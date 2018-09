Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45af8d6a-b476-4fc8-a9d4-9e986f4015bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Üzletemberek, képviselők, a hírszerzés főnökének családja – több prominens orosz vehetett magyar papírokat a kötvényprogramban. ","shortLead":"Üzletemberek, képviselők, a hírszerzés főnökének családja – több prominens orosz vehetett magyar papírokat...","id":"20180910_Kremlkozeli_emberek_vehettek_magyar_letelepedesi_kotvenyeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45af8d6a-b476-4fc8-a9d4-9e986f4015bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfad394-f467-4d90-9341-bbb2834474b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Kremlkozeli_emberek_vehettek_magyar_letelepedesi_kotvenyeket","timestamp":"2018. szeptember. 10. 07:17","title":"Kreml-közeli emberek vehettek magyar letelepedési kötvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04093d13-3b91-4b48-a320-b47836818ccd","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az online véleményvezérek erejét sokan követőik táborának nagyságával mérik, pedig a lájkolók száma nem minden esetben mutatja meg befolyásuk valódi mértékét, a tartalmi értéket. A HVG Extra Business szubjektív listája elsősorban azt veszi figyelembe, mennyire hiánypótló és kreatív az adott téma feldolgozása, továbbá milyen értékeket hirdet az influencer.","shortLead":"Az online véleményvezérek erejét sokan követőik táborának nagyságával mérik, pedig a lájkolók száma nem minden esetben...","id":"20180909_hvg_business_extra_influencer_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04093d13-3b91-4b48-a320-b47836818ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb9f4b2-1222-45e6-bd23-19dad98bffa0","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180909_hvg_business_extra_influencer_lista","timestamp":"2018. szeptember. 09. 19:15","title":"„A misszióm mindig a szemem előtt lebeg” - Hatásgyakorlás a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fd2668-3ef9-446b-ba60-d2e4d9411f02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első exit pollok szerint kisebb mértékben növelte támogatottságát a bevándorlásellenes populista svéd párt, a Svéd Demokraták, mint ahogyan várták. Az egyik poll szerint a Svéd Demokraták 16,3 százalékot, egy másik szerint 19,2 százalékot kaptak. ","shortLead":"Az első exit pollok szerint kisebb mértékben növelte támogatottságát a bevándorlásellenes populista svéd párt, a Svéd...","id":"20180909_Sved_valasztasok_ugy_nez_ki_elhasalt_a_bevandorlasellenes_part","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6fd2668-3ef9-446b-ba60-d2e4d9411f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cac19af-2786-43bf-95a9-764ce6b73e42","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Sved_valasztasok_ugy_nez_ki_elhasalt_a_bevandorlasellenes_part","timestamp":"2018. szeptember. 09. 20:14","title":"Svéd választások: ellentmondó exit poll eredmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d575c79-dc6c-4268-b6a6-1ae963b608d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"25-29 fok lesz délután. ","shortLead":"25-29 fok lesz délután. ","id":"20180910_Napsuteses_meleg_napunk_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d575c79-dc6c-4268-b6a6-1ae963b608d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3faa6e-d903-44c4-83ac-b374e5695639","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Napsuteses_meleg_napunk_lesz","timestamp":"2018. szeptember. 10. 05:17","title":"Napsütéses meleg napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc153f9-1c9c-4edf-8e03-7c6d839d87ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tyler Linfesty nagyon viccesen reagálta le az amerikai elnök beszédét. ","shortLead":"Tyler Linfesty nagyon viccesen reagálta le az amerikai elnök beszédét. ","id":"20180909_tyler_linfesty_donald_trump_beszed_montana_trollkodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cc153f9-1c9c-4edf-8e03-7c6d839d87ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f99ae0-cfbf-4fd8-8cd3-7658a333f4d6","keywords":null,"link":"/elet/20180909_tyler_linfesty_donald_trump_beszed_montana_trollkodas","timestamp":"2018. szeptember. 09. 10:05","title":"A fél internet egy 17 éves fiút ünnepel, aki véletlenül megtrollkodta Trump beszédét - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közben 2016-ban az MVM 508 millió forinttal támogatta a CÖF-öt, amiről most derült ki, hogy egy „misszió” keretében 433 millió forintot négy darab kisfilmre költött el a CÖF. Az darabonként 108,25 millió forint közpénz.","shortLead":"Közben 2016-ban az MVM 508 millió forinttal támogatta a CÖF-öt, amiről most derült ki, hogy egy „misszió” keretében 433...","id":"20180910_Levelet_irt_a_COF_Sargentininek_azt_irjak_ok_a_penzt_magyar_emberektol_kapjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ea4e28-fdf1-4269-907a-629b92a02d82","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Levelet_irt_a_COF_Sargentininek_azt_irjak_ok_a_penzt_magyar_emberektol_kapjak","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:02","title":"Levelet írt a CÖF Sargentininek, azt írják, ők a pénzt magyar emberektől kapják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken Trump vizsgálatot sürgetett a cikk ügyében, az alelnök most egy interjúban azt mondta, szerinte lehet jogalapja egy ilyen vizsgálatnak, hogy kiderítsék, ki írta a cikket. ","shortLead":"Pénteken Trump vizsgálatot sürgetett a cikk ügyében, az alelnök most egy interjúban azt mondta, szerinte lehet...","id":"20180909_Pence_szerint_nyomoznanak_is_a_nevtelen_Trumpellenes_cikk_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d2b136-2045-4b25-a318-037d08fd74a6","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Pence_szerint_nyomoznanak_is_a_nevtelen_Trumpellenes_cikk_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 09. 20:55","title":"Pence szerint nyomoznának is a névtelen Trump-ellenes cikk ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gyűrű Ura világában játszódó új, nagy költségvetésű videojátékot készít egy kínai nagyvállalat, melynek egyik stúdiója korábban egy ingyenes programmal bizonyította tehetségét. ","shortLead":"A Gyűrű Ura világában játszódó új, nagy költségvetésű videojátékot készít egy kínai nagyvállalat, melynek egyik...","id":"20180909_leyou_technologies_athlon_games_gyuruk_ura_videojatek_mmo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9a43cc-8d06-4f99-bd51-8af0517eb0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180909_leyou_technologies_athlon_games_gyuruk_ura_videojatek_mmo","timestamp":"2018. szeptember. 09. 08:03","title":"Új Gyűrűk Ura-játék jön, és jó esély van rá, hogy teljesen ingyenes lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]