[{"available":true,"c_guid":"81906559-aa95-40aa-b258-7d783c6e35e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tetszett a helyieknek, hogy bicikliutat építenének a városukon keresztül.","shortLead":"Nem tetszett a helyieknek, hogy bicikliutat építenének a városukon keresztül.","id":"20180910_Megfurtak_a_balatoni_kerekparut_epiteset_mert_a_hangos_biciklistaktol_felnek_a_lakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81906559-aa95-40aa-b258-7d783c6e35e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ed66d8-ae6f-4d64-8dbb-b935cf830dcf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Megfurtak_a_balatoni_kerekparut_epiteset_mert_a_hangos_biciklistaktol_felnek_a_lakok","timestamp":"2018. szeptember. 10. 15:54","title":"Megfúrták a balatoni kerékpárút építését, mert a hangos biciklistáktól félnek a lakók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2124b370-b3da-4eaa-b09e-99529bf35b1e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter azt mondta, újra kell gondolni a státuszukat, mert az eredményeken nem látszik a kutatás-fejlesztésbe ölt pénzt. ","shortLead":"A miniszter azt mondta, újra kell gondolni a státuszukat, mert az eredményeken nem látszik a kutatás-fejlesztésbe ölt...","id":"20180909_Palkovics_megint_az_akademiai_kutatointezetek_ellen_beszelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2124b370-b3da-4eaa-b09e-99529bf35b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc3c56f-1885-40bf-98ba-449480445d26","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Palkovics_megint_az_akademiai_kutatointezetek_ellen_beszelt","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:17","title":"Palkovics megint az akadémiai kutatóintézetek ellen beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847fa983-bece-4705-a86d-9ef222b29bdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója.","shortLead":"Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója.","id":"20180909_Visszatert_a_kipihent_Orban_es_nekiveselkedik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=847fa983-bece-4705-a86d-9ef222b29bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5478ae6-cb60-4640-91ea-cf43e20d1af3","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Visszatert_a_kipihent_Orban_es_nekiveselkedik","timestamp":"2018. szeptember. 09. 12:40","title":"Visszatért a kipihent Orbán és nekiveselkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e469ee5e-7106-419c-b921-bd3c62647b89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb állami százmilliókat kap az egyébként is jól teljesítő japán gumiabroncsgyár.","shortLead":"Újabb állami százmilliókat kap az egyébként is jól teljesítő japán gumiabroncsgyár.","id":"20180910_Most_eri_meg_gumigyartonak_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e469ee5e-7106-419c-b921-bd3c62647b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80f2094-1c62-48d1-88a7-95db78199d82","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Most_eri_meg_gumigyartonak_lenni","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:25","title":"Most éri meg gumigyártónak lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e52cda-7711-4a7c-8c27-5aa22be64572","c_author":"Gergely Márton","category":"kkv","description":"A projekt leírása szerint már három éve ontaná a nemzetközi piacra a napelemeket az EcoSolifer által megvalósított csornai gyár. Az üzemcsarnokban azonban a mai napig nem indult el a termelés, ami gyártósor híján nehéz is lenne. Az uniós támogatás miatt érintett OLAF a minap úgy döntött, közelebbről is megvizsgálja az ügyet – áll egy birtokunkba került dokumentumban. Az érintett cég állítja: nem tud a dologról. A beruházást jelentős hitellel segítő állami Eximbank pedig banktitokra hivatkozva nem ad érdemi tájékoztatást. A helyiek addig is figyelik, mi történik az ipartelepen.","shortLead":"A projekt leírása szerint már három éve ontaná a nemzetközi piacra a napelemeket az EcoSolifer által megvalósított...","id":"20180910_A_csornai_napelemgyarnal_egy_ember_kaszal_am_most_az_OLAF_vizsgalatot_indit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05e52cda-7711-4a7c-8c27-5aa22be64572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce91cd0-b39c-4ea3-b0da-de3909059a9d","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_A_csornai_napelemgyarnal_egy_ember_kaszal_am_most_az_OLAF_vizsgalatot_indit","timestamp":"2018. szeptember. 10. 06:30","title":"A csornai napelemgyárnál egy ember kaszál, ám most az OLAF vizsgálatot indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4febb046-f2b1-4895-9cf3-f5170ff596c1","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A világ leghíresebb divattervezőit inspirálja alkotásra Frida Kahlo 64 évvel a halála után is, és a Frida-mánia nem hagy alább. A mexikói festőművész, feminista ikon ruhatárának titkát próbáltuk megfejteni.","shortLead":"A világ leghíresebb divattervezőit inspirálja alkotásra Frida Kahlo 64 évvel a halála után is, és a Frida-mánia nem...","id":"20180907_Nekunk_csak_divat_Frida_Kahlonak_maga_az_elet_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4febb046-f2b1-4895-9cf3-f5170ff596c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421e929c-7435-4e89-9be8-973eb85854c3","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Nekunk_csak_divat_Frida_Kahlonak_maga_az_elet_volt","timestamp":"2018. szeptember. 10. 20:00","title":"Nekünk csak divat, Frida Kahlónak maga az élet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b259382c-c154-43c4-a2d5-e08e7a62de81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több száz, de akár ezer sertés teteme oszladozik a napon, a polgármester azt mondja, nem tud ilyenről.","shortLead":"Több száz, de akár ezer sertés teteme oszladozik a napon, a polgármester azt mondja, nem tud ilyenről.","id":"20180909_Rothado_sertestetemek_miatt_elvisehelhetetlen_buz_terjeng_Tiszafoldvaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b259382c-c154-43c4-a2d5-e08e7a62de81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4200dc4d-138a-4d51-8b93-d6c725530b82","keywords":null,"link":"/kkv/20180909_Rothado_sertestetemek_miatt_elvisehelhetetlen_buz_terjeng_Tiszafoldvaron","timestamp":"2018. szeptember. 09. 10:38","title":"Rothadó sertéstetemek miatt elviselhetetlen bűz terjeng Tiszaföldváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk úgy tudja, a férfi ugyanúgy viselkedik, mint mielőtt kiderült, hogy őt gyanúsították meg kegyetlenséggel, aljas indokból elkövetett emberöléssel.","shortLead":"A Blikk úgy tudja, a férfi ugyanúgy viselkedik, mint mielőtt kiderült, hogy őt gyanúsították meg kegyetlenséggel, aljas...","id":"20180910_nem_mutat_megbanast_a_soroksari_futono_gyilkosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8166e44c-6f62-4b75-ad38-58b4996fe0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_nem_mutat_megbanast_a_soroksari_futono_gyilkosa","timestamp":"2018. szeptember. 10. 07:21","title":"Nem mutat megbánást a soroksári futónő feltételezett gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]