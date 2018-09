A tavaly januárban elhunyt Klapka György üzletember vagyonát feleségére és gyermekeire hagyta: neje, Kiss Mari a budai villát örökölte, legidősebb - és a végrendeletből kitagadott fia - György a zálogház fölötti lakást, Sandy, Nikol, Christian és Dennis pedig a Vámház körúti üzletházat és az Osliban fekvő dióültetvényt.

Felesége és György fia eladták az örökölt ingatlanokat, és az üzletháztól is megváltak a testvérek júniusban, melyet összesen 320 millió forintért érékesítettek. A Borsnak Dennis erősítette meg, hogy már hozzá is jutottak a fejenként 80 millió forinthoz.

Klapka Dennis azt nyilatkozta, hogy ezzel a több mint másfél éves háborúskodás is lezárult. Dennis szerint a dióültetvényt először külföldi befektetőknek akarták eladni, de „Nikol annyira megszerette a földet, hogy úgy döntött: kivásárol minket az üzletből és egymaga viszi tovább édesapánk hagyatékát”.

Az üzletember fia azt is elárulta, hogy „Jelenleg Budaörsön, egy szinte bútorozatlan albérletben tengődöm, így az első dolgom az lesz, hogy veszek egy saját lakást, a fennmaradó összeget pedig letétbe helyezem, hogy véletlenül se kerüljek még egyszer olyan bizonytalan helyzetbe, mint amiben eddig éltem.”