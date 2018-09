Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"077c6bf1-8839-4dc8-9970-b1465b6a0e09","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"2019-ben kerül majd adásba a Mindenki rendezőjének tévéfilmje. ","shortLead":"2019-ben kerül majd adásba a Mindenki rendezőjének tévéfilmje. ","id":"20180910_Az_otvenes_evekben_fog_jatszodni_az_Oscardijas_Deak_Kristof_uj_filmje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=077c6bf1-8839-4dc8-9970-b1465b6a0e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc37491-5306-409c-adb2-3701904dfa22","keywords":null,"link":"/kultura/20180910_Az_otvenes_evekben_fog_jatszodni_az_Oscardijas_Deak_Kristof_uj_filmje","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:59","title":"Az ötvenes években fog játszódni az Oscar-díjas Deák Kristóf új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bb8633-3a2f-4f55-a040-15e611e1c222","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miközben szinte minden egyes budapesti kutyasétáltatóra ráijesztő bekerül a hírekbe, jó látni, hogy más nagyvárosokat sem hanyagolnak az állatok: az alábbi videó Róma északnyugati részén készült, és tényleg olyan, mintha a vaddisznócsorda farkcsóválva kéredzkedne be a kocsiba, vagy házi disznónak ajánlkozna fel éppen. Azt azért tegyük hozzá, hogy ez a római Insugherata városrész kábé olyan, mintha nálunk a budai hegyekben történt volna az eset, és a közeli természetvédelmi területről vándorolhattak át az állatok.","shortLead":"Miközben szinte minden egyes budapesti kutyasétáltatóra ráijesztő bekerül a hírekbe, jó látni, hogy más nagyvárosokat...","id":"20180910_vaddisznok_a_varosban_roma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31bb8633-3a2f-4f55-a040-15e611e1c222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9118d4ba-9ba3-4404-b986-27307f84406a","keywords":null,"link":"/elet/20180910_vaddisznok_a_varosban_roma","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:24","title":"Videó: A római vaddisznóhelyzet még a budapestinél is látványosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4775691-6d3f-4a45-9814-95652ad90781","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap ünnepelte 70 éves fennállását Észak-Korea, amely hagyományosan egy Kim Dzsong Un előtti katonai és civil koreografált felvonulással ünnepelte az évfordulót. ","shortLead":"Vasárnap ünnepelte 70 éves fennállását Észak-Korea, amely hagyományosan egy Kim Dzsong Un előtti katonai és civil...","id":"20180909_Oriasi_felvonulassal_unnepelte_magat_EszakKorea_ime_a_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4775691-6d3f-4a45-9814-95652ad90781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fc7530-054f-4d1a-8c1b-e44769577e71","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Oriasi_felvonulassal_unnepelte_magat_EszakKorea_ime_a_fotok","timestamp":"2018. szeptember. 09. 14:30","title":"Óriási felvonulással ünnepelte magát Észak-Korea, íme a fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad12f4db-4185-4ecc-affa-7b41ef842c1a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Sajid Javid a Szergej Szkripalt és lányát Angliában megmérgező két orosz ügynökről beszélt, és biztos benne, hogy nem a maguk szakállára dolgoztak, hiszen a Kreml szigorúan kézben tartja a katonai hírszerzést.","shortLead":"Sajid Javid a Szergej Szkripalt és lányát Angliában megmérgező két orosz ügynökről beszélt, és biztos benne, hogy nem...","id":"20180909_Brit_belugyminiszter_Ha_kiteszik_a_labukat_Oroszorszagbol_elkapjuk_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad12f4db-4185-4ecc-affa-7b41ef842c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1591e14c-5404-478c-8672-665c902c4f7c","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Brit_belugyminiszter_Ha_kiteszik_a_labukat_Oroszorszagbol_elkapjuk_oket","timestamp":"2018. szeptember. 09. 18:50","title":"Brit belügyminiszter: Ha kiteszik a lábukat Oroszországból, elkapjuk őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede06941-038e-4a18-a0eb-373f6a12925a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 29 és egy 34 éves szabolcsi férfit gyanúsítanak a hétvégi badacsonyi gyilkossággal.","shortLead":"Egy 29 és egy 34 éves szabolcsi férfit gyanúsítanak a hétvégi badacsonyi gyilkossággal.","id":"20180910_Letartoztattak_a_ket_ferfit_akik_agyonvertek_a_fiatal_furedi_boraszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ede06941-038e-4a18-a0eb-373f6a12925a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1186ad-48ed-4524-a482-a46f5b2677d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Letartoztattak_a_ket_ferfit_akik_agyonvertek_a_fiatal_furedi_boraszt","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:16","title":"Letartóztatták a két férfit, akik agyonverték a fiatal füredi borászt Badacsonyban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a78a38-a956-4d2b-b304-4c710fe87395","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új tulajdonosokról keveset tudni.","shortLead":"Az új tulajdonosokról keveset tudni.","id":"20180910_Eladta_a_legendas_budapesti_helyet_a_magyar_exmilliardos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7a78a38-a956-4d2b-b304-4c710fe87395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effcf612-94a7-4892-8dc2-e60cbaab12e5","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Eladta_a_legendas_budapesti_helyet_a_magyar_exmilliardos","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:45","title":"Eladta a legendás budapesti helyet a magyar exmilliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9616531c-093a-4811-afad-9431aa9d837f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Igen fontos eljárásról van szó, mivel az itteni ítéletet fogják a későbbi hasonló esetekben is alkalmazni.","shortLead":"Igen fontos eljárásról van szó, mivel az itteni ítéletet fogják a későbbi hasonló esetekben is alkalmazni.","id":"20180910_Itt_az_elso_per_a_dizelbotranyban_ezermilliardokat_fizethet_a_Volkswagen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9616531c-093a-4811-afad-9431aa9d837f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2d8d38-a076-4157-90ca-56bcc5f1cca5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Itt_az_elso_per_a_dizelbotranyban_ezermilliardokat_fizethet_a_Volkswagen","timestamp":"2018. szeptember. 10. 21:07","title":"Itt az első per a dízelbotrányban, eurómilliárdokat fizethet a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi elsőre sokkot kapott, majd zokogni kezdett, mikor közölték vele, hogy öt év után megvan a feltételezett gyilkos. ","shortLead":"A férfi elsőre sokkot kapott, majd zokogni kezdett, mikor közölték vele, hogy öt év után megvan a feltételezett...","id":"20180909_Hatalmas_elegtetel_es_megkonnyebbules__megszolalt_a_meggyilkolt_soroksari_futono_ferje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67189a4-6e8b-4635-9888-dba5a2ebf0ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Hatalmas_elegtetel_es_megkonnyebbules__megszolalt_a_meggyilkolt_soroksari_futono_ferje","timestamp":"2018. szeptember. 09. 17:35","title":"\"Hatalmas elégtétel és megkönnyebbülés\" - megszólalt a meggyilkolt soroksári futónő férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]