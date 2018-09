Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8931619-d7c5-4bc2-9ebe-d80e71e320f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író, dalszövegíró a készülő önéletrajzi könyvéről és arról is beszélt a 24.hu-nak, hogy mit szól hozzá, hogy a kormánymédiában a \"balliberális kulturális diktatúra\" elnyomottjaként hivatkoztak rá.","shortLead":"Az író, dalszövegíró a készülő önéletrajzi könyvéről és arról is beszélt a 24.hu-nak, hogy mit szól hozzá...","id":"20180907_Beremenyi_Geza_a_kulturharcrol_a_masik_oldalnak_is_legalabb_annyira_az_elnyomottja_vagyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8931619-d7c5-4bc2-9ebe-d80e71e320f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b9a050-5e36-4f17-aa7b-b9d289e2208f","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Beremenyi_Geza_a_kulturharcrol_a_masik_oldalnak_is_legalabb_annyira_az_elnyomottja_vagyok","timestamp":"2018. szeptember. 07. 15:15","title":"Bereményi Géza a kultúrharcról: \"A másik oldalnak is legalább annyira az elnyomottja vagyok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1036c0fd-b19d-4c8a-af66-9e6267658702","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több csoportra oszthatják a szavazatszámláló bizottságokat a következő parlamenti választáson, és így legfeljebb fél órát csúszhat a zárás, nem órákat – ezt tartalmazza az igazságügyi miniszter új jogszabálya.","shortLead":"Több csoportra oszthatják a szavazatszámláló bizottságokat a következő parlamenti választáson, és így legfeljebb fél...","id":"20180908_Csokkenhet_a_sorbaallas_a_valasztasokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1036c0fd-b19d-4c8a-af66-9e6267658702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8b7a59-13fd-45cd-8795-474ad48675cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_Csokkenhet_a_sorbaallas_a_valasztasokon","timestamp":"2018. szeptember. 08. 11:25","title":"Csökkenhet a sorbaállás a választásokon egy új rendelet nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dedb8cc-6565-4d5d-941f-ce616527d55d","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Ugyan még nem későbbi nevén, de a kocka azért el lett vetve.","shortLead":"Ugyan még nem későbbi nevén, de a kocka azért el lett vetve.","id":"20180907_50_eve_adta_elso_koncertjet_a_Led_Zeppelin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dedb8cc-6565-4d5d-941f-ce616527d55d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd2ae9f-e70c-450f-9ebd-694ea52e461c","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_50_eve_adta_elso_koncertjet_a_Led_Zeppelin","timestamp":"2018. szeptember. 07. 16:20","title":"50 éve adta első koncertjét a Led Zeppelin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f09b99-bb1c-46c6-a3b0-e7e6e58f01b4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ezúttal 24 millió forintra bírságolta a Magyar Nemzeti Bank a Mészáros Lőrinc és felesége érdekeltségébe tartozó pénzintézetet.","shortLead":"Ezúttal 24 millió forintra bírságolta a Magyar Nemzeti Bank a Mészáros Lőrinc és felesége érdekeltségébe tartozó...","id":"20180907_mkb_bank_jegybank_birsag_meszaros_lorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0f09b99-bb1c-46c6-a3b0-e7e6e58f01b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b159e149-4076-42a0-98b6-a4f92d2d1943","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_mkb_bank_jegybank_birsag_meszaros_lorinc","timestamp":"2018. szeptember. 07. 13:12","title":"Újabb bírságot vágott a jegybank az MKB-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85339ac-0902-4418-bf6e-9e223c5c9000","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz a szívéhez kapott, hogy a Sargentini-jelentés elfogadása elleni kampánya lyukra futhat, mivel figyelmen kívül hagyhatják Strasbourgban a számításnál a tartózkodásokat. A hvg.hu előkereste a paragrafust, amire mindkét fél hivatkozhat. Most a szakbizottságnál van a kérdés.","shortLead":"A Fidesz a szívéhez kapott, hogy a Sargentini-jelentés elfogadása elleni kampánya lyukra futhat, mivel figyelmen kívül...","id":"20180907_Ami_Deutsch_Tamas_szamara_csalas_az_benne_van_az_EP_szabalyzataban_es_most_ertelmezni_probaljak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a85339ac-0902-4418-bf6e-9e223c5c9000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbefc37-e898-46a2-ba57-664aad0e0199","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Ami_Deutsch_Tamas_szamara_csalas_az_benne_van_az_EP_szabalyzataban_es_most_ertelmezni_probaljak","timestamp":"2018. szeptember. 07. 11:47","title":"Ami Deutsch Tamás számára csalás, az benne van az EP szabályzatában, és most értelmezni próbálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207eb1f3-07ac-4add-a739-256b0bcc75c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újra vasárnapi boltzárat kértek a kormánytól; nem fogadta el a bank a csődeljárás alá került buszgyártó ajánlatát; megnéztük, mi történik ott, ahol a pénzhiány miatt már nem tudják elvinni a lomokat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újra vasárnapi boltzárat kértek a kormánytól; nem fogadta el a bank a csődeljárás alá került buszgyártó ajánlatát...","id":"20180909_Es_akkor_a_kormany_elfelejtette_hogy_maga_akarta_a_vasarnapi_boltzarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=207eb1f3-07ac-4add-a739-256b0bcc75c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46955243-42ec-49e1-868a-8e286d7439a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180909_Es_akkor_a_kormany_elfelejtette_hogy_maga_akarta_a_vasarnapi_boltzarat","timestamp":"2018. szeptember. 09. 10:00","title":"És akkor a kormány elfelejtette, hogy maga akarta a vasárnapi boltzárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f305a5-2a77-4311-956b-eac271f9da05","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Autókarambolban életét vesztette szombat éjjel a szakadár grúziai tartomány, Abházia miniszterelnöke, Gennagyij Gagulija.\r

\r

","shortLead":"Autókarambolban életét vesztette szombat éjjel a szakadár grúziai tartomány, Abházia miniszterelnöke, Gennagyij...","id":"20180909_Autokarambolban_meghalt_a_szakadar_Abhazia_miniszterelnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7f305a5-2a77-4311-956b-eac271f9da05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35066141-7d27-419a-8d0f-36e022cb60cf","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Autokarambolban_meghalt_a_szakadar_Abhazia_miniszterelnoke","timestamp":"2018. szeptember. 09. 07:36","title":"Autókarambolban meghalt a szakadár Abházia miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b946e63-2e76-4e64-8787-574999b22def","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A padokat a momentumos Kovács Róbert hozta rendbe. Kőbányán szeptember végén időközi választást tartanak.","shortLead":"A padokat a momentumos Kovács Róbert hozta rendbe. Kőbányán szeptember végén időközi választást tartanak.","id":"20180907_Padokat_hozott_rendbe_az_ellenzeki_jelolt_az_onkormanyzat_masnap_szetverte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b946e63-2e76-4e64-8787-574999b22def&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5ef6db-43bf-43f3-962f-c8e8d4d6fa2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Padokat_hozott_rendbe_az_ellenzeki_jelolt_az_onkormanyzat_masnap_szetverte","timestamp":"2018. szeptember. 07. 19:30","title":"Padokat hozott rendbe az ellenzéki jelölt, az önkormányzat másnap szétverte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]