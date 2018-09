Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A pusztaszabolcsi vasútvonalról van szó, melynek felújítását szerdán kezdték meg, de úgy látszik, pár órával később már sikerült is átvágni egy kábelt, 40-60 percet késnek a vonatok.

Alig kezdték el a felújítást, már el is vágtak egy vasúti kábelt, késnek a vonatok

Sosem kaptak ízelítőt a magyar közoktatásból. Pedig az emberi erőforrások minisztere rendszeresen hangoztatja, hogy a magyar kultúrának és hagyományoknak már az óvodától nagy szerepet kell kapniuk az oktatásban.

Kásler Miklós gyereke és unokái csak magániskolákban tanultak

A Kúria több, az adózás rendjét érintő eljárásjogi kérdésben döntött az adózók javára. Az ítéletekben lefektetett jogelvek a vállalkozások már lezárt ügyeire is hatással lehetnek – olvasható az Adózónán.

Érvénytelen lehet a NAV-büntetés, ha hibázik a hatóság

A japán kutatók évek óta dolgoznak egy olyan ötlet megvalósításán, ami több mint 120 éve merült fel először. A cél, hogy 2050-ben már lifttel vigyenek turistákat az űrbe.

Egy miniűrliftet építenek a japánok, és még ebben a hónapban kipróbálják

Két éve államosították az ágazatot.

Majdnem minden kéményt kisöpör az állam

Az egész Starbucks-láncot az olasz kávékultúra inspirálta, de csak most, 47 év után merték betenni a lábukat a szent földre. Ehhez pedig egy világklasszis helyen építettek egy olasz ízlést célzó, de mégiscsak nagyon amerikai üzletet, melyet nemes egyszerűséggel a világ legszebb Starbucksának titulálnak.

"Ez egy színház, és a baristák a színészek" – elképesztő helyen nyílt meg a világ legszebb Starbucksa

A Magyar Építő Zrt.-t a miniszterelnök vejének környezetéhez tartozó vállalkozók vették meg Mészáros Lőrinc érdekeltségétől, most 17,5 milliárd forintért építhetnek múzeumot a Ligetbe.

Hiszi, nem hiszi, a városligeti Zene Házát is Tiborcz-közeli cég építi

Kezdetben mindenki kinevette Maria Ponce-t, mikor meglátták, miből készül újraépíteni házát. Ma pedig mindenki a csodájára jár a különleges, palackokból épült otthonnak.

Földrengés döntötte romba a házát, PET-palackokból újraépítette az egészet – videó Pedig az emberi erőforrások minisztere rendszeresen hangoztatja, hogy a magyar kultúrának és hagyományoknak már az óvodától nagy szerepet kell kapniuk az oktatásban. ","shortLead":"Sosem kaptak ízelítőt a magyar közoktatásból. Pedig az emberi erőforrások minisztere rendszeresen hangoztatja...","id":"20180906_kasler_miklos_gyerek_unokak_nemzetkozi_maganiskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d00a6a9-84bd-4b0e-b9a0-037bd2f5fc50","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_kasler_miklos_gyerek_unokak_nemzetkozi_maganiskola","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:37","title":"Kásler Miklós gyereke és unokái csak magániskolákban tanultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Kúria több, az adózás rendjét érintő eljárásjogi kérdésben döntött az adózók javára. Az ítéletekben lefektetett jogelvek a vállalkozások már lezárt ügyeire is hatással lehetnek – olvasható az Adózónán.","shortLead":"A Kúria több, az adózás rendjét érintő eljárásjogi kérdésben döntött az adózók javára. Az ítéletekben lefektetett...","id":"20180906_Ervenytelen_lehet_a_NAVbuntetes_ha_hibazik_a_hatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946702a9-2773-4dfd-b34e-72c2b4fcfa88","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180906_Ervenytelen_lehet_a_NAVbuntetes_ha_hibazik_a_hatosag","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:51","title":"Érvénytelen lehet a NAV-büntetés, ha hibázik a hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f612d819-b419-42f7-9738-0f81f87a8923","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán kutatók évek óta dolgoznak egy olyan ötlet megvalósításán, ami több mint 120 éve merült fel először. A cél, hogy 2050-ben már lifttel vigyenek turistákat az űrbe.","shortLead":"A japán kutatók évek óta dolgoznak egy olyan ötlet megvalósításán, ami több mint 120 éve merült fel először. A cél...","id":"20180906_japan_urlift_urtechnologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f612d819-b419-42f7-9738-0f81f87a8923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24e1d47-4740-4798-b48f-74d4e3b0abd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_japan_urlift_urtechnologia","timestamp":"2018. szeptember. 06. 07:02","title":"Egy miniűrliftet építenek a japánok, és még ebben a hónapban kipróbálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két éve államosították az ágazatot.","shortLead":"Két éve államosították az ágazatot.","id":"20180905_Majdnem_minden_kemenyt_kisopor_az_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39676d0-6c51-4702-804e-d45b52f891a3","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Majdnem_minden_kemenyt_kisopor_az_allam","timestamp":"2018. szeptember. 05. 15:42","title":"Majdnem minden kéményt kisöpör az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0201b28-c44e-4af8-8d11-575cb8e572ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egész Starbucks-láncot az olasz kávékultúra inspirálta, de csak most, 47 év után merték betenni a lábukat a szent földre. Ehhez pedig egy világklasszis helyen építettek egy olasz ízlést célzó, de mégiscsak nagyon amerikai üzletet, melyet nemes egyszerűséggel a világ legszebb Starbucksának titulálnak. \r

","shortLead":"Az egész Starbucks-láncot az olasz kávékultúra inspirálta, de csak most, 47 év után merték betenni a lábukat a szent...","id":"20180906_Ez_egy_szinhaz_es_a_baristak_a_szineszek__elkepeszto_helyen_nyilt_meg_a_vilag_legszebb_Starbucksa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0201b28-c44e-4af8-8d11-575cb8e572ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0925f95e-d0c6-4cae-ba1b-8ae78cbf0f7d","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Ez_egy_szinhaz_es_a_baristak_a_szineszek__elkepeszto_helyen_nyilt_meg_a_vilag_legszebb_Starbucksa","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:54","title":"\"Ez egy színház, és a baristák a színészek\" – elképesztő helyen nyílt meg a világ legszebb Starbucksa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Építő Zrt.-t a miniszterelnök vejének környezetéhez tartozó vállalkozók vették meg Mészáros Lőrinc érdekeltségétől, most 17,5 milliárd forintért építhetnek múzeumot a Ligetbe.","shortLead":"A Magyar Építő Zrt.-t a miniszterelnök vejének környezetéhez tartozó vállalkozók vették meg Mészáros Lőrinc...","id":"20180905_Hiszinem_hiszi_a_varosligeti_Zene_Hazat_is_Tiborczkozeli_ceg_epiti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f1d3ab-e6c6-46ad-af29-66873fc26c99","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Hiszinem_hiszi_a_varosligeti_Zene_Hazat_is_Tiborczkozeli_ceg_epiti","timestamp":"2018. szeptember. 05. 21:21","title":"Hiszi, nem hiszi, a városligeti Zene Házát is Tiborcz-közeli cég építi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dca26b9a-f316-4c4a-a396-e11390620097","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kezdetben mindenki kinevette Maria Ponce-t, mikor meglátták, miből készül újraépíteni házát. Ma pedig mindenki a csodájára jár a különleges, palackokból épült otthonnak.","shortLead":"Kezdetben mindenki kinevette Maria Ponce-t, mikor meglátták, miből készül újraépíteni házát. Ma pedig mindenki...","id":"20180906_foldrenges_maria_ponce_el_salvador_muanyag_palack_haz_pet_palack_uditos_palack_szuper_enzim","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dca26b9a-f316-4c4a-a396-e11390620097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c91c81-fdb2-4abc-8fd1-3014d604df04","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_foldrenges_maria_ponce_el_salvador_muanyag_palack_haz_pet_palack_uditos_palack_szuper_enzim","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:03","title":"Földrengés döntötte romba a házát, PET-palackokból újraépítette az egészet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]