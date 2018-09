Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72abf41f-8a6e-46dc-a8ce-47d34885fb35","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Hunya Gábor gyűjteményéről tudni kell, hogy két ország alkotóinak művei alkotják – itthoniak és romániaiak. A kiállítás helyszínéről, a határszéli Gyuláról pedig azt kell tudni, hogy bár százalékarányban nem itt a legnagyobb a magát románnak valló lakosság, ez a város a magyarországi románok kulturális központja. ","shortLead":"Hunya Gábor gyűjteményéről tudni kell, hogy két ország alkotóinak művei alkotják – itthoniak és romániaiak. A kiállítás...","id":"20180909_Hosszu_forradalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72abf41f-8a6e-46dc-a8ce-47d34885fb35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf618ce9-c47c-4c68-8c88-b9285237ba1a","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180909_Hosszu_forradalom","timestamp":"2018. szeptember. 09. 14:05","title":"Hosszú forradalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146fe3dd-9b72-445d-b97e-e182e6150d64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Johanna Laakso mutatta be, mennyire állja meg a helyét miniszterelnök türk nyelvekkel kapcsolatos gondolata. A rövid válasz: semennyire.","shortLead":"Johanna Laakso mutatta be, mennyire állja meg a helyét miniszterelnök türk nyelvekkel kapcsolatos gondolata. A rövid...","id":"20180909_Ujabb_szakerto_cafolja_Orban_hajmereszto_elmeletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=146fe3dd-9b72-445d-b97e-e182e6150d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9babd660-e172-4e62-8dda-943e56e05547","keywords":null,"link":"/elet/20180909_Ujabb_szakerto_cafolja_Orban_hajmereszto_elmeletet","timestamp":"2018. szeptember. 09. 12:31","title":"Újabb szakértő cáfolja Orbán hajmeresztő elméletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9616531c-093a-4811-afad-9431aa9d837f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Igen fontos eljárásról van szó, mivel az itteni ítéletet fogják a későbbi hasonló esetekben is alkalmazni.","shortLead":"Igen fontos eljárásról van szó, mivel az itteni ítéletet fogják a későbbi hasonló esetekben is alkalmazni.","id":"20180910_Itt_az_elso_per_a_dizelbotranyban_ezermilliardokat_fizethet_a_Volkswagen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9616531c-093a-4811-afad-9431aa9d837f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2d8d38-a076-4157-90ca-56bcc5f1cca5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Itt_az_elso_per_a_dizelbotranyban_ezermilliardokat_fizethet_a_Volkswagen","timestamp":"2018. szeptember. 10. 21:07","title":"Itt az első per a dízelbotrányban, eurómilliárdokat fizethet a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27265e4-74b1-478a-9293-3cf0ac46bb5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elektromos vezetékekkel ellátott sztrádaszakaszt hoznak létre Bergamo közelében az áramszedős kamionoknak.","shortLead":"Elektromos vezetékekkel ellátott sztrádaszakaszt hoznak létre Bergamo közelében az áramszedős kamionoknak.","id":"20180910_bergamo_elektromos_autopalya_kamionok_aramszedo_a35_brebemi_ehighway","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d27265e4-74b1-478a-9293-3cf0ac46bb5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d89cc005-c1a4-4779-a8b0-502a4a96706a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_bergamo_elektromos_autopalya_kamionok_aramszedo_a35_brebemi_ehighway","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:18","title":"Ne lepődjön meg, ha troliszerű kamionokkal találkozik Olaszországban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e288ef-646b-4e09-bf42-033b51d88fdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hinni lehet egy, a napokban megjelent fényképnek, a Nokia egy közelgő készüléke kamera fronton szólhat nagyot, a mobil hátán ugyanis szokatlanul több, öt fénylesőt helyeztek el. ","shortLead":"Ha hinni lehet egy, a napokban megjelent fényképnek, a Nokia egy közelgő készüléke kamera fronton szólhat nagyot...","id":"20180910_nokia_hmd_global_light_mobil_kameras_telefon_megapixel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06e288ef-646b-4e09-bf42-033b51d88fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376a6ba9-bdfb-4863-8fb6-586cfe6119b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_nokia_hmd_global_light_mobil_kameras_telefon_megapixel","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:03","title":"Érdekes fotó: nagyot dobhat a Nokia, 5 kamerás telefont adhat ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4775691-6d3f-4a45-9814-95652ad90781","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap ünnepelte 70 éves fennállását Észak-Korea, amely hagyományosan egy Kim Dzsong Un előtti katonai és civil koreografált felvonulással ünnepelte az évfordulót. ","shortLead":"Vasárnap ünnepelte 70 éves fennállását Észak-Korea, amely hagyományosan egy Kim Dzsong Un előtti katonai és civil...","id":"20180909_Oriasi_felvonulassal_unnepelte_magat_EszakKorea_ime_a_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4775691-6d3f-4a45-9814-95652ad90781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fc7530-054f-4d1a-8c1b-e44769577e71","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Oriasi_felvonulassal_unnepelte_magat_EszakKorea_ime_a_fotok","timestamp":"2018. szeptember. 09. 14:30","title":"Óriási felvonulással ünnepelte magát Észak-Korea, íme a fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0593251-8047-4c93-804d-63ef3999c51d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Starbucks végre bemerészkedett az olasz piacra, de a kapu mellett a kasszát is szélesre tárta. Abban az országban, ahol gyakorlatilag hatósági áras a kávé, bepróbálkoztak egy másfeles szorzóval.","shortLead":"A Starbucks végre bemerészkedett az olasz piacra, de a kapu mellett a kasszát is szélesre tárta. Abban az országban...","id":"20180910_Elszamolta_magat_a_Starbucks__vajon_benyelik_az_araikat_az_olaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0593251-8047-4c93-804d-63ef3999c51d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64847b4e-6363-44fd-bc2f-7519d1fa95b9","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Elszamolta_magat_a_Starbucks__vajon_benyelik_az_araikat_az_olaszok","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:32","title":"Elszámolta magát a Starbucks – vajon benyelik az árait az olaszok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet is nyert ma. ","shortLead":"Két arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet is nyert ma. ","id":"20180909_Hosszu_Katinka_ma_is_nyert_ket_aranyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859a5cbc-650f-4a45-acb0-d9b055d6f835","keywords":null,"link":"/sport/20180909_Hosszu_Katinka_ma_is_nyert_ket_aranyat","timestamp":"2018. szeptember. 09. 19:18","title":"Hosszú Katinka ma is nyert két aranyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]