Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A váci vonalon több olyan zsúfolt vonat is tartott Budapest felé hétfő reggel, amelyekre nem tudtak felszállni az utasok Dunakeszi Alsónál. Aztán jött a meglepetés.","shortLead":"A váci vonalon több olyan zsúfolt vonat is tartott Budapest felé hétfő reggel, amelyekre nem tudtak felszállni...","id":"20180910_mav_utasok_dunakeszia_also_vonat_zsufoltsag_vasuti_kozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a185e7ad-1e83-4203-b049-ceadd14dec2f","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_mav_utasok_dunakeszia_also_vonat_zsufoltsag_vasuti_kozlekedes","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:47","title":"Videóra vették, ahogy a MÁV kiszúr az utasokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebd49e3-a18f-45ad-85ca-c0b275b6636a","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Mind az orbánisták, mind az antiorbánisták eltúlozzák a Sargentini-jelentés fontosságát.","shortLead":"Mind az orbánisták, mind az antiorbánisták eltúlozzák a Sargentini-jelentés fontosságát.","id":"20180910_TGM_Az_europai_megoldas_mitosza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ebd49e3-a18f-45ad-85ca-c0b275b6636a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6332afe5-ba5e-4be8-949f-e78afd3077c4","keywords":null,"link":"/velemeny/20180910_TGM_Az_europai_megoldas_mitosza","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:35","title":"TGM: Az „európai megoldás” mítosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c21dac-801c-433e-ab0f-2d01731cc026","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem két évbe került, hogy az „Aranyember” örökösei lezárják a belharcot, mely a közös vagyonért, a Vámház körúti üzletházért és az Osliban fekvő dióültetvényért folyt.","shortLead":"Majdnem két évbe került, hogy az „Aranyember” örökösei lezárják a belharcot, mely a közös vagyonért, a Vámház körúti...","id":"20180910_Vegre_nem_kell_butorozatlan_albarletben_tengodnie_Klapka_fianak__lezarult_az_orokosodesi_harc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c21dac-801c-433e-ab0f-2d01731cc026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ffe669-2e33-4a00-8baf-fb1ee8b449b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Vegre_nem_kell_butorozatlan_albarletben_tengodnie_Klapka_fianak__lezarult_az_orokosodesi_harc","timestamp":"2018. szeptember. 10. 09:10","title":"Végre nem kell bútorozatlan albérletben tengődnie Klapka fiának – lezárult az örökösödési harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fd2668-3ef9-446b-ba60-d2e4d9411f02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első exit pollok szerint kisebb mértékben növelte támogatottságát a bevándorlásellenes populista svéd párt, a Svéd Demokraták, mint ahogyan várták. Az egyik poll szerint a Svéd Demokraták 16,3 százalékot, egy másik szerint 19,2 százalékot kaptak. ","shortLead":"Az első exit pollok szerint kisebb mértékben növelte támogatottságát a bevándorlásellenes populista svéd párt, a Svéd...","id":"20180909_Sved_valasztasok_ugy_nez_ki_elhasalt_a_bevandorlasellenes_part","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6fd2668-3ef9-446b-ba60-d2e4d9411f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cac19af-2786-43bf-95a9-764ce6b73e42","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Sved_valasztasok_ugy_nez_ki_elhasalt_a_bevandorlasellenes_part","timestamp":"2018. szeptember. 09. 20:14","title":"Svéd választások: ellentmondó exit poll eredmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába jön az ingyenes tankönyv, inkább megveszik a szülők a boltban. Az iskolától kapott könyvek ugyanis hiányosak, használtak, de olykor a tanár is másból tanít. Egy szegedi könyváruházban már pótrendelést is kellett leadni.","shortLead":"Hiába jön az ingyenes tankönyv, inkább megveszik a szülők a boltban. Az iskolától kapott könyvek ugyanis hiányosak...","id":"20180910_Itt_az_ingyen_tankonyv_megis_sokat_koltenek_ra_a_szulok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e54063e-ce6a-4b89-a3ad-cca8b2e100dc","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Itt_az_ingyen_tankonyv_megis_sokat_koltenek_ra_a_szulok","timestamp":"2018. szeptember. 10. 07:22","title":"Itt az ingyentankönyv, mégis sokat költenek rá a szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577300a5-735c-409b-ad19-becf3cdf60e0","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"Lehet a Honvédkórház sürgősségi osztályának éléről távozó Zacher Gábort szeretni vagy utálni, a kialakult válsághelyzet nem róla szól - derül ki az e heti HVG címlapszorijából. Íme például Marabu látlelete. ","shortLead":"Lehet a Honvédkórház sürgősségi osztályának éléről távozó Zacher Gábort szeretni vagy utálni, a kialakult válsághelyzet...","id":"20180909_Marabu_FekNyuz_Doktor_Ur","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577300a5-735c-409b-ad19-becf3cdf60e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45e805d-d5f4-46b3-89ff-4d2dde17c6dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Marabu_FekNyuz_Doktor_Ur","timestamp":"2018. szeptember. 09. 09:15","title":"Marabu FékNyúz: Doktor Űr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2124b370-b3da-4eaa-b09e-99529bf35b1e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter azt mondta, újra kell gondolni a státuszukat, mert az eredményeken nem látszik a kutatás-fejlesztésbe ölt pénzt. ","shortLead":"A miniszter azt mondta, újra kell gondolni a státuszukat, mert az eredményeken nem látszik a kutatás-fejlesztésbe ölt...","id":"20180909_Palkovics_megint_az_akademiai_kutatointezetek_ellen_beszelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2124b370-b3da-4eaa-b09e-99529bf35b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc3c56f-1885-40bf-98ba-449480445d26","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Palkovics_megint_az_akademiai_kutatointezetek_ellen_beszelt","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:17","title":"Palkovics megint az akadémiai kutatóintézetek ellen beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857fcf15-d912-4d92-8080-2c46e4b1ec1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180909_szojuz_furas_nemzetkozi_urallomas_lyuk_doom_2_easter_egg_telekom_otthoni_internet_chrome_frissites_belteri_dronok_biztonsagi_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=857fcf15-d912-4d92-8080-2c46e4b1ec1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744e3095-2bb9-4da5-87ee-cad36ea4d0d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180909_szojuz_furas_nemzetkozi_urallomas_lyuk_doom_2_easter_egg_telekom_otthoni_internet_chrome_frissites_belteri_dronok_biztonsagi_kamera","timestamp":"2018. szeptember. 09. 12:00","title":"Ez történt: a Szojuzt még a Földön megfúrták, a Doom II utolsó rejtélyét megfejtették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]