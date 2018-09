Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59c12c00-d985-4745-87f1-5bb9aab50bba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre úgy tűnik, nem terrorista akcióról van szó. ","shortLead":"Egyelőre úgy tűnik, nem terrorista akcióról van szó. ","id":"20180910_Het_embert_tamadott_meg_egy_keses_ferfi_Parizsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59c12c00-d985-4745-87f1-5bb9aab50bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a7cc51-bcf3-44fb-b969-de63a4cb5b2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Het_embert_tamadott_meg_egy_keses_ferfi_Parizsban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 05:32","title":"Hét embert támadott meg egy késes férfi Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c5ff52-8623-461e-b20f-4d63e9c996e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Életének 75. évében elhunyt Géczi István. Az olimpiai ezüstérmes kapus egész pályafutását a Fradiban töltötte.","shortLead":"Életének 75. évében elhunyt Géczi István. Az olimpiai ezüstérmes kapus egész pályafutását a Fradiban töltötte.","id":"20180910_meghalt_Geczi_Istvan_a_fradi_kapuslegendaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2c5ff52-8623-461e-b20f-4d63e9c996e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0256d268-9497-471a-80a3-e6c797d2776d","keywords":null,"link":"/sport/20180910_meghalt_Geczi_Istvan_a_fradi_kapuslegendaja","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:20","title":"Meghalt a Fradi kapuslegendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754866d0-1d76-44a0-b971-f10cc147c343","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vékony virsligumik ide vagy oda, a nagy teljesítményű régi autókkal már a 20-as években is igen komoly sebességeket értek el.","shortLead":"Vékony virsligumik ide vagy oda, a nagy teljesítményű régi autókkal már a 20-as években is igen komoly sebességeket...","id":"20180910_regi_filmhirado_ilyen_volt_90_eve_egy_magyar_autoverseny_hungaroring_f1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754866d0-1d76-44a0-b971-f10cc147c343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7766c646-75b7-4f73-a65a-1b707ca35aef","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_regi_filmhirado_ilyen_volt_90_eve_egy_magyar_autoverseny_hungaroring_f1","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:31","title":"Régi filmhíradó: ilyen volt 90 éve egy magyar autóverseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiadták ellene az európai elfogatóparancsot. Nemcsak erőszakkal, szeméremsértéssel is gyanúsítják.","shortLead":"Kiadták ellene az európai elfogatóparancsot. Nemcsak erőszakkal, szeméremsértéssel is gyanúsítják.","id":"20180910_szemeremsertes_afgan_ferfi_sarhadi_bilal_ahmad_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70e320a-65bb-4925-b460-d9ed6ff2358c","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_szemeremsertes_afgan_ferfi_sarhadi_bilal_ahmad_rendorseg","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:16","title":"Szeméremsértés miatt is keresik az erőszakoskodó afgán férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895bc3fc-a267-439b-8e0e-8be7a10e74f1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár a hagyományos svéd nagy pártok vesztettek támogatottságukból, a szélsőjobboldali Svéd Demokraták nevű párt az előrejelzettnél jóval kevésbé tört előre a vasárnapi parlamenti választáson. Az első helyen a szociáldemokraták végeztek, akár maradhat is a jelenleg is kormányon lévő baloldali koalíció.","shortLead":"Bár a hagyományos svéd nagy pártok vesztettek támogatottságukból, a szélsőjobboldali Svéd Demokraták nevű párt...","id":"20180909_Svedorszag_valasztott_nem_tortent_foldcsuszamlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=895bc3fc-a267-439b-8e0e-8be7a10e74f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94afd8e2-9ec1-49de-910d-4c27b2ef2f6c","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Svedorszag_valasztott_nem_tortent_foldcsuszamlas","timestamp":"2018. szeptember. 09. 23:29","title":"Svédország választott, nem történt földcsuszamlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa356ba6-2d54-49d9-bffe-2bdc0775e1c0","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Nem mindennapi sört kóstoltak a minap a Tolna megyei Dombóváron. Hogy kézművest, még csak hagyján, nem lenne akkora durranás. De ez a Kaukázusból érkezett. Első kézből, sörfőző asszonyokkal. \r

\r

","shortLead":"Nem mindennapi sört kóstoltak a minap a Tolna megyei Dombóváron. Hogy kézművest, még csak hagyján, nem lenne akkora...","id":"20180911_Az_oszetok_soret_ittak_Dombovaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa356ba6-2d54-49d9-bffe-2bdc0775e1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1138a896-bbde-4fb6-804d-5d9fe3e23fdf","keywords":null,"link":"/elet/20180911_Az_oszetok_soret_ittak_Dombovaron","timestamp":"2018. szeptember. 11. 16:56","title":"Az oszétok sörét itták Dombóváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa43e53-11af-423e-821a-cd089dca10fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van, ahol a trend már biztató.","shortLead":"Van, ahol a trend már biztató.","id":"20180910_Vajna_Timea_minden_uzlete_veszteseges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffa43e53-11af-423e-821a-cd089dca10fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf95edb-3b45-4e77-b42a-248758afc85f","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Vajna_Timea_minden_uzlete_veszteseges","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:58","title":"Vajna Tímea minden üzlete veszteséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a95ca99-d3f9-4293-9935-eb509b0ff441","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ujhelyi István, a szocialista párt európai parlamenti képviselője azt írja Facebookján, az MSZP is meg fogja szavazni a Magyarországot elmarasztaló jelentést.","shortLead":"Ujhelyi István, a szocialista párt európai parlamenti képviselője azt írja Facebookján, az MSZP is meg fogja szavazni...","id":"20180910_Az_MSZP_is_megszavazza_a_Sargentinijelentest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a95ca99-d3f9-4293-9935-eb509b0ff441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be04563-7d17-446b-b743-6545319830a3","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Az_MSZP_is_megszavazza_a_Sargentinijelentest","timestamp":"2018. szeptember. 10. 18:24","title":"Az MSZP eldöntötte: megszavazza a Sargentini-jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]