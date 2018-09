Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17f48c9a-5953-4aad-b257-cfcc1a1f2408","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Figyelem, spoilerveszély! ","shortLead":"Figyelem, spoilerveszély! ","id":"20180909_Megint_kiderult_valami_a_Tronok_harca_nyolcadik_evadarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17f48c9a-5953-4aad-b257-cfcc1a1f2408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe9a67b-9804-48fe-8109-d303b0997824","keywords":null,"link":"/kultura/20180909_Megint_kiderult_valami_a_Tronok_harca_nyolcadik_evadarol","timestamp":"2018. szeptember. 09. 22:15","title":"Megint kiderült valami a Trónok harca nyolcadik évadáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fd2668-3ef9-446b-ba60-d2e4d9411f02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A voksok több mint kétharmadának összeszámlálása után egyértelművé vált, hogy a hagyományos pártok végeztek az első helyeken a svédországi választáson. Az első helyen a szociáldemokraták állnak 28,1 százalékkal.","shortLead":"A voksok több mint kétharmadának összeszámlálása után egyértelművé vált, hogy a hagyományos pártok végeztek az első...","id":"20180909_Svedorszag_az_elso_reszeredmenyek_szerint_maradhat_a_baloldali_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6fd2668-3ef9-446b-ba60-d2e4d9411f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f54471e-a743-4c14-a777-37c2768d9173","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Svedorszag_az_elso_reszeredmenyek_szerint_maradhat_a_baloldali_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 09. 22:12","title":"Svédország: akár maradhat is a kisebbségi baloldali kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81906559-aa95-40aa-b258-7d783c6e35e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tetszett a helyieknek, hogy bicikliutat építenének a városukon keresztül.","shortLead":"Nem tetszett a helyieknek, hogy bicikliutat építenének a városukon keresztül.","id":"20180910_Megfurtak_a_balatoni_kerekparut_epiteset_mert_a_hangos_biciklistaktol_felnek_a_lakok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81906559-aa95-40aa-b258-7d783c6e35e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ed66d8-ae6f-4d64-8dbb-b935cf830dcf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Megfurtak_a_balatoni_kerekparut_epiteset_mert_a_hangos_biciklistaktol_felnek_a_lakok","timestamp":"2018. szeptember. 10. 15:54","title":"Megfúrták a balatoni kerékpárút építését, mert a hangos biciklistáktól félnek a lakók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207eb1f3-07ac-4add-a739-256b0bcc75c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újra vasárnapi boltzárat kértek a kormánytól; nem fogadta el a bank a csődeljárás alá került buszgyártó ajánlatát; megnéztük, mi történik ott, ahol a pénzhiány miatt már nem tudják elvinni a lomokat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újra vasárnapi boltzárat kértek a kormánytól; nem fogadta el a bank a csődeljárás alá került buszgyártó ajánlatát...","id":"20180909_Es_akkor_a_kormany_elfelejtette_hogy_maga_akarta_a_vasarnapi_boltzarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=207eb1f3-07ac-4add-a739-256b0bcc75c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46955243-42ec-49e1-868a-8e286d7439a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180909_Es_akkor_a_kormany_elfelejtette_hogy_maga_akarta_a_vasarnapi_boltzarat","timestamp":"2018. szeptember. 09. 10:00","title":"És akkor a kormány elfelejtette, hogy maga akarta a vasárnapi boltzárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0edbd171-6803-4f92-abdd-7fe1cfc7068f","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Bécs tele van plakátokkal: „A város zsidók, muszlimok, menekültek, külföldiek nélkül”. Csak második pillantásra lesz világos, hogy ez egy kiállítás címe, s nem úgy van köze a valósághoz, ahogy nálunk a menekültellenes plakátoknak.","shortLead":"Bécs tele van plakátokkal: „A város zsidók, muszlimok, menekültek, külföldiek nélkül”. Csak második pillantásra lesz...","id":"20180909_Nagyvaros_zsidok_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0edbd171-6803-4f92-abdd-7fe1cfc7068f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e9f9c8-c9e4-4745-9b67-2dcdd97493a2","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180909_Nagyvaros_zsidok_nelkul","timestamp":"2018. szeptember. 09. 14:47","title":"Nagyváros zsidók nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e288ef-646b-4e09-bf42-033b51d88fdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hinni lehet egy, a napokban megjelent fényképnek, a Nokia egy közelgő készüléke kamera fronton szólhat nagyot, a mobil hátán ugyanis szokatlanul több, öt fénylesőt helyeztek el. ","shortLead":"Ha hinni lehet egy, a napokban megjelent fényképnek, a Nokia egy közelgő készüléke kamera fronton szólhat nagyot...","id":"20180910_nokia_hmd_global_light_mobil_kameras_telefon_megapixel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06e288ef-646b-4e09-bf42-033b51d88fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376a6ba9-bdfb-4863-8fb6-586cfe6119b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_nokia_hmd_global_light_mobil_kameras_telefon_megapixel","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:03","title":"Érdekes fotó: nagyot dobhat a Nokia, 5 kamerás telefont adhat ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szerdától 4 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","shortLead":"Szerdától 4 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","id":"20180910_Olcsobb_lesz_a_benzin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6c0163-4feb-4df3-b636-e82c86c78adc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Olcsobb_lesz_a_benzin","timestamp":"2018. szeptember. 10. 19:31","title":"Olcsóbb lesz a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2760dfd-dbd3-4e38-9369-10446cba464a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az épület nagy részét még a terézvárosi ingatlanpanama idején szerezték meg, majd a főváros segítette őket hozzá ahhoz, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókját is kitegyék az épületből. ","shortLead":"Az épület nagy részét még a terézvárosi ingatlanpanama idején szerezték meg, majd a főváros segítette őket hozzá ahhoz...","id":"20180910_Garancsiek_csinalnak_szallodat_a_Hello_Baby_Bar_epuletebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2760dfd-dbd3-4e38-9369-10446cba464a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4440bfa8-5e36-4e29-88ba-5160f03d701b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Garancsiek_csinalnak_szallodat_a_Hello_Baby_Bar_epuletebol","timestamp":"2018. szeptember. 10. 09:56","title":"Garancsiék csinálnak szállodát a Hello Baby Bar épületéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]