról”...","id":"bchbisnode_20180905_Honnan_tudhatja_hogy_a_beruhazo_valoban_befejezi_lakasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=035fcd18-dddf-46d0-8c63-0635724e4e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c36073-1d4d-442e-8be3-b158919b2069","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20180905_Honnan_tudhatja_hogy_a_beruhazo_valoban_befejezi_lakasat","timestamp":"2018. szeptember. 07. 07:30","title":"Honnan tudhatja, hogy a beruházó valóban befejezi lakását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"}]