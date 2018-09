Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ede06941-038e-4a18-a0eb-373f6a12925a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 29 és egy 34 éves szabolcsi férfit gyanúsítanak a hétvégi badacsonyi gyilkossággal.","shortLead":"Egy 29 és egy 34 éves szabolcsi férfit gyanúsítanak a hétvégi badacsonyi gyilkossággal.","id":"20180910_Letartoztattak_a_ket_ferfit_akik_agyonvertek_a_fiatal_furedi_boraszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ede06941-038e-4a18-a0eb-373f6a12925a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1186ad-48ed-4524-a482-a46f5b2677d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Letartoztattak_a_ket_ferfit_akik_agyonvertek_a_fiatal_furedi_boraszt","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:16","title":"Letartóztatták a két férfit, akik agyonverték a fiatal füredi borászt Badacsonyban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzeti Sport két arab portál hírei alapján azt írja, a magyar focista előtt két lehetőség áll: marad az arab világban vagy az angol élvonalba szerződik. ","shortLead":"A Nemzeti Sport két arab portál hírei alapján azt írja, a magyar focista előtt két lehetőség áll: marad az arab...","id":"20180910_dzsudzsak_az_angol_elvonalba_tarthat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63352d7-f4ae-4d93-9b52-4bfc5d4b71ce","keywords":null,"link":"/sport/20180910_dzsudzsak_az_angol_elvonalba_tarthat","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:33","title":"Dzsudzsák az angol élvonalba tarthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94884984-5d5b-4cff-8d00-5534f36c64ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MEGA nevű internetes tárhelyszolgáltatás bővítményének rosszindulatú változata került be a Chrome webáruházba. Szerencsére gyorsan megérkezett az ellenszer.","shortLead":"A MEGA nevű internetes tárhelyszolgáltatás bővítményének rosszindulatú változata került be a Chrome webáruházba...","id":"20180910_mega_chrome_fertozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94884984-5d5b-4cff-8d00-5534f36c64ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2424b1c7-a7e4-4e4e-8eaf-4cc7cbdc8446","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_mega_chrome_fertozo","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:03","title":"Meghackelték a MEGA Chrome-bővítményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51b4a48-5298-4000-93e5-5d5b82e97485","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az autószalon mellett CBA-s ingatlan is szerepel a CIB Csoport visszavett ingatlanok értékesítésével foglalkozó leányvállalata, a Recovery Zrt. online aukcióján.","shortLead":"Az autószalon mellett CBA-s ingatlan is szerepel a CIB Csoport visszavett ingatlanok értékesítésével foglalkozó...","id":"20180910_Indul_az_online_ingatlanarveres_erdekes_tetelek_is_szerepelnek_benne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f51b4a48-5298-4000-93e5-5d5b82e97485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a994fc-f575-47ce-b188-399ce8cf8b3a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180910_Indul_az_online_ingatlanarveres_erdekes_tetelek_is_szerepelnek_benne","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:24","title":"Venne egy autóval megközelíthetetlen autószalont? Most megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62454a84-10dd-42cd-ac25-6470535e1b38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar kuka szó meglepő módon egy német vállalat nevéből eredeztethető, vázoljuk, hogy pontosan hogyan.","shortLead":"A magyar kuka szó meglepő módon egy német vállalat nevéből eredeztethető, vázoljuk, hogy pontosan hogyan.","id":"20180911_tudja_honnan_ered_a_kukasauto_neve_nem_fogja_kitalalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62454a84-10dd-42cd-ac25-6470535e1b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed2ecc8-645e-4fd3-8f9c-5beca540e7f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180911_tudja_honnan_ered_a_kukasauto_neve_nem_fogja_kitalalni","timestamp":"2018. szeptember. 11. 06:41","title":"Tudja honnan ered a kukásautó neve? Nem fogja kitalálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf83d489-e99d-4168-8d4d-f8d0dc919ae6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nyerni akart, de nem sikerült neki, ezen pedig úgy felhúzta magát, hogy majdnem megölt egy másik versenyzőt.","shortLead":"Nyerni akart, de nem sikerült neki, ezen pedig úgy felhúzta magát, hogy majdnem megölt egy másik versenyzőt.","id":"20180911_Visszavonul_a_motoros_aki_egy_verseny_kozben_meghuzta_egyik_rivalisa_fekkarjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf83d489-e99d-4168-8d4d-f8d0dc919ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b411eada-6e65-47ce-859f-8b625440c08e","keywords":null,"link":"/sport/20180911_Visszavonul_a_motoros_aki_egy_verseny_kozben_meghuzta_egyik_rivalisa_fekkarjat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:16","title":"Visszavonul a motoros, aki verseny közben meghúzta egyik riválisa fékkarját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc635947-bef1-4d10-9d5a-2ae754ad18c8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfi a kanadai partoknál ugrott a hideg vízbe vasárnap, azóta nagy erőkkel keresik, de nem találják. ","shortLead":"A férfi a kanadai partoknál ugrott a hideg vízbe vasárnap, azóta nagy erőkkel keresik, de nem találják. ","id":"20180910_Oceanjarorol_vetette_a_tengerbe_magat_egy_nemet_popsztar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc635947-bef1-4d10-9d5a-2ae754ad18c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6c8c8a-109a-4007-9387-80f2b0dfb9c1","keywords":null,"link":"/elet/20180910_Oceanjarorol_vetette_a_tengerbe_magat_egy_nemet_popsztar","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:21","title":"Óceánjáróról vetette a tengerbe magát egy német popsztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövőre is lehet nyugdíjprémium – ígérte Tállai András.","shortLead":"Jövőre is lehet nyugdíjprémium – ígérte Tállai András.","id":"20180911_Nyolcvanmilliard_forintot_oszthat_szet_a_kormany_a_nyugdijasok_kozott_harom_ev_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac48e5e5-b3ea-4c82-b50e-b27312d26dcf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Nyolcvanmilliard_forintot_oszthat_szet_a_kormany_a_nyugdijasok_kozott_harom_ev_alatt","timestamp":"2018. szeptember. 11. 07:59","title":"Nyolcvanmilliárd forintot oszthat szét a kormány a nyugdíjasok között három év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]