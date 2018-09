Pert indítottak részvényesek a Volkswagen (VW) csoport ellen hétfőn Németországban az autógyártó társaság dízelbotrányával összefüggésben.

Az eljárás célja, hogy megállapításák, a VW eleget tett-e a részvényesei és a tőkepiac iránti tájékoztatási kötelezettségeinek a dízelüzemű gyártmányok károsanyag-kibocsátásával kapcsolatos visszaélés ügyében.

A társaságtól csaknem 1700 részvényes követel kártérítést, intézményi befektetők és kisbefektetők egyaránt. Álláspontjuk szerint a VW vezetésében már 2008-ban tudták, hogy nem tudják teljesíteni a dízelüzemű járművekre az Egyesült Államokban bevezetett szigorú károsanyag-kibocsátási követelményeket, amit közölni kellett volna a részvényesekkel és a piaccal.

Azonban a társaság eltitkolta a fejlesztések kudarcát és a kibocsátási értékeket meghamisító szoftvert telepített dízelmotorok vezérlő egységébe, és ezzel megkárosította a részvényeseket, mert amikor 2015-ben nyilvánosságra került a csalás, a VW-részvény árfolyama több mint 40 százalékkal gyengült.

A részvényesek szerint együttesen mintegy 9 milliárd euró (3000 milliárd forint) kárt szenvedtek. A VW szerint nem történt szabálysértés, a társaság mindenben eleget tett kötelezettségeinek.

Fontos tárgyalásról van szó, mivel a braunschweigi tartományi felsőbíróságon a mintaperben próbálják tisztázni a helyzetet, vagyis itt most csak egy részvényesi csoport ügyében döntenek, de az ítéletet az összes többi esetben is alkalmazzák. A bíróság 13 tárgyalási napot tűzött ki. Ágazati szakértők szerint viszont a per elhúzódhat, akár évekig is tarthat.

Amennyiben a bíróság arra a megállapításra jut, hogy a VW megsértett valamilyen szabályt és kárt okozott a részvényeseknek, újabb eljárások keretében kell meghatározni a kártérítés értékét.

A VW-t már több mint 25 milliárd euróra büntették a dízelbotránnyal kapcsolatban.

A VW dízelbotránya 2015 szeptemberében kezdődött, kiderült, a VW olyan szoftvert telepített 482 ezer dízelüzemű jármű kipufogógáz-tisztító berendezésébe, amely érzékeli a mérés körülményeit, az autók így a valóságos nitrogén-oxid-kibocsátásuknak töredékét produkálták a vizsgán. A VW elismerte a csalást. Az ügy világszerte a VW mintegy 11 millió gépjárművét érinti, ezek közül 8,5 milliót az EU-ban adtak el.